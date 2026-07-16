Bellingem Messiga qarshi o‘ynab, bir haqiqatni angladi...

·99·Sport
Bellingem Messiga qarshi o‘ynab, bir haqiqatni angladi...

Angliya JCH-2026 yarimfinalida Argentinaga 1:2 hisobida mag‘lub bo‘ldi. Uchrashuvdan keyin Jud Bellingem natijadan ko‘ra Lionel Messining maydondagi harakatlaridan qay darajada ta’sirlanganini yashirmadi.

Televizordagi Messi va maydondagi Messi

Bellingemning fikricha, Messining kuchini televizor orqali kuzatish bilan unga bevosita qarshi o‘ynash o‘rtasida katta farq bor.

«Odamlar uni televizor orqali ko‘rib, qay darajada kuchli ekanini tushundim, deb o‘ylashadi. Lekin maydonda unga qarshi o‘ynasangiz, bu mutlaqo boshqacha tuyg‘u».

39 yoshli argentinalik yarimfinalda gol urmadi. Ammo o‘yinning hal qiluvchi qismida ikki golli hujumni tashkil etib, Argentinaning finalga chiqishida asosiy rollardan birini bajardi.

«U o‘yin sur’atini o‘zi boshqaradi»

Angliya yarimhimoyachisini eng ko‘p hayratga solgan jihat Messining jismoniy tezligi emas, balki o‘yinni o‘qish qobiliyati bo‘lgan.

«Men bu yoshda bunday aql bilan harakat qiladigan, shunchalik sokin o‘ynaydigan futbolchini hech qachon ko‘rmaganman. U ortiqcha kuch sarflamaydi, o‘yin sur’atini o‘zi boshqaradi».

Messi uchrashuvning katta qismida kuchini tejab harakat qildi. Biroq Angliya hisobni ochganidan keyin u o‘ng qanotga yaqinroq o‘tib, hujumlarni tez-tez tashkil eta boshladi.

Natijada Argentina 85-daqiqada hisobni tenglashtirdi, qo‘shib berilgan vaqtda esa g‘alaba golini urdi. Ikkala golga ham Messi pas berdi.

Uchrashuvdagi voqea

Natija

Angliya hisobni ochdi

55-daqiqa

Argentina tenglashtirdi

85-daqiqa

G‘alaba goli

qo‘shib berilgan vaqt

Yakuniy hisob

Argentina — 2:1

Bellingemning hurmati yanada oshdi

Bellingem Messini bu o‘yingacha ham katta hurmat qilganini, ammo bir maydonda to‘p surish uning fikrini yanada mustahkamlaganini aytdi.

«Agar men bu kechagacha Messini hurmat qilgan bo‘lsam, endi unga bo‘lgan hurmatim yanada ortadi».

Bu e’tirof ayniqsa ramziy ko‘rinadi. Bellingem zamonaviy futbolning eng kuchli yosh yetakchilaridan biri bo‘lsa, Messi katta sahnada qariyb yigirma yildan beri hal qiluvchi ta’sir ko‘rsatib kelmoqda.

Yarimfinalda esa yangi avlod vakili afsonaga qarshi o‘ynab, uning o‘ziga xosligini yaqindan his qildi.

39 yoshda ham hal qiluvchi ta’sir

Matnda keltirilgan statistikaga ko‘ra, Messi JCH-2026da 8 ta gol urib, 4 ta golli uzatmani amalga oshirgan. Angliyaga qarshi ikki assist esa uning jahon chempionatlaridagi umumiy golli uzatmalari sonini rekord darajadagi 12 taga yetkazdi.

Uning ta’siri faqat raqamlarda emas. Messi qachon tezlashish, qachon to‘pni ushlab turish va qachon hal qiluvchi pasni berish kerakligini deyarli xatosiz his qilmoqda.

Bellingem aytganidek, u ortiqcha harakat qilmaydi. Ammo harakat qilgan paytida butun o‘yin o‘zgaradi.

Angliya to‘xtadi, Messi finalga yo‘l oldi

Angliya finalga bir necha daqiqa qolganda edi. Biroq Argentina so‘nggi bosim orqali o‘yinni ag‘darib, ketma-ket ikkinchi marta jahon chempionati finaliga chiqdi.

Endi Messi va uning jamoasi bosh sovrin uchun Ispaniya bilan kuch sinashadi. Bellingem esa mag‘lubiyat bilan birga futbol tarixidagi eng buyuk o‘yinchilardan biriga qarshi o‘ynash tajribasini ham olib qaytdi.

Sizningcha, Messining asosiy ustunligi nimada — texnikasidami, futbol aqlidami yoki hal qiluvchi paytni his qilish qobiliyatidami?

Jude BellinghamLionel MessiAngliyaArgentina
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jud Bellingem va Angliya terma jamoasining Jahon chempionatidagi fojiasiJud Bellingem va Angliya terma jamoasining Jahon chempionatidagi fojiasiBugun, 12:38Lionel Messi Angliya ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng tanqidchilarga javob qaytardiLionel Messi Angliya ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng tanqidchilarga javob qaytardiBugun, 12:31Ammanda start: 12 dzyudochimiz ilk kuni tatamiga chiqadiAmmanda start: 12 dzyudochimiz ilk kuni tatamiga chiqadiBugun, 12:01Messi va Bellinghem tortishuvida qanday gaplar aytilgan edi?Messi va Bellinghem tortishuvida qanday gaplar aytilgan edi?Bugun, 11:57Opta JCH-2026 finali favoritini aytdi: farq unchalik katta emasOpta JCH-2026 finali favoritini aytdi: farq unchalik katta emasBugun, 11:55Tomas Tuxel qarorini aytdi: u Angliyadan ketmaydi...Tomas Tuxel qarorini aytdi: u Angliyadan ketmaydi...Bugun, 11:48
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi