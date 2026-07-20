Runi va’dasini bajardi: Gudzonda «vikinglarcha» eshkak eshdi...
«Manchester Yunayted» va Angliya milliy jamoasining sobiq hujumchisi Ueyn Runi Erling Holand bilan bog‘liq bahsda yutqazgach, o‘zi bergan va’dani bajardi. U Nyu-Yorkdagi Gudzon daryosida qayiqqa tushib, Norvegiya muxlislari mashhur qilgan «vikinglarcha eshkak eshish» harakatini takrorladi.
Biroq bu oson kechmadi: sobiq futbolchi jarayon davomida hatto oyog‘idan jarohat olgandek bo‘lganini hazil bilan aytdi.
Bahs qanday boshlangandi?
Jahon chempionati paytida Runi Norvegiya chorak finalga chiqishiga ishonmasligini bildirib, shunday bo‘lsa Mersi daryosida eshkak eshishga va’da bergandi. Erling Holand esa sobiq futbolchining gapini eslab qolib, undan va’dasini bajarishni talab qildi.
Ma’lumot uchun: shart faqat Norvegiyaning Braziliyani mag‘lub etishi emas, balki jamoaning chorak finalga chiqishi bilan bog‘liq bo‘lgan.
Norvegiya JCH–2026 1/8 finalida Braziliyani 2:1 hisobida taslim etdi. Holand ikkala golni ham kiritib, mamlakatini tarixda ilk marta mundial chorak finaliga olib chiqdi.
Mersi o‘rniga Gudzon tanlandi
Runi dastlab va’dasini Angliyadagi Mersi daryosida bajarishini aytgandi. Biroq JCH finali munosabati bilan Nyu-Yorkda bo‘lgani sababli chellenj Gudzon daryosida tashkil etildi.
Unga BBC ekspertlari Mika Richards va Jo Xart hamrohlik qildi. Richards «vikinglarcha» muhit yaratish uchun baraban chalib, megafon orqali baqirgan bo‘lsa, Runi qayiqda eshkak eshdi.
Jarayon paytida sobiq hujumchi hazillashib:
«Menimcha, son mushagimni cho‘zib oldim», — dedi.
Shunga qaramay, u chellenjni oxirigacha bajarib, Holandga maxsus videomurojaat ham yo‘lladi.
«Vikinglarcha eshkak eshish» qanday ommalashdi?
Norvegiya muxlislarining «vikinglarcha eshkak eshish» harakati JCH–2026ning eng mashhur fleshmoblaridan biriga aylandi. Ishtirokchilar yerga yoki tribunaga qator bo‘lib o‘tirib, xuddi vikinglar kemasini boshqarayotgandek birgalikda eshkak eshish harakatini bajaradi.
Norvegiya futbolchilari Senegal ustidan 3:2 hisobida g‘alaba qozonib, pley-offga chiqqanidan keyin bu harakatni maydonda muxlislar bilan birga takrorlashgan. Keyinchalik fleshmob hatto Nyu-Yorkdagi Tayms-skvergacha yetib bordi.
Norvegiyaning yurishi qayerda to‘xtadi?
Norvegiya tarixiy chorak finalda Angliyaga qarshi bahs olib bordi. Asosiy vaqtda tenglik saqlangan o‘yinda Jud Bellingem qo‘shimcha bo‘limda g‘alaba golini urib, inglizlarga 2:1 hisobidagi natijani taqdim etdi.
Maglubiyatga qaramay, Norvegiya termasi vatanida qahramonlardek kutib olindi. Oslodagi tadbirlarga 100 mingdan ortiq muxlis yig‘ildi va jamoa yana bir bor ommaviy «vikinglarcha eshkak eshish» marosimini o‘tkazdi.
Norvegiya kubokni qo‘lga kirita olmadi, ammo Runiga eshkak tutqazishga ulgurdi. Futbol bahsi shunaqa: ba’zan hisob tablosida emas, daryo o‘rtasida yopiladi.
…