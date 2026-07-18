NASA Oyning orqa tomoniga parvozni bekor qildi: 73 million dollarlik loyiha toʻxtatildi

·1·Texno
NASA Oyning orqa tomoniga parvozni bekor qildi: 73 million dollarlik loyiha toʻxtatildi

AQSH Milliy aeronavtika va koinot boshqarmasi (NASA) hamda Draper kompaniyasi Oyning orqa tomoniga qoʻnishni nazarda tutuvchi CP-12 missiyasini bekor qilishga kelishib oldi. Commercial Lunar Payload Services (CLPS) dasturi doirasidagi ushbu loyihaning toʻxtatilishiga qurilmani ishlab chiqishdagi jiddiy kechikishlar va muddatlarning surilib ketishi sabab boʻlgan. Dastlab 2025-yilga rejalashtirilgan parvoz koinot kemasidagi texnik oʻzgarishlar tufayli 2030-yillarga qolib ketgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

2022-yilda imzolangan shartnomaning umumiy qiymati 73 million dollarni tashkil etar edi. Maʼlumotlarga koʻra, NASA loyiha toʻxtatilgunga qadar bajarilgan ish bosqichlari uchun Draper kompaniyasiga 43 million dollar toʻlab bergan. Missiya uchun qoʻnish modulini Yaponiyaning ispace kompaniyasiga qarashli ispace-U.S. boʻlinmasi tayyorlayotgan edi, biroq asosiy shartnoma bekor qilingach, subpudratchi ham oʻz buyurtmasidan mahrum boʻldi.

Texnik muammolar va muddatlarning surilishi

Loyiha davomida muhandislar bir necha bor jiddiy toʻsiqlarga duch kelishdi. 2023-yilda apparat konstruksiyasi NASA ilmiy uskunalariga moslash uchun qayta ishlandi. 2025-yilga kelib esa dvigatelni almashtirishga qaror qilindi, keyinchalik esa yagona Ultra platformasiga oʻtish zarurati tugʻildi. Bunday oʻzgarishlar koinot kemasining tayyor boʻlish muddatini 2030–2031-yillarga surib yubordi, bu esa agentlik rejalariga toʻgʻri kelmadi.

CP-12 missiyasi doirasida Oyning orqa tomonidagi Shredinger havzasiga uchta muhim ilmiy majmuani yetkazish koʻzda tutilgan edi:

  • Farside Seismic Suite (FSS) — Oy silkinishlarini qayd etish uchun;
  • Lunar Interior Temperature and Materials Suite — sirt ostidagi issiqlik oqimi va elektr oʻtkazuvchanligini oʻlchash uchun;
  • Lunar Surface Electromagnetics Experiment-Lite (LuSEE-Lite) — sirtdagi elektr va magnit maydonlarini oʻrganish uchun.
NASA ushbu ilmiy dasturdan butunlay voz kechmoqchi emas. Agentlik allaqachon tayyorlangan asbob-uskunalarni kelajakdagi Moon Base va Artemis dasturlari doirasidagi boshqa CLPS missiyalariga biriktirishni rejalashtirmoqda. Biroq, bu oson kechmaydi, chunki hozirgi tijoriy apparatlarning aksariyati Oyning koʻrinadigan tomoniga qoʻnish uchun moʻljallangan, bu esa seysmik stansiyalar kabi maxsus jihozlarni joylashtirishni qiyinlashtiradi.

Bu CLPS dasturi doirasidagi birinchi muvaffaqiyatsizlik emas. Avvalroq, 2019-yilda Orbit Beyond kompaniyasi bilan shartnoma bekor qilingan, 2022-yilda esa Masten Space Systems bankrot boʻlishi oqibatida yana bir loyiha toʻxtatilgan edi. Shunga qaramay, ispace kompaniyasi koinot dasturlarida ishtirok etishda davom etishini va kelajakdagi CLPS 2.0 tenderlarida qatnashish niyatida ekanini maʼlum qildi.

NASAOyKoinotTehnologiyaCLPS
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Honor oʻziga xos Robot Phone uchun buyurtma olishni boshladi: Titanli robot-kameraHonor oʻziga xos Robot Phone uchun buyurtma olishni boshladi: Titanli robot-kameraBugun, 13:55Amazon Web Services tizimidagi xatolik: Mijozlarga trillionlab dollarlik hisoblar keldiAmazon Web Services tizimidagi xatolik: Mijozlarga trillionlab dollarlik hisoblar keldiBugun, 13:21SpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng quvvatli kran yordamida Mechazilla minorasini qurmoqdaSpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng quvvatli kran yordamida Mechazilla minorasini qurmoqdaBugun, 12:59Eron AQSHning Bahrayndagi sunʼiy intellekt markazi yoʻq qilinganini eʼlon qildiEron AQSHning Bahrayndagi sunʼiy intellekt markazi yoʻq qilinganini eʼlon qildiBugun, 12:26Ilon Maskning Colossus superkompyuteri AQSH Mudofaa vazirligi xizmatiga oʻtishi mumkinIlon Maskning Colossus superkompyuteri AQSH Mudofaa vazirligi xizmatiga oʻtishi mumkinBugun, 11:54Iroq Starlink bilan rasmiy kelishuvga erishdi: mamlakatda sunʼiy yoʻldosh interneti ishga tushadiIroq Starlink bilan rasmiy kelishuvga erishdi: mamlakatda sunʼiy yoʻldosh interneti ishga tushadiBugun, 10:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi