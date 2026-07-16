Opta JCH-2026 finali favoritini aytdi: farq unchalik katta emas

·49·Sport
Opta JCH-2026 finali favoritini aytdi: farq unchalik katta emas

JCH-2026 bosh sovrini uchun Ispaniya va Argentina kurashadi. Opta superkompyuteri hal qiluvchi bahs oldidan o‘z prognozini e’lon qildi — statistik model Yevropa chempioniga biroz ko‘proq ishonch bildirmoqda.

Ispaniyaga 56,31 foiz imkoniyat berildi

Opta hisob-kitobiga ko‘ra, Luis de la Fuente boshqaruvidagi Ispaniyaning jahon chempioni bo‘lish ehtimoli 56,31 foizni tashkil etmoqda.

Amaldagi chempion Argentinaga esa 43,69 foiz imkoniyat berilgan.

Terma jamoa

Chempionlik ehtimoli

Ispaniya

56,31 foiz

Argentina

43,69 foiz

Raqamlar Ispaniyani favorit qilib ko‘rsatmoqda, ammo ikki jamoa o‘rtasidagi farq hal qiluvchi darajada katta emas. Deyarli har o‘nta ssenariyning to‘rttasidan ko‘prog‘ida Argentina g‘alaba qozonmoqda.

Superkompyuter prognozni qanday chiqaradi?

Opta modeli jamoalarning kuch reytingi, avvalgi natijalari, hujum va himoya ko‘rsatkichlari hamda raqiblar darajasini hisobga oladi.

Musobaqaning pley-off bosqichidagi prognozlar 25 mingta virtual simulyatsiya asosida yangilanib boradi. Har bir gol va yakuniy natijadan keyin ehtimollar qayta hisoblanadi.

Biroq futbolda 56 foiz g‘alaba degani kubok allaqachon Ispaniyaniki degani emas. Bir penalti, bir standart vaziyat yoki Lionel Messining bitta uzatmasi barcha algoritmlarni ta’tilga chiqarib yuborishi mumkin.

Ispaniya nega favorit?

Ispaniya yarimfinalda turnir favoritlaridan biri bo‘lgan Fransiyani 2:0 hisobida mag‘lub etdi. Mikel Oyarsabal penaltidan hisobni ochgan bo‘lsa, Pedro Porro ikkinchi golni kiritdi. Ispaniya ushbu uchrashuvda ham raqibiga gol urish imkonini bermay, musobaqadagi olttkazdi. citeturn569142view3

De la Fuente jamoasining asosiy ustunliklari:

  • to‘pni uzoq vaqt nazorat qilish;

  • markazda o‘yin sur’atini boshqarish;

  • to‘p yo‘qotilgan zahoti bosim o‘tkazish;

  • himoyada juda kam xato qilish;

  • Lamin Yamal va boshqa texnik futbolchilar orqali vaziyat yaratish.

Ispaniya Fransiyadek kuchli hujumga ega jamoani deyarli imkoniyatsiz qoldirganidan keyin Opta modelida favoritga aylangani bejiz emas.

Argentina raqamlarga emas, xarakteriga ishonadi

Argentina Angliyaga qarshi yarimfinalda 55-daqiqada gol o‘tkazib yubordi va uzoq vaqt hisobda ortda bordi. Biroq Enso Fernandes 85-daqiqada muvozanatni tikladi, Lautaro Martines esa 90+2-daqiqada g‘alaba golini urdi.

Lionel Messi Argentinaning har ikki goliga ham uzatma berib, yana bir bor katta o‘yindarsatdi. citeturn569142view2

Shu sababli Argentinaning imkoniyatini faqat 43,69 foizlik raqam bilan baholash qiyin. Lionel Skaloni jamoasi ushbu turnirda bir necha bor og‘ir vaziyatlardan chiqib ketdi va o‘yinning so‘nggi daqiqalarida natijani o‘zgartira olishini isbotladi.

Messi va Yamal: ikki avlod to‘qnashuvi

Finalning asosiy hikoyalaridan biri Lionel Messi va Lamin Yamal o‘rtasidagi ramziy qarama-qarshilik bo‘ladi.

Bir tomonda — 39 yoshida ham Argentina hujumini boshqarayotgan va ketma-ket ikkinchi jahon chempionligi uchun kurashayotgan Messi. Ikkinchi tomonda — Ispaniyaning yangi avlodi yetakchilaridan biriga aylangan Yamal.

Bir futbolchi afsonaviy faoliyatining so‘nggi katta bobini yozmoqda. Ikkinchisi esa o‘z tarixini endi boshlamoqda.

Final qayerda va qachon bo‘ladi?

JCH-2026 finali 19 iyul kuni AQSHning Nyu-Jersi shtati, Ist-Raterford shahridagi MetLife Stadium arenasida o‘tkaziladi. Uchrashuv mahalliy vaqt bilan 15:00, Toshkent vaqti bilan esa 20 iyulga o‘tar ken115116news51turn569142view3

Ispaniya 2010 yildan keyin ikkinchi marta jahon chempioni bo‘lishga intiladi. Argentina esa 2022 yilgi unvonini himoya qilib, tarixidagi to‘rtinchi chempionlikni qo‘lga kiritish imkoniga ega.

Favorit ma’lum, chempion hali emas

Opta Ispaniyani favorit deb hisoblamoqda. Ammo Argentinada katta finallar tajribasi, mustahkam xarakter va o‘yinni bir harakat bilan o‘zgartira oladigan Messi bor.

56,31 foiz — statistika. Kubok esa 90 daqiqa, ehtimol qo‘shimcha vaqt va penaltilardan keyin beriladi.

Sizningcha, superkompyuter prognozi amalga oshadimi yoki Argentina yana bacha hisob-kitoblarni buzadimi?

IspaniyaArgentinaLionel MessiFransiyaOpta
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jud Bellingem va Angliya terma jamoasining Jahon chempionatidagi fojiasiJud Bellingem va Angliya terma jamoasining Jahon chempionatidagi fojiasiBugun, 12:38Lionel Messi Angliya ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng tanqidchilarga javob qaytardiLionel Messi Angliya ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng tanqidchilarga javob qaytardiBugun, 12:31Ammanda start: 12 dzyudochimiz ilk kuni tatamiga chiqadiAmmanda start: 12 dzyudochimiz ilk kuni tatamiga chiqadiBugun, 12:01Messi va Bellinghem tortishuvida qanday gaplar aytilgan edi?Messi va Bellinghem tortishuvida qanday gaplar aytilgan edi?Bugun, 11:57Tomas Tuxel qarorini aytdi: u Angliyadan ketmaydi...Tomas Tuxel qarorini aytdi: u Angliyadan ketmaydi...Bugun, 11:48Bellingem Messiga qarshi o‘ynab, bir haqiqatni angladi...Bellingem Messiga qarshi o‘ynab, bir haqiqatni angladi...Bugun, 11:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi