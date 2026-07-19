Declan Rice Angliya tarixida yangi rekord oʻrnatdi: Kane va Beckham ortda qoldi
Angliya terma jamoasi va Arsenal klubi yarim himoyachisi Declan Rice 2026-yilgi Jahon chempionatining uchinchi oʻrni uchun kechgan bahsda nafaqat gʻalabaga hissa qoʻshdi, balki mamlakat futboli tarixida yangi sahifa ochdi. Fransiyaga qarshi kechgan va 6:4 hisobidagi gollar shousiga aylangan uchrashuvda Rice sardorlik bogʻichida maydonga tushib, afsonaviy Harry Kane va David Beckham kabi yulduzlardan oʻzib ketishga muvaffaq boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Miamida boʻlib oʻtgan ushbu bahsda Declan Rice oʻyinning 2-daqiqasidayoq hisobni ochdi va keyinchalik Ezri Konsaning goliga assistentlik qildi. BBC nashri xabariga koʻra, Rice Jahon chempionatidagi sardorlik debyutidayoq ham gol urgan, ham golli uzatmani amalga oshirgan ilk Angliya futbolchisiga aylandi. Bungacha Alan Shearer, David Beckham, Steven Gerrard va Harry Kane kabi sardorlar debyutda samarali harakat qayd etishgan boʻlsa-da, faqat Kane 2018-yilda Tunisga qarshi oʻyinda ikki bor gol urib, Ricening natijasiga yaqinlasha olgan edi.
Tarixiy natijalar va gʻalaba nashidasiDeclan Rice uchun ushbu uchrashuv terma jamoa safidagi 80-oʻyin boʻldi. Uning 2-daqiqayu 14-soniyada kiritgan goli Angliyaning Jahon chempionatlari tarixidagi ikkinchi eng tezkor gol sifatida qayd etildi. Bu borada rekord hali ham 1982-yilda aynan Fransiya darvozasini 27-soniyada ishgʻol qilgan Bryan Robsonga tegishli boʻlib turibdi. Thomas Tuchel boshchiligidagi jamoa birinchi boʻlimning oʻzidayoq raqib darvozasiga toʻrtta javobsiz gol urib, oʻyin taqdirini deyarli hal qildi.
Shuningdek, Rice Angliya terma jamoasini Jahon chempionati oʻyinlarida sardor sifatida boshlab tushgan 14-futbolchi boʻldi. U ushbu nufuzli roʻyxatda Bobby Moore va Billy Wright kabi afsonalar qatoridan joy oldi. Murabbiy Thomas Tuchel uchinchi oʻrin uchun bahsda asosiy tarkibda yetti oʻzgarishni amalga oshirgani sababli, dam berilgan Harry Kane oʻrniga sardorlik bogʻichi aynan Arsenal yulduziga ishonib topshirildi.
Gʻalaba ortidagi achchiq haqiqatGarchi bronza medali qoʻlga kiritilgan boʻlsa-da, Declan Rice intervyu davomida jamoaning umumiy natijasidan biroz norozi ekanini yashirmadi. Uning soʻzlariga koʻra, Angliya terma jamoasi endi shunchaki chorak final yoki yarim finaldagi "faxrli" ishtirokdan charchagan. "Biz har doim yarim finalga chiqqanimiz bilan faxrlanishimizni aytishdan charchadik. Biz Angliya bilan yakunda gʻolib boʻlishni istaymiz", — deya taʼkidladi yarim himoyachi.
Futbolchi yarim finalda Argentinadan qabul qilingan magʻlubiyat hali ham ogʻriqli ekanini tan oldi. Uning fikricha, jamoa katta gʻalabalarga juda yaqin kelmoqda va faqatgina kichik detallar chempionlikka toʻsqinlik qilmoqda. Angliya terma jamoasi yordamchi murabbiyi Anthony Barry ham futbolchilarning ruhiy holati haqida gapirib, ular maydonga "yaralangan yurak" bilan tushishganini, ammo shunga qaramay iroda koʻrsata olishganini eʼtirof etdi.
Ushbu gʻalaba Angliya uchun 2026-yilgi mundialni ijobiy yakunlash imkonini berdi. Jamoaning yosh va tajribali futbolchilari, xususan Declan Rice kabi yetakchilar, kelajakdagi turnirlarda bosh sovrin uchun kurashishga tayyor ekanliklarini yana bir bor isbotlashdi.
…