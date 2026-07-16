Tomas Tuxel qarorini aytdi: u Angliyadan ketmaydi...
Angliya terma jamoasining JCH-2026dagi yurishi yarimfinalda to‘xtagan bo‘lsa-da, Tomas Tuxel boshlagan ishini davom ettiradi. Germaniyalik mutaxassis kamida 2028 yilgi Yevropa chempionatigacha jamoa boshida qolishini tasdiqladi.
Argentinadan keyin ham reja o‘zgarmadi
Angliya yarimfinalda Argentinaga 1:2 hisobida mag‘lub bo‘ldi. Tomas Tuxel shogirdlari hisobda oldinga chiqqan edi, ammo uchrashuvning so‘nggi daqiqalarida ikki gol o‘tkazib, final yo‘llanmasini qo‘ldan boy berdi.
Og‘ir mag‘lubiyatdan keyin murabbiyning kelajagi haqida savollar paydo bo‘lishi tabiiy edi. Tuxel esa bu masalaga aniqlik kiritib, uning shartnomasi 2028 yilgi Yevropa chempionatigacha amal qilishini eslatdi.
«Mening shartnomam o‘z uyimizda bo‘lib o‘tadigan Yevropa chempionatigacha amal qiladi», — dedi murabbiy.
Bronza bahsi hech kim istamagan o‘yinga aylandi
Angliya uchun Jahon chempionati hali tugagani yo‘q. Jamoa uchinchi o‘rin uchun Fransiyaga qarshi maydonga tushishi kerak.
Biroq Tuxel futbolchilarning maqsadi bronza emas, final bo‘lganini yashirmadi.
«Biz hali o‘zimiz unchalik intiqlik bilan kutmayotgan o‘yinni o‘tkazishimiz kerak, ammo u baribir bo‘lib o‘tadi».
Bu fikr jamoadagi ruhiy holatni ham ko‘rsatadi. Angliya finalga chiqishga juda yaqin kelgani uchun qisqa vaqt ichida mag‘lubiyat alamini unutib, bronza uchun kurashga tayyorlanishi oson bo‘lmaydi.
Shartnoma avvalroq uzaytirilgan
Tuxel dastlab Angliya terma jamoasini JCH-2026 yakunigacha boshqarishi kerak edi. Biroq 2026 yil fevral oyida Angliya futbol assotsiatsiyasi u bilan yangi kelishuv imzoladi.
Shartnoma murabbiy va uning shtabiga 2028 yilgi Yevropa chempionatigacha ishlash imkonini beradi. Turnir Buyuk Britaniya va Irlandiya hududida o‘tkazilishi sabab Angliya o‘zini mezbon jamoalardan biri sifatida his qiladi.
Masala
Holat
Bosh murabbiy
Tomas Tuxel
JCH-2026 natijasi
yarimfinal
Yarimfinaldagi natija
Argentinaga 1:2
Keyingi o‘yin
Fransiyaga qarshi 3-o‘rin bahsi
Shartnoma muddati
Yevro-2028 yakunigacha
Asosiy maqsad endi Yevro-2028 bo‘ladi
Jahon chempionatida finalga chiqa olmagan Angliya uchun navbatdagi katta vazifa — Yevro-2028. Tuxel turnirgacha jamoa uslubini takomillashtirish, yosh futbolchilarni tarkibga qo‘shish va hal qiluvchi o‘yinlarda ustunlikni saqlab qolish muammosiga yechim topishi kerak bo‘ladi.
JCH-2026da Angliya kuchli to‘rtlikka kirdi. Ammo Argentinaga qarshi oxirgi daqiqalardagi mag‘lubiyat jamoa hali chempionlik darajasiga chiqishi uchun ayrim jihatlarni o‘zgartirishi kerakligini ko‘rsatdi.
Tuxel ketmayapti. Demak, endi natija uchun vaqt ham, mas’uliyat ham uning qo‘lida bo‘ladi.
Sizningcha, Tomas Tuxel Angliyani Yevro-2028da chempion qila oladimi?
…