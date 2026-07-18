Lionel Messi bolaligida anglagan eng muhim saboqni aytdi

·0·Sport
Lionel Messi bolaligida anglagan eng muhim saboqni aytdi

Argentina milliy jamoasi sardori Lionel Messi futbol unga bolaligidanoq qanday hayotiy saboq berganini ochiqladi. 39 yoshli yulduzning aytishicha, inson g‘alabadan ko‘ra mag‘lubiyatni ko‘proq boshdan kechiradi va aynan shu jarayon uni shaxs hamda futbolchi sifatida shakllantirgan.

Argentina ketma-ket ikkinchi marta jahon chempionati finaliga chiqqan bir paytda Messining bu so‘zlari alohida ma’no kasb etmoqda.

Futbol bosim emas, zavq edi

Messi bolaligida futbolni natija yoki katta maqsadlar haqida o‘ylamasdan o‘ynaganini esladi.

«Bolaligimizdanoq katta ishtiyoq va havas bilan futbol o‘ynardik — maktabda, ko‘chada, mahallamizda. Hech qachon bosim haqida o‘ylamasdik», — dedi u Fanatics Fest tadbirida.

Uning ta’kidlashicha, futbol dastlab oddiy o‘yin va do‘stlar bilan vaqt o‘tkazish vositasi bo‘lgan. Keyinchalik esa u Messi uchun butun hayotini belgilab bergan kasbga aylandi.

«Har doim ham g‘alaba qozona olmaysan»

Argentina sardori futbol jamoaviy o‘yin ekani va raqib ham maydonga bir xil maqsad bilan tushishini ta’kidladi.

«Futbol — jamoaviy o‘yin, raqib ham har doim g‘alaba qozonishni istaydi. Har doim ham yuta olmaysan», — dedi Messi.

Uning fikricha, mag‘lubiyatni qabul qilish va undan keyin yana harakatni davom ettirish sportdagi eng muhim fazilatlardan biridir.

Mag‘lubiyatlar Messini qanday o‘zgartirdi?

Lionel Messi inson hayotida yutuqlardan ko‘ra qiyinchiliklar ko‘proq uchrashini juda erta anglaganini aytdi.

«Men juda erta tushundimki, inson ko‘proq mag‘lubiyatni, kamroq g‘alabani ko‘radi. Shu narsa mening shaxs sifatida va futbolchi sifatida shakllanishimga yordam berdi», — dedi u.

Messi faoliyati davomida ko‘plab sovrinlarni qo‘lga kiritgan bo‘lsa-da, milliy jamoa bilan og‘ir mag‘lubiyatlar va finallardagi omadsizliklarni ham boshdan kechirgan. Ammo u kurashni to‘xtatmay, keyinchalik Argentina bilan eng katta yutuqlarga erishdi.

Oldinda yana bir tarixiy final bor

Argentina milliy jamoasi 19 iyul kuni jahon chempionati finalida Ispaniyaga qarshi maydonga tushadi.

Bu argentinaliklarning ketma-ket ikkinchi mundial finali bo‘ladi. Endi Messi bolaligidan anglagan saboqni yana bir bor eng katta sahnada namoyish etishi kerak: mag‘lubiyatlar ko‘p bo‘lishi mumkin, ammo navbatdagi g‘alaba uchun kurash hech qachon to‘xtamaydi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tramp JCH-2026ni tarixiy deb atab, Harri Keyn haqida hazil qildiTramp JCH-2026ni tarixiy deb atab, Harri Keyn haqida hazil qildiBugun, 14:02Donald Trump Thomas Tuchelning taktikasini tanqid qildi: Harry Kane nega himoyada oʻynadi?Donald Trump Thomas Tuchelning taktikasini tanqid qildi: Harry Kane nega himoyada oʻynadi?Bugun, 13:35Arsenal Shimoliy Londondagi raqibi Tottenxem iqtidorini oʻz safiga qoʻshib olmoqdaArsenal Shimoliy Londondagi raqibi Tottenxem iqtidorini oʻz safiga qoʻshib olmoqdaBugun, 13:30Lionel Scaloni: Lionel Messi — futbol tarixidagi eng buyuk oʻyinchiLionel Scaloni: Lionel Messi — futbol tarixidagi eng buyuk oʻyinchiBugun, 12:35JCH-2026 finaliga tayinlovni eshitgan Vinchich nega yig‘lab yubordi?JCH-2026 finaliga tayinlovni eshitgan Vinchich nega yig‘lab yubordi?Bugun, 12:22Angliya terma jamoasining 2030-yilgi Jahon chempionatidagi taxminiy tarkibi e’lon qilindiAngliya terma jamoasining 2030-yilgi Jahon chempionatidagi taxminiy tarkibi e’lon qilindiBugun, 12:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi