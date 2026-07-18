Robotlar jangi: Shenchjenda EngineAI T800 gumanoidlari oʻrtasida ilk turnir oʻtkazildi
Texnologiyalar olami yangi bosqichga koʻtarilmoqda: Xitoyning Shenchjen shahrida dunyodagi ilk erkin uslubdagi gumanoid robotlar jangi — Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL) turniri boʻlib oʻtdi. Ushbu musobaqa shunchaki tomosha emas, balki sunʼiy intellekt va robototexnika sohasidagi eng soʻnggi yutuqlarni real sharoitda sinovdan oʻtkazish maydoniga aylandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Turnirda dunyoning turli mamlakatlaridan kelgan 32 ta jamoa ishtirok etdi. Qizigʻi shundaki, barcha ishtirokchilar yagona texnik platforma — EngineAI T800 robotidan foydalanishdi. Bu esa gʻolibni aniqlashda robotning apparat qismi emas, balki uni boshqaruvchi algoritmlar va dasturiy taʼminotning mukammalligi asosiy rol oʻynashini taʼminladi.
Temir pahlavonlarning shafqatsiz toʻqnashuviJanglar oktagon ichida oʻta shiddatli kechdi. EngineAI T800 roboti boʻyi 1,73 metr boʻlib, u nafaqat oddiy harakatlarni, balki murakkab jangovar usullarni ham bajara oladi. Tomoshabinlar robotlarning apperkot zarbalari, aylanma tepishlar va hatto sakrab berilgan zarbalarini kuzatishga muvaffaq boʻlishdi. Eng hayratlanarli holatlardan biri sakrab berilgan zarba natijasida robotlardan birining boshi uzilib ketishiga bir bahya qolgani boʻldi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, janglardan birida kuchli zarba natijasida robotning boshi jonsiz holatda osilib qolgan boʻlsa-da, u kurashni davom ettirishga muvaffaq boʻldi. Bu gumanoidning asosiy "miyasi" va datchiklari uning tana qismida joylashgani bilan izohlanadi. Bu kabi holatlar robotlarning ekstremal vaziyatlarda ham oʻz funksionalligini saqlab qolish qobiliyatini namoyish etdi.
Gʻolib qanday aniqlanadi?Hakamlar hayʼati gʻolibni aniqlashda faqatgina zarba kuchiga eʼtibor qaratishmadi. Quyidagi mezonlar asosiy oʻrinni egalladi:
- Hujumlarning aniqligi va texnik mukammalligi;
- Zarbalardan qochish va muvozanatni saqlash qobiliyati;
- Yiqilgandan soʻng tezda oyoqqa turish tezligi;
- Robotning umumiy chidamliligi va algoritmlarning moslashuvchanligi.
EngineAI kompaniyasi vakillarining taʼkidlashicha, bunday musobaqalar gumanoid robotlarning laboratoriya prototiplaridan kundalik hayotdagi tijoriy mahsulotlarga aylanish jarayonini tezlashtiradi. Jang maydonidagi murakkab vaziyatlar muhandislarga boshqaruv algoritmlarini takomillashtirish va datchiklar koordinatsiyasini yaxshilash uchun qimmatli maʼlumotlarni taqdim etadi.
Ushbu turnir robototexnika sohasida yangi davr boshlanganidan dalolat beradi. Agar ilgari robotlar faqat sekin harakatlanuvchi mashinalar sifatida koʻrilgan boʻlsa, endi ular inson kabi chaqqon va chidamli boʻlib bormoqda. Kelajakda bunday texnologiyalar qutqaruv ishlarida yoki inson hayoti uchun xavfli boʻlgan boshqa sohalarda qoʻllanilishi kutilmoqda.
…