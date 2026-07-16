Opta JCH-2026 finali favoritini aytdi: farq unchalik katta emas
JCH-2026 bosh sovrini uchun Ispaniya va Argentina kurashadi. Opta superkompyuteri hal qiluvchi bahs oldidan o‘z prognozini e’lon qildi — statistik model Yevropa chempioniga biroz ko‘proq ishonch bildirmoqda.
Ispaniyaga 56,31 foiz imkoniyat berildi
Opta hisob-kitobiga ko‘ra, Luis de la Fuente boshqaruvidagi Ispaniyaning jahon chempioni bo‘lish ehtimoli 56,31 foizni tashkil etmoqda.
Amaldagi chempion Argentinaga esa 43,69 foiz imkoniyat berilgan.
Terma jamoa
Chempionlik ehtimoli
Ispaniya
56,31 foiz
Argentina
43,69 foiz
Raqamlar Ispaniyani favorit qilib ko‘rsatmoqda, ammo ikki jamoa o‘rtasidagi farq hal qiluvchi darajada katta emas. Deyarli har o‘nta ssenariyning to‘rttasidan ko‘prog‘ida Argentina g‘alaba qozonmoqda.
Superkompyuter prognozni qanday chiqaradi?
Opta modeli jamoalarning kuch reytingi, avvalgi natijalari, hujum va himoya ko‘rsatkichlari hamda raqiblar darajasini hisobga oladi.
Musobaqaning pley-off bosqichidagi prognozlar 25 mingta virtual simulyatsiya asosida yangilanib boradi. Har bir gol va yakuniy natijadan keyin ehtimollar qayta hisoblanadi.
Biroq futbolda 56 foiz g‘alaba degani kubok allaqachon Ispaniyaniki degani emas. Bir penalti, bir standart vaziyat yoki Lionel Messining bitta uzatmasi barcha algoritmlarni ta’tilga chiqarib yuborishi mumkin.
Ispaniya nega favorit?
Ispaniya yarimfinalda turnir favoritlaridan biri bo‘lgan Fransiyani 2:0 hisobida mag‘lub etdi. Mikel Oyarsabal penaltidan hisobni ochgan bo‘lsa, Pedro Porro ikkinchi golni kiritdi. Ispaniya ushbu uchrashuvda ham raqibiga gol urish imkonini bermay, musobaqadagi olttkazdi. citeturn569142view3
De la Fuente jamoasining asosiy ustunliklari:
to‘pni uzoq vaqt nazorat qilish;
markazda o‘yin sur’atini boshqarish;
to‘p yo‘qotilgan zahoti bosim o‘tkazish;
himoyada juda kam xato qilish;
Lamin Yamal va boshqa texnik futbolchilar orqali vaziyat yaratish.
Ispaniya Fransiyadek kuchli hujumga ega jamoani deyarli imkoniyatsiz qoldirganidan keyin Opta modelida favoritga aylangani bejiz emas.
Argentina raqamlarga emas, xarakteriga ishonadi
Argentina Angliyaga qarshi yarimfinalda 55-daqiqada gol o‘tkazib yubordi va uzoq vaqt hisobda ortda bordi. Biroq Enso Fernandes 85-daqiqada muvozanatni tikladi, Lautaro Martines esa 90+2-daqiqada g‘alaba golini urdi.
Lionel Messi Argentinaning har ikki goliga ham uzatma berib, yana bir bor katta o‘yindarsatdi. citeturn569142view2
Shu sababli Argentinaning imkoniyatini faqat 43,69 foizlik raqam bilan baholash qiyin. Lionel Skaloni jamoasi ushbu turnirda bir necha bor og‘ir vaziyatlardan chiqib ketdi va o‘yinning so‘nggi daqiqalarida natijani o‘zgartira olishini isbotladi.
Messi va Yamal: ikki avlod to‘qnashuvi
Finalning asosiy hikoyalaridan biri Lionel Messi va Lamin Yamal o‘rtasidagi ramziy qarama-qarshilik bo‘ladi.
Bir tomonda — 39 yoshida ham Argentina hujumini boshqarayotgan va ketma-ket ikkinchi jahon chempionligi uchun kurashayotgan Messi. Ikkinchi tomonda — Ispaniyaning yangi avlodi yetakchilaridan biriga aylangan Yamal.
Bir futbolchi afsonaviy faoliyatining so‘nggi katta bobini yozmoqda. Ikkinchisi esa o‘z tarixini endi boshlamoqda.
Final qayerda va qachon bo‘ladi?
JCH-2026 finali 19 iyul kuni AQSHning Nyu-Jersi shtati, Ist-Raterford shahridagi MetLife Stadium arenasida o‘tkaziladi. Uchrashuv mahalliy vaqt bilan 15:00, Toshkent vaqti bilan esa 20 iyulga o‘tar ken115116news51turn569142view3
Ispaniya 2010 yildan keyin ikkinchi marta jahon chempioni bo‘lishga intiladi. Argentina esa 2022 yilgi unvonini himoya qilib, tarixidagi to‘rtinchi chempionlikni qo‘lga kiritish imkoniga ega.
Favorit ma’lum, chempion hali emas
Opta Ispaniyani favorit deb hisoblamoqda. Ammo Argentinada katta finallar tajribasi, mustahkam xarakter va o‘yinni bir harakat bilan o‘zgartira oladigan Messi bor.
56,31 foiz — statistika. Kubok esa 90 daqiqa, ehtimol qo‘shimcha vaqt va penaltilardan keyin beriladi.
Sizningcha, superkompyuter prognozi amalga oshadimi yoki Argentina yana bacha hisob-kitoblarni buzadimi?
…