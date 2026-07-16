48 darajagacha issiq: O‘zbekistonda xavfli uch kun kelmoqda...

·36·O‘zbekiston
48 darajagacha issiq: O‘zbekistonda xavfli uch kun kelmoqda...

O‘zbekistonda jazirama hali chekinmaydi. Sinoptiklar 18–20 iyul kunlari aksariyat hududlarda harorat 43–45 darajagacha, janubiy va cho‘l mintaqalarida esa ayrim joylarda 46–48 darajagacha ko‘tarilishidan ogohlantirdi.

Eng yuqori harorat qayerlarda kuzatiladi?

Tezkor ma’lumotga ko‘ra, jazirama respublika hududining katta qismini qamrab oladi. Kunduzgi harorat aksariyat viloyatlarda 43–45 daraja atrofida bo‘lishi kutilmoqda.

Eng og‘ir vaziyat janubiy va cho‘l hududlarida kuzatilishi mumkin. Bu joylarda termometr ko‘rsatkichi ayrim vaqtlarda 46–48 darajagacha yetishi prognoz qilingan.

Hududlar

Kutilayotgan harorat

Aksariyat viloyatlar

43–45 daraja

Janubiy hududlar

46–48 darajagacha

Cho‘l mintaqalari

46–48 darajagacha

Kuchli shamol chang-to‘zon ko‘tarishi mumkin

Issiq havo kuchli shamol bilan birga kelishi kutilmoqda. Respublika bo‘yicha shamol tezligi sekundiga 13–18 metrgacha kuchayishi mumkin.

Ayrim hududlarda esa shamol tezligi sekundiga 20–22 metrgacha yetib, chang-to‘zonlar kuzatilishi ehtimoli bor. Bunday sharoitda ko‘rish masofasi qisqarishi va ochiq havoda yurish noqulaylashishi mumkin.

Kimlar ayniqsa ehtiyot bo‘lishi kerak?

Jazirama kunlarda bolalar, keksa yoshdagilar va salomatligi bilan bog‘liq muammolari bo‘lgan fuqarolarga alohida e’tibor qaratish tavsiya etilmoqda.

Kunning eng issiq soatlarida ochiq havoda uzoq qolmaslik, jismoniy faollikni kamaytirish va muntazam ravishda suyuqlik iste’mol qilish muhim.

Fuqarolarga quyidagi oddiy qoidalarga amal qilish tavsiya qilinadi:

  • zarurat bo‘lmasa, kunduzgi jaziramada ko‘chaga chiqmaslik;

  • ko‘proq toza suv ichish;

  • yengil va havo o‘tkazadigan kiyim kiyish;

  • bolalarni yopiq avtomobilda qoldirmaslik;

  • keksa yaqinlarning holatidan muntazam xabar olish;

  • kuchli shamolda daraxt va yengil konstruksiyalar yonida turmaslik.

Chang-to‘zonda nimalarga e’tibor berish lozim?

Kuchli shamol boshlansa, uy va avtomobil oynalarini yopish, ochiq joylarda uzoq qolmaslik maqsadga muvofiq. Ayniqsa, daraxtlar, reklama konstruksiyalari va mustahkam o‘rnatilmagan buyumlar yonida turish xavfli bo‘lishi mumkin.

Avtomobil haydovchilari chang-to‘zon paytida tezlikni pasaytirishi va oldindagi transport bilan xavfsiz masofani oshirishi lozim.

Uch kunlik jiddiy sinov

18–20 iyul kunlari kutilgan 48 darajagacha issiq va kuchli shamol oddiy yozgi ob-havo emas. Bunday sharoitda salomatlikka beparvo qaramaslik, kun tartibini ob-havoga moslashtirish va yaqinlarga e’tiborli bo‘lish muhim.

Sizning hududingizda jazirama kunlarida harorat necha darajagacha ko‘tarilmoqda?

O'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda reklamali qo‘ng‘iroq va SMS xabarlarga yangi cheklovlar kiritiladiO‘zbekistonda reklamali qo‘ng‘iroq va SMS xabarlarga yangi cheklovlar kiritiladiBugun, 11:36O‘zbekistonda 18–20 iyul kunlari harorat 48 darajagacha ko‘tarilishi mumkinO‘zbekistonda 18–20 iyul kunlari harorat 48 darajagacha ko‘tarilishi mumkinBugun, 10:47O‘zbekistonga 46 darajali jazirama issiq yana qaytmoqdaO‘zbekistonga 46 darajali jazirama issiq yana qaytmoqdaKecha, 21:04O‘zbekistonda elektr energiyasi iste’moli eng yuqori darajaga chiqdiO‘zbekistonda elektr energiyasi iste’moli eng yuqori darajaga chiqdiKecha, 17:37Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning bir hududida ham sezildiQirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning bir hududida ham sezildiKecha, 13:30O‘zbekistonda 662 ta kiberjinoyat fosh etildiO‘zbekistonda 662 ta kiberjinoyat fosh etildiKecha, 12:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
O‘zbek tili uchun 41 ta yangi atama rasman qabul qilindi
O‘zbek tili uchun 41 ta yangi atama rasman qabul qilindi