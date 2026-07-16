O‘zbekistonda reklamali qo‘ng‘iroq va SMS xabarlarga yangi cheklovlar kiritiladi

·45·O‘zbekiston
O‘zbekistonda reklamali qo‘ng‘iroq va SMS xabarlarga yangi cheklovlar kiritiladi

O‘zbekistonda marketing qo‘ng‘iroqlari va reklamali SMS xabarlar bo‘yicha yangi tartib joriy etiladi. Qabul qilingan qarorga ko‘ra, o‘zgarishlar fuqarolarning shaxsiy ma’lumotlarini himoya qilish va davlat xizmatlarida hujjat aylanishini avtomatlashtirishga qaratilgan.

2026 yil 1 noyabrdan boshlab abonentga reklamali qo‘ng‘iroq qilish yoki SMS yuborish uchun uning yozma yoki elektron roziligi bo‘lishi shart. Roziliksiz reklama tarqatishga yo‘l qo‘yilmaydi.

Shuningdek, aloqa tarmoqlari orqali reklama tarqatish uchun vaqt cheklovi belgilanmoqda. Reklamali qo‘ng‘iroqlar va xabarlarni soat 18:00 dan 09:00 gacha yuborish taqiqlanadi.

Mobil operatorlar mijozning birinchi talabi bilan reklamali xabar va qo‘ng‘iroqlarni bloklashi kerak bo‘ladi. Reklama tarqatuvchi kompaniyalar esa o‘z ma’lumotlar bazalarini Shaxsiy ma’lumotlar davlat reyestrida ro‘yxatdan o‘tkazishi shart.

2026 yil 1 oktyabrdan boshlab fuqaroning FIOsi yoki tug‘ilgan sanasi o‘zgarsa, davlat organlarining axborot tizimlaridagi ma’lumotlar avtomatik ravishda yangilanadi.

Qarorda voyaga yetmaganlar huquqini himoya qilishga oid o‘zgarish ham bor. Ular o‘z huquqlarini himoya qilish uchun sudga da’vo kiritganda davlat bojidan ozod etiladi.

Reklama va shaxsiy ma’lumotlar bilan ishlash qoidalarini buzgan shaxslarga qonunchilikka muvofiq javobgarlik belgilanadi.

ReklamaSMSMobil operatorlarShaxsiy ma’lumotlarDavlat xizmatlari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

48 darajagacha issiq: O‘zbekistonda xavfli uch kun kelmoqda...48 darajagacha issiq: O‘zbekistonda xavfli uch kun kelmoqda...Bugun, 12:20O‘zbekistonda 18–20 iyul kunlari harorat 48 darajagacha ko‘tarilishi mumkinO‘zbekistonda 18–20 iyul kunlari harorat 48 darajagacha ko‘tarilishi mumkinBugun, 10:47O‘zbekistonga 46 darajali jazirama issiq yana qaytmoqdaO‘zbekistonga 46 darajali jazirama issiq yana qaytmoqdaKecha, 21:04O‘zbekistonda elektr energiyasi iste’moli eng yuqori darajaga chiqdiO‘zbekistonda elektr energiyasi iste’moli eng yuqori darajaga chiqdiKecha, 17:37Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning bir hududida ham sezildiQirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning bir hududida ham sezildiKecha, 13:30O‘zbekistonda 662 ta kiberjinoyat fosh etildiO‘zbekistonda 662 ta kiberjinoyat fosh etildiKecha, 12:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
O‘zbek tili uchun 41 ta yangi atama rasman qabul qilindi
O‘zbek tili uchun 41 ta yangi atama rasman qabul qilindi