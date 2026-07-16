Tomas Tuxel qarorini aytdi: u Angliyadan ketmaydi...

·40·Sport
Tomas Tuxel qarorini aytdi: u Angliyadan ketmaydi...

Angliya terma jamoasining JCH-2026dagi yurishi yarimfinalda to‘xtagan bo‘lsa-da, Tomas Tuxel boshlagan ishini davom ettiradi. Germaniyalik mutaxassis kamida 2028 yilgi Yevropa chempionatigacha jamoa boshida qolishini tasdiqladi.

Argentinadan keyin ham reja o‘zgarmadi

Angliya yarimfinalda Argentinaga 1:2 hisobida mag‘lub bo‘ldi. Tomas Tuxel shogirdlari hisobda oldinga chiqqan edi, ammo uchrashuvning so‘nggi daqiqalarida ikki gol o‘tkazib, final yo‘llanmasini qo‘ldan boy berdi.

Og‘ir mag‘lubiyatdan keyin murabbiyning kelajagi haqida savollar paydo bo‘lishi tabiiy edi. Tuxel esa bu masalaga aniqlik kiritib, uning shartnomasi 2028 yilgi Yevropa chempionatigacha amal qilishini eslatdi.

«Mening shartnomam o‘z uyimizda bo‘lib o‘tadigan Yevropa chempionatigacha amal qiladi», — dedi murabbiy.

Bronza bahsi hech kim istamagan o‘yinga aylandi

Angliya uchun Jahon chempionati hali tugagani yo‘q. Jamoa uchinchi o‘rin uchun Fransiyaga qarshi maydonga tushishi kerak.

Biroq Tuxel futbolchilarning maqsadi bronza emas, final bo‘lganini yashirmadi.

«Biz hali o‘zimiz unchalik intiqlik bilan kutmayotgan o‘yinni o‘tkazishimiz kerak, ammo u baribir bo‘lib o‘tadi».

Bu fikr jamoadagi ruhiy holatni ham ko‘rsatadi. Angliya finalga chiqishga juda yaqin kelgani uchun qisqa vaqt ichida mag‘lubiyat alamini unutib, bronza uchun kurashga tayyorlanishi oson bo‘lmaydi.

Shartnoma avvalroq uzaytirilgan

Tuxel dastlab Angliya terma jamoasini JCH-2026 yakunigacha boshqarishi kerak edi. Biroq 2026 yil fevral oyida Angliya futbol assotsiatsiyasi u bilan yangi kelishuv imzoladi.

Shartnoma murabbiy va uning shtabiga 2028 yilgi Yevropa chempionatigacha ishlash imkonini beradi. Turnir Buyuk Britaniya va Irlandiya hududida o‘tkazilishi sabab Angliya o‘zini mezbon jamoalardan biri sifatida his qiladi.

Masala

Holat

Bosh murabbiy

Tomas Tuxel

JCH-2026 natijasi

yarimfinal

Yarimfinaldagi natija

Argentinaga 1:2

Keyingi o‘yin

Fransiyaga qarshi 3-o‘rin bahsi

Shartnoma muddati

Yevro-2028 yakunigacha

Asosiy maqsad endi Yevro-2028 bo‘ladi

Jahon chempionatida finalga chiqa olmagan Angliya uchun navbatdagi katta vazifa — Yevro-2028. Tuxel turnirgacha jamoa uslubini takomillashtirish, yosh futbolchilarni tarkibga qo‘shish va hal qiluvchi o‘yinlarda ustunlikni saqlab qolish muammosiga yechim topishi kerak bo‘ladi.

JCH-2026da Angliya kuchli to‘rtlikka kirdi. Ammo Argentinaga qarshi oxirgi daqiqalardagi mag‘lubiyat jamoa hali chempionlik darajasiga chiqishi uchun ayrim jihatlarni o‘zgartirishi kerakligini ko‘rsatdi.

Tuxel ketmayapti. Demak, endi natija uchun vaqt ham, mas’uliyat ham uning qo‘lida bo‘ladi.

Sizningcha, Tomas Tuxel Angliyani Yevro-2028da chempion qila oladimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jud Bellingem va Angliya terma jamoasining Jahon chempionatidagi fojiasiJud Bellingem va Angliya terma jamoasining Jahon chempionatidagi fojiasiBugun, 12:38Lionel Messi Angliya ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng tanqidchilarga javob qaytardiLionel Messi Angliya ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng tanqidchilarga javob qaytardiBugun, 12:31Ammanda start: 12 dzyudochimiz ilk kuni tatamiga chiqadiAmmanda start: 12 dzyudochimiz ilk kuni tatamiga chiqadiBugun, 12:01Messi va Bellinghem tortishuvida qanday gaplar aytilgan edi?Messi va Bellinghem tortishuvida qanday gaplar aytilgan edi?Bugun, 11:57Opta JCH-2026 finali favoritini aytdi: farq unchalik katta emasOpta JCH-2026 finali favoritini aytdi: farq unchalik katta emasBugun, 11:55Bellingem Messiga qarshi o‘ynab, bir haqiqatni angladi...Bellingem Messiga qarshi o‘ynab, bir haqiqatni angladi...Bugun, 11:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi