Makgregorning o‘zbek sparring sherigi AQSH vizasini oldi

·0·Sport
Makgregorning o‘zbek sparring sherigi AQSH vizasini oldi

O‘zbekistonlik MMA jangchisi Bahromjon Ro‘ziyev faoliyatidagi muhim to‘siqni yengib o‘tdi. Sportchi AQSH vizasini qo‘lga kiritdi va endi janglarini Amerikaning nufuzli LFA promoushenida o‘tkazishi kutilmoqda.

Bu qadam Ro‘ziyev uchun shunchaki xorijga safar emas. LFA maydonidagi muvaffaqiyat uni UFC sari olib boruvchi eng qisqa yo‘llardan biriga aylanishi mumkin.

AQSH vizasi tasdiqlandi

Bahromjon Ro‘ziyevning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida uning AQSH vizasi ma’qullangani ma’lum qilindi. E’londa sportchining navbatdagi jangi LFA doirasida o‘tkazilishi ham qayd etilgan.

Avvalroq Ro‘ziyev LFA bilan hamkorlik qilishdagi asosiy maqsadlardan biri AQSH vizasini olish va Amerikada jang qilish imkoniyati ekanini aytgandi. Uning so‘zlariga ko‘ra, promoushen unga oltita jangga mo‘ljallangan shartnoma taklif qilgan.

Hozircha uning LFA'dagi debyut sanasi, raqibi va turnir raqami rasman ochiqlanmagan.

Makgregorning o‘zbek sparring sherigi AQSH vizasini oldi

LFA orqali UFC eshigi ochilishi mumkin

Legacy Fighting Alliance — AQSHdagi taniqli MMA tashkilotlaridan biri. Unda o‘zini ko‘rsatgan ko‘plab jangchilar keyinchalik yirik promoushenlar e’tiboriga tushadi.

Shu sababli Ro‘ziyevning Amerikadagi har bir jangi faqat navbatdagi statistik natija emas, balki faoliyatidagi hal qiluvchi imtihon bo‘ladi. Endi viza muammosi ortda qoldi — keyingi bosqichda hamma gap oktagonda.

Ro‘ziyevning professional rekordi qanday?

Tapology ma’lumotlariga ko‘ra, Bahromjon Ro‘ziyev professional MMAda 9 ta jang o‘tkazgan. Uning hisobida 7 ta g‘alaba, bitta mag‘lubiyat va bitta durang mavjud. So‘nggi bellashuvi 2026 yil 7 fevralda Toshkentda o‘tkazilib, ko‘pchilik qarori bilan durang deb topilgan.

Ro‘ziyev g‘alabalarining aksariyatini muddatidan oldin qo‘lga kiritgan: u zarbalar va og‘ritish usullari orqali raqiblarini to‘xtatish qobiliyati bilan ajralib turadi.

Makgregor bilan mashg‘ulot o‘tkazgan

O‘zbekistonlik jangchi faoliyati davomida UFC'ning sobiq ikki vazn chempioni Konor Makgregorning mashg‘ulot lagerida sparring sherik sifatida qatnashgan. Bu tajriba uning nomi mahalliy muxlislar orasida yanada tanilishiga xizmat qilgan.

Endi Ro‘ziyev oldida ancha katta imkoniyat turibdi. LFA'dagi ishonchli g‘alabalar o‘zbekistonlik sportchini UFC skautlari radariga olib kirishi mumkin. Viza tayyor, shartnoma bor — endi mikrofon emas, oktagon gapiradi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bellingem bronzadan so‘ng Angliyaning keyingi maqsadini aytdiBellingem bronzadan so‘ng Angliyaning keyingi maqsadini aytdiBugun, 18:13Xollouey UFC'ga shart qo‘ydi: navbatda kim bo‘ladi?Xollouey UFC'ga shart qo‘ydi: navbatda kim bo‘ladi?Bugun, 18:11Neymar oʻziga 17 million funtlik superyaxta sovgʻa qildi: Braziliyalik yulduzning yangi ovunchoğiNeymar oʻziga 17 million funtlik superyaxta sovgʻa qildi: Braziliyalik yulduzning yangi ovunchoğiBugun, 17:58«Arsenal» yaqin edi, ammo Rojers transferida keskin burilish yuz berdi...«Arsenal» yaqin edi, ammo Rojers transferida keskin burilish yuz berdi...Bugun, 17:00Ferran Torres PSJga yaqin: «Barselona» qarori ortida nima bor?Ferran Torres PSJga yaqin: «Barselona» qarori ortida nima bor?Bugun, 16:53Harry Kane Tottenxemga qaytmaydi: Angliyalik hujumchi Bavariya bilan shartnomani uzaytirmoqdaHarry Kane Tottenxemga qaytmaydi: Angliyalik hujumchi Bavariya bilan shartnomani uzaytirmoqdaBugun, 16:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi