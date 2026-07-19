Dana Uayt Jon Jonsga eshikni ochiq qoldirdi, ammo bir shart bor
Jon Jonsning UFC oktagoniga qaytishi yana muhokamalar markaziga chiqdi. Tashkilot rahbari Dana Uayt afsonaviy jangchi bilan munosabatlari yomon emasligini aytdi, ammo ijtimoiy tarmoqlardagi bayonotlar hali real jangni anglatmasligini ta’kidladi.
Uaytning so‘zlaridan UFC Jonsning qaytishiga qarshi emasligini anglash mumkin. Biroq buning uchun sobiq chempion gapdan amaliy muzokaralarga o‘tishi kerak bo‘ladi.
«O‘rtamizda hech qachon dushmanlik bo‘lmagan»
Dana Uayt u va Jon Jons o‘rtasida shaxsiy adovat mavjudligi haqidagi gaplarni rad etdi. U munosabatlar ba’zan murakkab tus olganini tan olsa-da, Jonsni barcha davrlarning eng buyuk jangchisi deb atadi.
«Men bilan Jon o‘rtasida hech qachon dushmanlik bo‘lmagan. Shunchaki munosabatlarimiz biroz g‘alati shakllangan», — dedi Uayt.
Jons va UFC rahbariyati o‘rtasida avval ham jang shartlari, gonorar hamda raqib tanlash masalalarida kelishmovchiliklar yuzaga kelgan. Shunga qaramay, har ikki tomon ham munosabatlar butunlay uzilmaganini bildirmoqda.
Uayt Jonsdan aniq qadam kutmoqda
UFC rahbarining ta’kidlashicha, qaytish haqida gapirish bilan jang shartnomasini imzolash o‘rtasida katta farq bor.
«Bu ko‘proq uning o‘ziga bog‘liq. U bu haqda ko‘p gapirishni yaxshi ko‘radi. Ammo jangni kelishish va shartnoma imzolash — butunlay boshqa masala», — dedi Uayt.
Bu bayonotdan kelib chiqib, UFC Jons uchun hozircha rasmiy jang belgilamagan. Muzokaralar boshlanishi uchun sportchining o‘zi qaytishga to‘liq tayyorligini bildirishi va aniq shartlarga rozi bo‘lishi talab etiladi.
Jons ham qaytish eshigini yopgani yo‘q
Jon Jons yaqinda UFC'ning doping nazorati tizimida hali ham ro‘yxatdan o‘tganini ma’lum qildi. U munosib taklif kelsa, oktagonga qaytish imkoniyatini ko‘rib chiqishini, hozircha esa oilasi va yosh sportchilarga yordam berishga e’tibor qaratayotganini aytgan.
Shuningdek, Jons UFC unga shartnoma bo‘yicha janglar taklif qilishi kerakligini, ammo so‘nggi vaqtlarda tashkilotdan aniq taklif olmaganini bildirdi.
Qaytish uchun nimalar hal qilinishi kerak?
Jonsning navbatdagi jangi o‘tkazilishi uchun bir nechta masala bo‘yicha kelishuvga erishish talab etiladi: raqib, vazn toifasi, gonorar va jang sanasi.
Hozircha UFC ham, Jons ham aniq raqib yoki sana haqida rasmiy e’lon bergani yo‘q. Shu sababli sobiq chempionning qaytishi real imkoniyat bo‘lib turibdi, ammo hali tasdiqlangan voqea emas.
Dana Uayt eshikni butunlay yopmadi. Endi asosiy qaror Jon Jonsga bog‘liq: u qaytish haqida gapirishda davom etadimi yoki shartnoma imzolab, yana oktagonga qadam qo‘yadimi?
…