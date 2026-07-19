Messi final oldidan jamoadoshlari va muxlislariga murojaat qildi

·0·Sport
Messi final oldidan jamoadoshlari va muxlislariga murojaat qildi

Lionel Messi JCH–2026 finali arafasida Argentina milliy jamoasi futbolchilari va millionlab muxlislarga ta’sirli murojaat yo‘lladi. Sardor bu safar sovrindan ko‘ra jamoa birgalikda bosib o‘tgan yo‘lni alohida qadrlashini bildirdi.

Messining so‘zlarida g‘alabaga ishonch bilan birga, natija qanday bo‘lishidan qat’i nazar, ushbu jamoadan faxrlanish hissi ham yaqqol sezildi.

«Eng go‘zal narsa faqat sovrinlar emas»

Messi ijtimoiy tarmoqdagi postida so‘nggi yillarda Argentina terma jamoasi bilan qo‘lga kiritilgan sovrinlar katta ahamiyatga ega ekanini tan oldi. Biroq uning uchun eng qimmatli jihat futbolchilar birgalikda bosib o‘tgan yo‘l bo‘lganini ta’kidladi.

Argentina sardori og‘ir vaziyatlardan keyin yana oyoqqa turish, har kuni bir maqsad yo‘lida mehnat qilish va jamoa bilan har bir lahzani birga o‘tkazishni «betakror» deb atadi.

«Qanday natija bo‘lishidan qat’i nazar, bu jamoa allaqachon hech kim o‘chira olmaydigan tarix yozdi», — deya ta’kidladi Messi.

Jamoadoshlari va shtabga minnatdorlik bildirdi

Messi murojaatida maydonga tushadigan futbolchilar bilangina cheklanmadi. U murabbiylar shtabi va terma jamoa atrofida mehnat qilayotgan barcha insonlarga alohida rahmat aytdi.

Sardorning fikricha, aynan shu birdamlik Argentina milliy jamoasini katta oilaga aylantirgan. Jamoa so‘nggi yillardagi og‘ir mag‘lubiyatlar, bosim va tanqidlarga qaramay, yana bir jahon chempionati finaliga yetib keldi.

Ispaniyaga qarshi bahs Messining faoliyatidagi uchinchi mundial finali bo‘ladi. U 2014 yilda kumush medalni qo‘lga kiritgan, 2022 yilda esa Argentina bilan jahon chempioni bo‘lgan.

Finalda ikki avlod yulduzi to‘qnashadi

Hal qiluvchi o‘yinning asosiy ramziy voqealaridan biri Messi va Lamin Yamalning ilk bor raqib sifatida uchrashishi bo‘ladi.

2007 yilda UNICEF bilan hamkorlikda tayyorlangan xayriya kalendari uchun o‘tkazilgan fotosessiyada yosh Messi go‘dak Yamalni cho‘miltirayotgan holda suratga tushgandi. Oradan qariyb 19 yil o‘tib, ular jahon chempionati finalida Argentina va Ispaniya yetakchilari sifatida maydonga chiqadi.

Messi ushbu tasodifni «hayot kutilmagan voqealarga boy» ekanining isboti deb atagan va Yamalning o‘yinini yuqori baholagan. Shu bilan birga, finalda ispaniyalik vinger o‘zining eng yaxshi futbolini ko‘rsatmasligiga umid bildirgan.

Ispaniya — Argentina o‘yini qachon boshlanadi?

JCH–2026 finali AQSHning Nyu-Jersi shtatidagi New York New Jersey Stadium arenasida o‘tkaziladi.

Ispaniya — Argentina
Sana: 19 iyuldan 20 iyulga o‘tar kechasi
Boshlanish vaqti: 00:00, Toshkent vaqti bilan

FIFA ma’lumotiga ko‘ra, bahs 19 iyul kuni Nyu-York vaqti bilan soat 15:00 da boshlanadi. Bu Toshkent vaqti bilan 20 iyul soat 00:00 ga to‘g‘ri keladi.

Argentina amaldagi jahon chempioni sifatida unvonini himoya qiladi. Ispaniya esa Yevropa chempioni maqomida tarixidagi ikkinchi mundial sovrini uchun kurashadi.

Messi uchun bu shunchaki navbatdagi final emas. Uning murojaati bir narsani ochiq ko‘rsatdi: kubok taqdiri hali hal bo‘lmagan, ammo bu Argentina jamoasi o‘z tarixini allaqachon yozib ulgurgan.

Sizningcha, Messi o‘zining navbatdagi jahon chempionati finalini g‘alaba bilan yakunlaydimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jud Bellingem tarixiy natija qayd etdi: Angliya rekordlari yangilandiJud Bellingem tarixiy natija qayd etdi: Angliya rekordlari yangilandiBugun, 11:33Bukayo Saka 60 yillik tarixni yangiladi: Angliya bronza bilan qaytdiBukayo Saka 60 yillik tarixni yangiladi: Angliya bronza bilan qaytdiBugun, 06:04Maykl Olise 10 golli dramatik bahsdan tarixiy rekord bilan chiqdiMaykl Olise 10 golli dramatik bahsdan tarixiy rekord bilan chiqdiBugun, 05:51Mbappe Messini ortda qoldirdi: yangi rekord qancha yashaydi?Mbappe Messini ortda qoldirdi: yangi rekord qancha yashaydi?Bugun, 05:36Angliya Fransiyani mag‘lub etib, JCH-2026da uchinchi o‘rinni qo‘lga kiritdiAngliya Fransiyani mag‘lub etib, JCH-2026da uchinchi o‘rinni qo‘lga kiritdiBugun, 04:44Jahon chempionati: Angliya va Fransiya oʻrtasidagi oʻyinda 10 ta gol urildiJahon chempionati: Angliya va Fransiya oʻrtasidagi oʻyinda 10 ta gol urildiBugun, 04:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi