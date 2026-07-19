Makgregorning o‘zbek sparring sherigi AQSH vizasini oldi
O‘zbekistonlik MMA jangchisi Bahromjon Ro‘ziyev faoliyatidagi muhim to‘siqni yengib o‘tdi. Sportchi AQSH vizasini qo‘lga kiritdi va endi janglarini Amerikaning nufuzli LFA promoushenida o‘tkazishi kutilmoqda.
Bu qadam Ro‘ziyev uchun shunchaki xorijga safar emas. LFA maydonidagi muvaffaqiyat uni UFC sari olib boruvchi eng qisqa yo‘llardan biriga aylanishi mumkin.
AQSH vizasi tasdiqlandi
Bahromjon Ro‘ziyevning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida uning AQSH vizasi ma’qullangani ma’lum qilindi. E’londa sportchining navbatdagi jangi LFA doirasida o‘tkazilishi ham qayd etilgan.
Avvalroq Ro‘ziyev LFA bilan hamkorlik qilishdagi asosiy maqsadlardan biri AQSH vizasini olish va Amerikada jang qilish imkoniyati ekanini aytgandi. Uning so‘zlariga ko‘ra, promoushen unga oltita jangga mo‘ljallangan shartnoma taklif qilgan.
Hozircha uning LFA'dagi debyut sanasi, raqibi va turnir raqami rasman ochiqlanmagan.
LFA orqali UFC eshigi ochilishi mumkin
Legacy Fighting Alliance — AQSHdagi taniqli MMA tashkilotlaridan biri. Unda o‘zini ko‘rsatgan ko‘plab jangchilar keyinchalik yirik promoushenlar e’tiboriga tushadi.
Shu sababli Ro‘ziyevning Amerikadagi har bir jangi faqat navbatdagi statistik natija emas, balki faoliyatidagi hal qiluvchi imtihon bo‘ladi. Endi viza muammosi ortda qoldi — keyingi bosqichda hamma gap oktagonda.
Ro‘ziyevning professional rekordi qanday?
Tapology ma’lumotlariga ko‘ra, Bahromjon Ro‘ziyev professional MMAda 9 ta jang o‘tkazgan. Uning hisobida 7 ta g‘alaba, bitta mag‘lubiyat va bitta durang mavjud. So‘nggi bellashuvi 2026 yil 7 fevralda Toshkentda o‘tkazilib, ko‘pchilik qarori bilan durang deb topilgan.
Ro‘ziyev g‘alabalarining aksariyatini muddatidan oldin qo‘lga kiritgan: u zarbalar va og‘ritish usullari orqali raqiblarini to‘xtatish qobiliyati bilan ajralib turadi.
Makgregor bilan mashg‘ulot o‘tkazgan
O‘zbekistonlik jangchi faoliyati davomida UFC'ning sobiq ikki vazn chempioni Konor Makgregorning mashg‘ulot lagerida sparring sherik sifatida qatnashgan. Bu tajriba uning nomi mahalliy muxlislar orasida yanada tanilishiga xizmat qilgan.
Endi Ro‘ziyev oldida ancha katta imkoniyat turibdi. LFA'dagi ishonchli g‘alabalar o‘zbekistonlik sportchini UFC skautlari radariga olib kirishi mumkin. Viza tayyor, shartnoma bor — endi mikrofon emas, oktagon gapiradi.
…