Dana Uayt Jon Jonsga eshikni ochiq qoldirdi, ammo bir shart bor

·26·Sport
Dana Uayt Jon Jonsga eshikni ochiq qoldirdi, ammo bir shart bor

Jon Jonsning UFC oktagoniga qaytishi yana muhokamalar markaziga chiqdi. Tashkilot rahbari Dana Uayt afsonaviy jangchi bilan munosabatlari yomon emasligini aytdi, ammo ijtimoiy tarmoqlardagi bayonotlar hali real jangni anglatmasligini ta’kidladi.

Uaytning so‘zlaridan UFC Jonsning qaytishiga qarshi emasligini anglash mumkin. Biroq buning uchun sobiq chempion gapdan amaliy muzokaralarga o‘tishi kerak bo‘ladi.

«O‘rtamizda hech qachon dushmanlik bo‘lmagan»

Dana Uayt u va Jon Jons o‘rtasida shaxsiy adovat mavjudligi haqidagi gaplarni rad etdi. U munosabatlar ba’zan murakkab tus olganini tan olsa-da, Jonsni barcha davrlarning eng buyuk jangchisi deb atadi.

«Men bilan Jon o‘rtasida hech qachon dushmanlik bo‘lmagan. Shunchaki munosabatlarimiz biroz g‘alati shakllangan», — dedi Uayt.

Jons va UFC rahbariyati o‘rtasida avval ham jang shartlari, gonorar hamda raqib tanlash masalalarida kelishmovchiliklar yuzaga kelgan. Shunga qaramay, har ikki tomon ham munosabatlar butunlay uzilmaganini bildirmoqda.

Uayt Jonsdan aniq qadam kutmoqda

UFC rahbarining ta’kidlashicha, qaytish haqida gapirish bilan jang shartnomasini imzolash o‘rtasida katta farq bor.

«Bu ko‘proq uning o‘ziga bog‘liq. U bu haqda ko‘p gapirishni yaxshi ko‘radi. Ammo jangni kelishish va shartnoma imzolash — butunlay boshqa masala», — dedi Uayt.

Bu bayonotdan kelib chiqib, UFC Jons uchun hozircha rasmiy jang belgilamagan. Muzokaralar boshlanishi uchun sportchining o‘zi qaytishga to‘liq tayyorligini bildirishi va aniq shartlarga rozi bo‘lishi talab etiladi.

Jons ham qaytish eshigini yopgani yo‘q

Jon Jons yaqinda UFC'ning doping nazorati tizimida hali ham ro‘yxatdan o‘tganini ma’lum qildi. U munosib taklif kelsa, oktagonga qaytish imkoniyatini ko‘rib chiqishini, hozircha esa oilasi va yosh sportchilarga yordam berishga e’tibor qaratayotganini aytgan.

Shuningdek, Jons UFC unga shartnoma bo‘yicha janglar taklif qilishi kerakligini, ammo so‘nggi vaqtlarda tashkilotdan aniq taklif olmaganini bildirdi.

Qaytish uchun nimalar hal qilinishi kerak?

Jonsning navbatdagi jangi o‘tkazilishi uchun bir nechta masala bo‘yicha kelishuvga erishish talab etiladi: raqib, vazn toifasi, gonorar va jang sanasi.

Hozircha UFC ham, Jons ham aniq raqib yoki sana haqida rasmiy e’lon bergani yo‘q. Shu sababli sobiq chempionning qaytishi real imkoniyat bo‘lib turibdi, ammo hali tasdiqlangan voqea emas.

Dana Uayt eshikni butunlay yopmadi. Endi asosiy qaror Jon Jonsga bog‘liq: u qaytish haqida gapirishda davom etadimi yoki shartnoma imzolab, yana oktagonga qadam qo‘yadimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kilian Mbappe og‘ir haqiqatni tan oldi: u Deshamga nima dedi?Kilian Mbappe og‘ir haqiqatni tan oldi: u Deshamga nima dedi?Bugun, 13:21Brunu Fernandesh uchun 42 mln funt: «Galatasaroy»ni nima to‘xtatmoqda?Brunu Fernandesh uchun 42 mln funt: «Galatasaroy»ni nima to‘xtatmoqda?Bugun, 13:17Michael Olise Pelening rekordini yangiladi, ammo alamli magʻlubiyatdan soʻng koʻzyosh toʻkdiMichael Olise Pelening rekordini yangiladi, ammo alamli magʻlubiyatdan soʻng koʻzyosh toʻkdiBugun, 13:16Lionel Messi xayrlashuvga ishora qildi: Argentina va Ispaniya oʻrtasidagi final oldidan bayonotLionel Messi xayrlashuvga ishora qildi: Argentina va Ispaniya oʻrtasidagi final oldidan bayonotBugun, 13:11«Istanbul Bashakshehir» Markaziy Osiyodan yangi yulduzni transfer qilmoqchi«Istanbul Bashakshehir» Markaziy Osiyodan yangi yulduzni transfer qilmoqchiBugun, 13:02Uch mag‘lubiyatning og‘ir bahosi: O‘zbekiston IV guruhga tushdiUch mag‘lubiyatning og‘ir bahosi: O‘zbekiston IV guruhga tushdiBugun, 12:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi