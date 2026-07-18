Lionel Messi bolaligida anglagan eng muhim saboqni aytdi
Argentina milliy jamoasi sardori Lionel Messi futbol unga bolaligidanoq qanday hayotiy saboq berganini ochiqladi. 39 yoshli yulduzning aytishicha, inson g‘alabadan ko‘ra mag‘lubiyatni ko‘proq boshdan kechiradi va aynan shu jarayon uni shaxs hamda futbolchi sifatida shakllantirgan.
Argentina ketma-ket ikkinchi marta jahon chempionati finaliga chiqqan bir paytda Messining bu so‘zlari alohida ma’no kasb etmoqda.
Futbol bosim emas, zavq edi
Messi bolaligida futbolni natija yoki katta maqsadlar haqida o‘ylamasdan o‘ynaganini esladi.
«Bolaligimizdanoq katta ishtiyoq va havas bilan futbol o‘ynardik — maktabda, ko‘chada, mahallamizda. Hech qachon bosim haqida o‘ylamasdik», — dedi u Fanatics Fest tadbirida.
Uning ta’kidlashicha, futbol dastlab oddiy o‘yin va do‘stlar bilan vaqt o‘tkazish vositasi bo‘lgan. Keyinchalik esa u Messi uchun butun hayotini belgilab bergan kasbga aylandi.
«Har doim ham g‘alaba qozona olmaysan»
Argentina sardori futbol jamoaviy o‘yin ekani va raqib ham maydonga bir xil maqsad bilan tushishini ta’kidladi.
«Futbol — jamoaviy o‘yin, raqib ham har doim g‘alaba qozonishni istaydi. Har doim ham yuta olmaysan», — dedi Messi.
Uning fikricha, mag‘lubiyatni qabul qilish va undan keyin yana harakatni davom ettirish sportdagi eng muhim fazilatlardan biridir.
Mag‘lubiyatlar Messini qanday o‘zgartirdi?
Lionel Messi inson hayotida yutuqlardan ko‘ra qiyinchiliklar ko‘proq uchrashini juda erta anglaganini aytdi.
«Men juda erta tushundimki, inson ko‘proq mag‘lubiyatni, kamroq g‘alabani ko‘radi. Shu narsa mening shaxs sifatida va futbolchi sifatida shakllanishimga yordam berdi», — dedi u.
Messi faoliyati davomida ko‘plab sovrinlarni qo‘lga kiritgan bo‘lsa-da, milliy jamoa bilan og‘ir mag‘lubiyatlar va finallardagi omadsizliklarni ham boshdan kechirgan. Ammo u kurashni to‘xtatmay, keyinchalik Argentina bilan eng katta yutuqlarga erishdi.
Oldinda yana bir tarixiy final bor
Argentina milliy jamoasi 19 iyul kuni jahon chempionati finalida Ispaniyaga qarshi maydonga tushadi.
Bu argentinaliklarning ketma-ket ikkinchi mundial finali bo‘ladi. Endi Messi bolaligidan anglagan saboqni yana bir bor eng katta sahnada namoyish etishi kerak: mag‘lubiyatlar ko‘p bo‘lishi mumkin, ammo navbatdagi g‘alaba uchun kurash hech qachon to‘xtamaydi.
…