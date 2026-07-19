Declan Rice Angliya tarixida yangi rekord oʻrnatdi: Kane va Beckham ortda qoldi

·51·Sport
Declan Rice Angliya tarixida yangi rekord oʻrnatdi: Kane va Beckham ortda qoldi

Angliya terma jamoasi va Arsenal klubi yarim himoyachisi Declan Rice 2026-yilgi Jahon chempionatining uchinchi oʻrni uchun kechgan bahsda nafaqat gʻalabaga hissa qoʻshdi, balki mamlakat futboli tarixida yangi sahifa ochdi. Fransiyaga qarshi kechgan va 6:4 hisobidagi gollar shousiga aylangan uchrashuvda Rice sardorlik bogʻichida maydonga tushib, afsonaviy Harry Kane va David Beckham kabi yulduzlardan oʻzib ketishga muvaffaq boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Miamida boʻlib oʻtgan ushbu bahsda Declan Rice oʻyinning 2-daqiqasidayoq hisobni ochdi va keyinchalik Ezri Konsaning goliga assistentlik qildi. BBC nashri xabariga koʻra, Rice Jahon chempionatidagi sardorlik debyutidayoq ham gol urgan, ham golli uzatmani amalga oshirgan ilk Angliya futbolchisiga aylandi. Bungacha Alan Shearer, David Beckham, Steven Gerrard va Harry Kane kabi sardorlar debyutda samarali harakat qayd etishgan boʻlsa-da, faqat Kane 2018-yilda Tunisga qarshi oʻyinda ikki bor gol urib, Ricening natijasiga yaqinlasha olgan edi.

Tarixiy natijalar va gʻalaba nashidasi

Declan Rice uchun ushbu uchrashuv terma jamoa safidagi 80-oʻyin boʻldi. Uning 2-daqiqayu 14-soniyada kiritgan goli Angliyaning Jahon chempionatlari tarixidagi ikkinchi eng tezkor gol sifatida qayd etildi. Bu borada rekord hali ham 1982-yilda aynan Fransiya darvozasini 27-soniyada ishgʻol qilgan Bryan Robsonga tegishli boʻlib turibdi. Thomas Tuchel boshchiligidagi jamoa birinchi boʻlimning oʻzidayoq raqib darvozasiga toʻrtta javobsiz gol urib, oʻyin taqdirini deyarli hal qildi.

Shuningdek, Rice Angliya terma jamoasini Jahon chempionati oʻyinlarida sardor sifatida boshlab tushgan 14-futbolchi boʻldi. U ushbu nufuzli roʻyxatda Bobby Moore va Billy Wright kabi afsonalar qatoridan joy oldi. Murabbiy Thomas Tuchel uchinchi oʻrin uchun bahsda asosiy tarkibda yetti oʻzgarishni amalga oshirgani sababli, dam berilgan Harry Kane oʻrniga sardorlik bogʻichi aynan Arsenal yulduziga ishonib topshirildi.

Gʻalaba ortidagi achchiq haqiqat

Garchi bronza medali qoʻlga kiritilgan boʻlsa-da, Declan Rice intervyu davomida jamoaning umumiy natijasidan biroz norozi ekanini yashirmadi. Uning soʻzlariga koʻra, Angliya terma jamoasi endi shunchaki chorak final yoki yarim finaldagi "faxrli" ishtirokdan charchagan. "Biz har doim yarim finalga chiqqanimiz bilan faxrlanishimizni aytishdan charchadik. Biz Angliya bilan yakunda gʻolib boʻlishni istaymiz", — deya taʼkidladi yarim himoyachi.

Futbolchi yarim finalda Argentinadan qabul qilingan magʻlubiyat hali ham ogʻriqli ekanini tan oldi. Uning fikricha, jamoa katta gʻalabalarga juda yaqin kelmoqda va faqatgina kichik detallar chempionlikka toʻsqinlik qilmoqda. Angliya terma jamoasi yordamchi murabbiyi Anthony Barry ham futbolchilarning ruhiy holati haqida gapirib, ular maydonga "yaralangan yurak" bilan tushishganini, ammo shunga qaramay iroda koʻrsata olishganini eʼtirof etdi.

Ushbu gʻalaba Angliya uchun 2026-yilgi mundialni ijobiy yakunlash imkonini berdi. Jamoaning yosh va tajribali futbolchilari, xususan Declan Rice kabi yetakchilar, kelajakdagi turnirlarda bosh sovrin uchun kurashishga tayyor ekanliklarini yana bir bor isbotlashdi.

Declan RiceAngliyaJahon ChempionatiRekordFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Harry Kane intervyu berayotgan vaqtda politsiya aralashishiga toʻgʻri keldiHarry Kane intervyu berayotgan vaqtda politsiya aralashishiga toʻgʻri keldiBugun, 18:35Makgregorning o‘zbek sparring sherigi AQSH vizasini oldiMakgregorning o‘zbek sparring sherigi AQSH vizasini oldiBugun, 18:19Bellingem bronzadan so‘ng Angliyaning keyingi maqsadini aytdiBellingem bronzadan so‘ng Angliyaning keyingi maqsadini aytdiBugun, 18:13Xollouey UFC'ga shart qo‘ydi: navbatda kim bo‘ladi?Xollouey UFC'ga shart qo‘ydi: navbatda kim bo‘ladi?Bugun, 18:11Neymar oʻziga 17 million funtlik superyaxta sovgʻa qildi: Braziliyalik yulduzning yangi ovunchoğiNeymar oʻziga 17 million funtlik superyaxta sovgʻa qildi: Braziliyalik yulduzning yangi ovunchoğiBugun, 17:58«Arsenal» yaqin edi, ammo Rojers transferida keskin burilish yuz berdi...«Arsenal» yaqin edi, ammo Rojers transferida keskin burilish yuz berdi...Bugun, 17:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi