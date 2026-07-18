Robotlar jangi: Shenchjenda EngineAI T800 gumanoidlari oʻrtasida ilk turnir oʻtkazildi

·32·Texno
Robotlar jangi: Shenchjenda EngineAI T800 gumanoidlari oʻrtasida ilk turnir oʻtkazildi

Texnologiyalar olami yangi bosqichga koʻtarilmoqda: Xitoyning Shenchjen shahrida dunyodagi ilk erkin uslubdagi gumanoid robotlar jangi — Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL) turniri boʻlib oʻtdi. Ushbu musobaqa shunchaki tomosha emas, balki sunʼiy intellekt va robototexnika sohasidagi eng soʻnggi yutuqlarni real sharoitda sinovdan oʻtkazish maydoniga aylandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Turnirda dunyoning turli mamlakatlaridan kelgan 32 ta jamoa ishtirok etdi. Qizigʻi shundaki, barcha ishtirokchilar yagona texnik platforma — EngineAI T800 robotidan foydalanishdi. Bu esa gʻolibni aniqlashda robotning apparat qismi emas, balki uni boshqaruvchi algoritmlar va dasturiy taʼminotning mukammalligi asosiy rol oʻynashini taʼminladi.

Temir pahlavonlarning shafqatsiz toʻqnashuvi

Janglar oktagon ichida oʻta shiddatli kechdi. EngineAI T800 roboti boʻyi 1,73 metr boʻlib, u nafaqat oddiy harakatlarni, balki murakkab jangovar usullarni ham bajara oladi. Tomoshabinlar robotlarning apperkot zarbalari, aylanma tepishlar va hatto sakrab berilgan zarbalarini kuzatishga muvaffaq boʻlishdi. Eng hayratlanarli holatlardan biri sakrab berilgan zarba natijasida robotlardan birining boshi uzilib ketishiga bir bahya qolgani boʻldi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, janglardan birida kuchli zarba natijasida robotning boshi jonsiz holatda osilib qolgan boʻlsa-da, u kurashni davom ettirishga muvaffaq boʻldi. Bu gumanoidning asosiy "miyasi" va datchiklari uning tana qismida joylashgani bilan izohlanadi. Bu kabi holatlar robotlarning ekstremal vaziyatlarda ham oʻz funksionalligini saqlab qolish qobiliyatini namoyish etdi.

Gʻolib qanday aniqlanadi?

Hakamlar hayʼati gʻolibni aniqlashda faqatgina zarba kuchiga eʼtibor qaratishmadi. Quyidagi mezonlar asosiy oʻrinni egalladi:
  • Hujumlarning aniqligi va texnik mukammalligi;
  • Zarbalardan qochish va muvozanatni saqlash qobiliyati;
  • Yiqilgandan soʻng tezda oyoqqa turish tezligi;
  • Robotning umumiy chidamliligi va algoritmlarning moslashuvchanligi.

EngineAI kompaniyasi vakillarining taʼkidlashicha, bunday musobaqalar gumanoid robotlarning laboratoriya prototiplaridan kundalik hayotdagi tijoriy mahsulotlarga aylanish jarayonini tezlashtiradi. Jang maydonidagi murakkab vaziyatlar muhandislarga boshqaruv algoritmlarini takomillashtirish va datchiklar koordinatsiyasini yaxshilash uchun qimmatli maʼlumotlarni taqdim etadi.

Ushbu turnir robototexnika sohasida yangi davr boshlanganidan dalolat beradi. Agar ilgari robotlar faqat sekin harakatlanuvchi mashinalar sifatida koʻrilgan boʻlsa, endi ular inson kabi chaqqon va chidamli boʻlib bormoqda. Kelajakda bunday texnologiyalar qutqaruv ishlarida yoki inson hayoti uchun xavfli boʻlgan boshqa sohalarda qoʻllanilishi kutilmoqda.

RobototexnikaEngineAISunʼiy IntellektShenchjenTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hindiston koinot sanoatida yangi davr: Ilk xususiy Vikram-1 raketasi orbitaga chiqdiHindiston koinot sanoatida yangi davr: Ilk xususiy Vikram-1 raketasi orbitaga chiqdiBugun, 15:20NASA Oyning orqa tomoniga parvozni bekor qildi: 73 million dollarlik loyiha toʻxtatildiNASA Oyning orqa tomoniga parvozni bekor qildi: 73 million dollarlik loyiha toʻxtatildiBugun, 14:28Honor oʻziga xos Robot Phone uchun buyurtma olishni boshladi: Titanli robot-kameraHonor oʻziga xos Robot Phone uchun buyurtma olishni boshladi: Titanli robot-kameraBugun, 13:55Amazon Web Services tizimidagi xatolik: Mijozlarga trillionlab dollarlik hisoblar keldiAmazon Web Services tizimidagi xatolik: Mijozlarga trillionlab dollarlik hisoblar keldiBugun, 13:21SpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng quvvatli kran yordamida Mechazilla minorasini qurmoqdaSpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng quvvatli kran yordamida Mechazilla minorasini qurmoqdaBugun, 12:59Eron AQSHning Bahrayndagi sunʼiy intellekt markazi yoʻq qilinganini eʼlon qildiEron AQSHning Bahrayndagi sunʼiy intellekt markazi yoʻq qilinganini eʼlon qildiBugun, 12:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi