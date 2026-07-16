Bellingem Messiga qarshi o‘ynab, bir haqiqatni angladi...
Angliya JCH-2026 yarimfinalida Argentinaga 1:2 hisobida mag‘lub bo‘ldi. Uchrashuvdan keyin Jud Bellingem natijadan ko‘ra Lionel Messining maydondagi harakatlaridan qay darajada ta’sirlanganini yashirmadi.
Televizordagi Messi va maydondagi Messi
Bellingemning fikricha, Messining kuchini televizor orqali kuzatish bilan unga bevosita qarshi o‘ynash o‘rtasida katta farq bor.
«Odamlar uni televizor orqali ko‘rib, qay darajada kuchli ekanini tushundim, deb o‘ylashadi. Lekin maydonda unga qarshi o‘ynasangiz, bu mutlaqo boshqacha tuyg‘u».
39 yoshli argentinalik yarimfinalda gol urmadi. Ammo o‘yinning hal qiluvchi qismida ikki golli hujumni tashkil etib, Argentinaning finalga chiqishida asosiy rollardan birini bajardi.
«U o‘yin sur’atini o‘zi boshqaradi»
Angliya yarimhimoyachisini eng ko‘p hayratga solgan jihat Messining jismoniy tezligi emas, balki o‘yinni o‘qish qobiliyati bo‘lgan.
«Men bu yoshda bunday aql bilan harakat qiladigan, shunchalik sokin o‘ynaydigan futbolchini hech qachon ko‘rmaganman. U ortiqcha kuch sarflamaydi, o‘yin sur’atini o‘zi boshqaradi».
Messi uchrashuvning katta qismida kuchini tejab harakat qildi. Biroq Angliya hisobni ochganidan keyin u o‘ng qanotga yaqinroq o‘tib, hujumlarni tez-tez tashkil eta boshladi.
Natijada Argentina 85-daqiqada hisobni tenglashtirdi, qo‘shib berilgan vaqtda esa g‘alaba golini urdi. Ikkala golga ham Messi pas berdi.
Uchrashuvdagi voqea
Natija
Angliya hisobni ochdi
55-daqiqa
Argentina tenglashtirdi
85-daqiqa
G‘alaba goli
qo‘shib berilgan vaqt
Yakuniy hisob
Argentina — 2:1
Bellingemning hurmati yanada oshdi
Bellingem Messini bu o‘yingacha ham katta hurmat qilganini, ammo bir maydonda to‘p surish uning fikrini yanada mustahkamlaganini aytdi.
«Agar men bu kechagacha Messini hurmat qilgan bo‘lsam, endi unga bo‘lgan hurmatim yanada ortadi».
Bu e’tirof ayniqsa ramziy ko‘rinadi. Bellingem zamonaviy futbolning eng kuchli yosh yetakchilaridan biri bo‘lsa, Messi katta sahnada qariyb yigirma yildan beri hal qiluvchi ta’sir ko‘rsatib kelmoqda.
Yarimfinalda esa yangi avlod vakili afsonaga qarshi o‘ynab, uning o‘ziga xosligini yaqindan his qildi.
39 yoshda ham hal qiluvchi ta’sir
Matnda keltirilgan statistikaga ko‘ra, Messi JCH-2026da 8 ta gol urib, 4 ta golli uzatmani amalga oshirgan. Angliyaga qarshi ikki assist esa uning jahon chempionatlaridagi umumiy golli uzatmalari sonini rekord darajadagi 12 taga yetkazdi.
Uning ta’siri faqat raqamlarda emas. Messi qachon tezlashish, qachon to‘pni ushlab turish va qachon hal qiluvchi pasni berish kerakligini deyarli xatosiz his qilmoqda.
Bellingem aytganidek, u ortiqcha harakat qilmaydi. Ammo harakat qilgan paytida butun o‘yin o‘zgaradi.
Angliya to‘xtadi, Messi finalga yo‘l oldi
Angliya finalga bir necha daqiqa qolganda edi. Biroq Argentina so‘nggi bosim orqali o‘yinni ag‘darib, ketma-ket ikkinchi marta jahon chempionati finaliga chiqdi.
Endi Messi va uning jamoasi bosh sovrin uchun Ispaniya bilan kuch sinashadi. Bellingem esa mag‘lubiyat bilan birga futbol tarixidagi eng buyuk o‘yinchilardan biriga qarshi o‘ynash tajribasini ham olib qaytdi.
Sizningcha, Messining asosiy ustunligi nimada — texnikasidami, futbol aqlidami yoki hal qiluvchi paytni his qilish qobiliyatidami?
…