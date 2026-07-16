48 darajagacha issiq: O‘zbekistonda xavfli uch kun kelmoqda...
O‘zbekistonda jazirama hali chekinmaydi. Sinoptiklar 18–20 iyul kunlari aksariyat hududlarda harorat 43–45 darajagacha, janubiy va cho‘l mintaqalarida esa ayrim joylarda 46–48 darajagacha ko‘tarilishidan ogohlantirdi.
Eng yuqori harorat qayerlarda kuzatiladi?
Tezkor ma’lumotga ko‘ra, jazirama respublika hududining katta qismini qamrab oladi. Kunduzgi harorat aksariyat viloyatlarda 43–45 daraja atrofida bo‘lishi kutilmoqda.
Eng og‘ir vaziyat janubiy va cho‘l hududlarida kuzatilishi mumkin. Bu joylarda termometr ko‘rsatkichi ayrim vaqtlarda 46–48 darajagacha yetishi prognoz qilingan.
Hududlar
Kutilayotgan harorat
Aksariyat viloyatlar
43–45 daraja
Janubiy hududlar
46–48 darajagacha
Cho‘l mintaqalari
46–48 darajagacha
Kuchli shamol chang-to‘zon ko‘tarishi mumkin
Issiq havo kuchli shamol bilan birga kelishi kutilmoqda. Respublika bo‘yicha shamol tezligi sekundiga 13–18 metrgacha kuchayishi mumkin.
Ayrim hududlarda esa shamol tezligi sekundiga 20–22 metrgacha yetib, chang-to‘zonlar kuzatilishi ehtimoli bor. Bunday sharoitda ko‘rish masofasi qisqarishi va ochiq havoda yurish noqulaylashishi mumkin.
Kimlar ayniqsa ehtiyot bo‘lishi kerak?
Jazirama kunlarda bolalar, keksa yoshdagilar va salomatligi bilan bog‘liq muammolari bo‘lgan fuqarolarga alohida e’tibor qaratish tavsiya etilmoqda.
Kunning eng issiq soatlarida ochiq havoda uzoq qolmaslik, jismoniy faollikni kamaytirish va muntazam ravishda suyuqlik iste’mol qilish muhim.
Fuqarolarga quyidagi oddiy qoidalarga amal qilish tavsiya qilinadi:
zarurat bo‘lmasa, kunduzgi jaziramada ko‘chaga chiqmaslik;
ko‘proq toza suv ichish;
yengil va havo o‘tkazadigan kiyim kiyish;
bolalarni yopiq avtomobilda qoldirmaslik;
keksa yaqinlarning holatidan muntazam xabar olish;
kuchli shamolda daraxt va yengil konstruksiyalar yonida turmaslik.
Chang-to‘zonda nimalarga e’tibor berish lozim?
Kuchli shamol boshlansa, uy va avtomobil oynalarini yopish, ochiq joylarda uzoq qolmaslik maqsadga muvofiq. Ayniqsa, daraxtlar, reklama konstruksiyalari va mustahkam o‘rnatilmagan buyumlar yonida turish xavfli bo‘lishi mumkin.
Avtomobil haydovchilari chang-to‘zon paytida tezlikni pasaytirishi va oldindagi transport bilan xavfsiz masofani oshirishi lozim.
Uch kunlik jiddiy sinov
18–20 iyul kunlari kutilgan 48 darajagacha issiq va kuchli shamol oddiy yozgi ob-havo emas. Bunday sharoitda salomatlikka beparvo qaramaslik, kun tartibini ob-havoga moslashtirish va yaqinlarga e’tiborli bo‘lish muhim.
Sizning hududingizda jazirama kunlarida harorat necha darajagacha ko‘tarilmoqda?
…