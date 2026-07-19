Messi final oldidan jamoadoshlari va muxlislariga murojaat qildi
Lionel Messi JCH–2026 finali arafasida Argentina milliy jamoasi futbolchilari va millionlab muxlislarga ta’sirli murojaat yo‘lladi. Sardor bu safar sovrindan ko‘ra jamoa birgalikda bosib o‘tgan yo‘lni alohida qadrlashini bildirdi.
Messining so‘zlarida g‘alabaga ishonch bilan birga, natija qanday bo‘lishidan qat’i nazar, ushbu jamoadan faxrlanish hissi ham yaqqol sezildi.
«Eng go‘zal narsa faqat sovrinlar emas»
Messi ijtimoiy tarmoqdagi postida so‘nggi yillarda Argentina terma jamoasi bilan qo‘lga kiritilgan sovrinlar katta ahamiyatga ega ekanini tan oldi. Biroq uning uchun eng qimmatli jihat futbolchilar birgalikda bosib o‘tgan yo‘l bo‘lganini ta’kidladi.
Argentina sardori og‘ir vaziyatlardan keyin yana oyoqqa turish, har kuni bir maqsad yo‘lida mehnat qilish va jamoa bilan har bir lahzani birga o‘tkazishni «betakror» deb atadi.
«Qanday natija bo‘lishidan qat’i nazar, bu jamoa allaqachon hech kim o‘chira olmaydigan tarix yozdi», — deya ta’kidladi Messi.
Jamoadoshlari va shtabga minnatdorlik bildirdi
Messi murojaatida maydonga tushadigan futbolchilar bilangina cheklanmadi. U murabbiylar shtabi va terma jamoa atrofida mehnat qilayotgan barcha insonlarga alohida rahmat aytdi.
Sardorning fikricha, aynan shu birdamlik Argentina milliy jamoasini katta oilaga aylantirgan. Jamoa so‘nggi yillardagi og‘ir mag‘lubiyatlar, bosim va tanqidlarga qaramay, yana bir jahon chempionati finaliga yetib keldi.
Ispaniyaga qarshi bahs Messining faoliyatidagi uchinchi mundial finali bo‘ladi. U 2014 yilda kumush medalni qo‘lga kiritgan, 2022 yilda esa Argentina bilan jahon chempioni bo‘lgan.
Finalda ikki avlod yulduzi to‘qnashadi
Hal qiluvchi o‘yinning asosiy ramziy voqealaridan biri Messi va Lamin Yamalning ilk bor raqib sifatida uchrashishi bo‘ladi.
2007 yilda UNICEF bilan hamkorlikda tayyorlangan xayriya kalendari uchun o‘tkazilgan fotosessiyada yosh Messi go‘dak Yamalni cho‘miltirayotgan holda suratga tushgandi. Oradan qariyb 19 yil o‘tib, ular jahon chempionati finalida Argentina va Ispaniya yetakchilari sifatida maydonga chiqadi.
Messi ushbu tasodifni «hayot kutilmagan voqealarga boy» ekanining isboti deb atagan va Yamalning o‘yinini yuqori baholagan. Shu bilan birga, finalda ispaniyalik vinger o‘zining eng yaxshi futbolini ko‘rsatmasligiga umid bildirgan.
Ispaniya — Argentina o‘yini qachon boshlanadi?
JCH–2026 finali AQSHning Nyu-Jersi shtatidagi New York New Jersey Stadium arenasida o‘tkaziladi.
Ispaniya — Argentina
Sana: 19 iyuldan 20 iyulga o‘tar kechasi
Boshlanish vaqti: 00:00, Toshkent vaqti bilan
FIFA ma’lumotiga ko‘ra, bahs 19 iyul kuni Nyu-York vaqti bilan soat 15:00 da boshlanadi. Bu Toshkent vaqti bilan 20 iyul soat 00:00 ga to‘g‘ri keladi.
Argentina amaldagi jahon chempioni sifatida unvonini himoya qiladi. Ispaniya esa Yevropa chempioni maqomida tarixidagi ikkinchi mundial sovrini uchun kurashadi.
Messi uchun bu shunchaki navbatdagi final emas. Uning murojaati bir narsani ochiq ko‘rsatdi: kubok taqdiri hali hal bo‘lmagan, ammo bu Argentina jamoasi o‘z tarixini allaqachon yozib ulgurgan.
Sizningcha, Messi o‘zining navbatdagi jahon chempionati finalini g‘alaba bilan yakunlaydimi?
…