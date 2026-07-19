Dyu Plessi Usmanni to‘xtatdi: UFC Oklaxomada nima bo‘ldi?

·0·Sport
Dyu Plessi Usmanni to‘xtatdi: UFC Oklaxomada nima bo‘ldi?

Oklaxoma-Sitida o‘tkazilgan UFC Fight Night 281 turnirining markaziy jangida Drikus dyu Plessi Kamaru Usmanni mag‘lub etdi. Besh raundlik bahsda janubiy afrikalik sportchi ustunlikni qo‘ldan chiqarmadi va hakamlarning yakdil qarori bilan g‘alaba qozondi.

Bu natija dyu Plessini yana chempionlik kamari uchun kurashga yaqinlashtirgan bo‘lsa, Usmanning faoliyati bo‘yicha savollarni ko‘paytirdi.

Hakamlar dyu Plessining ustunligini qayd etdi

O‘rta vazn toifasida o‘tkazilgan asosiy jang to‘liq 25 daqiqa davom etdi. Hakamlardan biri barcha besh raundni dyu Plessiga berdi — 50:45. Qolgan ikki hakam esa 49:46 hisobini qayd etdi.

Dyu Plessi jangning dastlabki qismida aniq zarbalari, tizza va boshga yo‘naltirilgan tepkilari bilan raqibiga bosim o‘tkazdi. Usman so‘nggi raundlarda faollikni oshirgan bo‘lsa-da, bahs taqdirini o‘zgartira olmadi.

Drikus dyu Plessi — Kamaru Usman

Natija: dyu Plessi hakamlarning yakdil qarori bilan g‘alaba qozondi — 50:45, 49:46, 49:46.

Dyu Plessi mag‘lubiyatdan keyin qaytdi

Bu dyu Plessining professional faoliyatidagi 24-g‘alabasi bo‘ldi. Uning rekordi 24 ta g‘alaba va 3 ta mag‘lubiyatni tashkil etmoqda. Janubiy afrikalik jangchi 2025 yil avgustida Hamzat Chimayevga imkoniyatni boy berganidan keyin ilk bor oktagonni g‘alaba bilan tark etdi.

Jangdan keyin sobiq chempion yana o‘rta vazn kamari uchun imkoniyat olishni xohlashini bildirdi. Uning Oklaxomadagi ishonchli g‘alabasi diviziondagi chempionlik poygasini yanada qizitishi mumkin.

Usmanning so‘nggi besh jangdagi to‘rtinchi mag‘lubiyati

Kamaru Usman faoliyatida beshinchi marta mag‘lub bo‘ldi. Sobiq yarimo‘rta vazn chempionining umumiy natijasi endi 21 ta g‘alaba va 5 ta mag‘lubiyatdan iborat.

Bu Usmanning so‘nggi beshta jangdagi to‘rtinchi mag‘lubiyati bo‘ldi. U mazkur davrda faqat Xoakin Bakliga qarshi bahsda g‘alaba qozongan, Leon Edvardsga ikki marta, Hamzat Chimayev va endi dyu Plessiga imkoniyatni boy bergan.

Shunga qaramay, 39 yoshli Usman faoliyatini yakunlash niyati yo‘qligini bildirib, keyingi jangini yarimo‘rta yoki o‘rta vaznda o‘tkazishi mumkinligini aytdi.

Asosiy kardda yana kimlar g‘alaba qozondi?

Kechaning ikkinchi muhim jangida Kristian Leroy Dankan tajribali Jared Kannonirni hakamlarning yakdil qarori bilan mag‘lub etdi. Hakamlar 30:27, 30:27 va 29:28 hisoblarini qayd etdi.

Cheyz Huper Mitch Ramiresni birinchi raundda bo‘g‘ish usuli bilan taslim qildi. Fatima Klayn Tabata Richchidan uchala raundda ham ustun keldi, Tomi Makmillen esa Alberto Montesni uchinchi raundda texnik nokautga uchratdi.

Dyu Plessi Oklaxomada nafaqat g‘alabaga qaytdi, balki chempionlik kamari uchun yana bir jiddiy da’vogar ekanini ko‘rsatdi. Endi asosiy savol — UFC unga darhol chempionlik jangi beradimi yoki u yana bir raqibdan o‘tishiga to‘g‘ri keladimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messi final oldidan jamoadoshlari va muxlislariga murojaat qildiMessi final oldidan jamoadoshlari va muxlislariga murojaat qildiBugun, 12:06Jud Bellingem tarixiy natija qayd etdi: Angliya rekordlari yangilandiJud Bellingem tarixiy natija qayd etdi: Angliya rekordlari yangilandiBugun, 11:33Bukayo Saka 60 yillik tarixni yangiladi: Angliya bronza bilan qaytdiBukayo Saka 60 yillik tarixni yangiladi: Angliya bronza bilan qaytdiBugun, 06:04Maykl Olise 10 golli dramatik bahsdan tarixiy rekord bilan chiqdiMaykl Olise 10 golli dramatik bahsdan tarixiy rekord bilan chiqdiBugun, 05:51Mbappe Messini ortda qoldirdi: yangi rekord qancha yashaydi?Mbappe Messini ortda qoldirdi: yangi rekord qancha yashaydi?Bugun, 05:36Angliya Fransiyani mag‘lub etib, JCH-2026da uchinchi o‘rinni qo‘lga kiritdiAngliya Fransiyani mag‘lub etib, JCH-2026da uchinchi o‘rinni qo‘lga kiritdiBugun, 04:44
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi