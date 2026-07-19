Dyu Plessi Usmanni to‘xtatdi: UFC Oklaxomada nima bo‘ldi?
Oklaxoma-Sitida o‘tkazilgan UFC Fight Night 281 turnirining markaziy jangida Drikus dyu Plessi Kamaru Usmanni mag‘lub etdi. Besh raundlik bahsda janubiy afrikalik sportchi ustunlikni qo‘ldan chiqarmadi va hakamlarning yakdil qarori bilan g‘alaba qozondi.
Bu natija dyu Plessini yana chempionlik kamari uchun kurashga yaqinlashtirgan bo‘lsa, Usmanning faoliyati bo‘yicha savollarni ko‘paytirdi.
Hakamlar dyu Plessining ustunligini qayd etdi
O‘rta vazn toifasida o‘tkazilgan asosiy jang to‘liq 25 daqiqa davom etdi. Hakamlardan biri barcha besh raundni dyu Plessiga berdi — 50:45. Qolgan ikki hakam esa 49:46 hisobini qayd etdi.
Dyu Plessi jangning dastlabki qismida aniq zarbalari, tizza va boshga yo‘naltirilgan tepkilari bilan raqibiga bosim o‘tkazdi. Usman so‘nggi raundlarda faollikni oshirgan bo‘lsa-da, bahs taqdirini o‘zgartira olmadi.
Drikus dyu Plessi — Kamaru Usman
Natija: dyu Plessi hakamlarning yakdil qarori bilan g‘alaba qozondi — 50:45, 49:46, 49:46.
Dyu Plessi mag‘lubiyatdan keyin qaytdi
Bu dyu Plessining professional faoliyatidagi 24-g‘alabasi bo‘ldi. Uning rekordi 24 ta g‘alaba va 3 ta mag‘lubiyatni tashkil etmoqda. Janubiy afrikalik jangchi 2025 yil avgustida Hamzat Chimayevga imkoniyatni boy berganidan keyin ilk bor oktagonni g‘alaba bilan tark etdi.
Jangdan keyin sobiq chempion yana o‘rta vazn kamari uchun imkoniyat olishni xohlashini bildirdi. Uning Oklaxomadagi ishonchli g‘alabasi diviziondagi chempionlik poygasini yanada qizitishi mumkin.
Usmanning so‘nggi besh jangdagi to‘rtinchi mag‘lubiyati
Kamaru Usman faoliyatida beshinchi marta mag‘lub bo‘ldi. Sobiq yarimo‘rta vazn chempionining umumiy natijasi endi 21 ta g‘alaba va 5 ta mag‘lubiyatdan iborat.
Bu Usmanning so‘nggi beshta jangdagi to‘rtinchi mag‘lubiyati bo‘ldi. U mazkur davrda faqat Xoakin Bakliga qarshi bahsda g‘alaba qozongan, Leon Edvardsga ikki marta, Hamzat Chimayev va endi dyu Plessiga imkoniyatni boy bergan.
Shunga qaramay, 39 yoshli Usman faoliyatini yakunlash niyati yo‘qligini bildirib, keyingi jangini yarimo‘rta yoki o‘rta vaznda o‘tkazishi mumkinligini aytdi.
Asosiy kardda yana kimlar g‘alaba qozondi?
Kechaning ikkinchi muhim jangida Kristian Leroy Dankan tajribali Jared Kannonirni hakamlarning yakdil qarori bilan mag‘lub etdi. Hakamlar 30:27, 30:27 va 29:28 hisoblarini qayd etdi.
Cheyz Huper Mitch Ramiresni birinchi raundda bo‘g‘ish usuli bilan taslim qildi. Fatima Klayn Tabata Richchidan uchala raundda ham ustun keldi, Tomi Makmillen esa Alberto Montesni uchinchi raundda texnik nokautga uchratdi.
Dyu Plessi Oklaxomada nafaqat g‘alabaga qaytdi, balki chempionlik kamari uchun yana bir jiddiy da’vogar ekanini ko‘rsatdi. Endi asosiy savol — UFC unga darhol chempionlik jangi beradimi yoki u yana bir raqibdan o‘tishiga to‘g‘ri keladimi?
…