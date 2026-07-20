Runi va’dasini bajardi: Gudzonda «vikinglarcha» eshkak eshdi...

·36·Dunyo
Runi va’dasini bajardi: Gudzonda «vikinglarcha» eshkak eshdi...

«Manchester Yunayted» va Angliya milliy jamoasining sobiq hujumchisi Ueyn Runi Erling Holand bilan bog‘liq bahsda yutqazgach, o‘zi bergan va’dani bajardi. U Nyu-Yorkdagi Gudzon daryosida qayiqqa tushib, Norvegiya muxlislari mashhur qilgan «vikinglarcha eshkak eshish» harakatini takrorladi.

Biroq bu oson kechmadi: sobiq futbolchi jarayon davomida hatto oyog‘idan jarohat olgandek bo‘lganini hazil bilan aytdi.

Bahs qanday boshlangandi?

Jahon chempionati paytida Runi Norvegiya chorak finalga chiqishiga ishonmasligini bildirib, shunday bo‘lsa Mersi daryosida eshkak eshishga va’da bergandi. Erling Holand esa sobiq futbolchining gapini eslab qolib, undan va’dasini bajarishni talab qildi.

Ma’lumot uchun: shart faqat Norvegiyaning Braziliyani mag‘lub etishi emas, balki jamoaning chorak finalga chiqishi bilan bog‘liq bo‘lgan.

Norvegiya JCH–2026 1/8 finalida Braziliyani 2:1 hisobida taslim etdi. Holand ikkala golni ham kiritib, mamlakatini tarixda ilk marta mundial chorak finaliga olib chiqdi.

Mersi o‘rniga Gudzon tanlandi

Runi dastlab va’dasini Angliyadagi Mersi daryosida bajarishini aytgandi. Biroq JCH finali munosabati bilan Nyu-Yorkda bo‘lgani sababli chellenj Gudzon daryosida tashkil etildi.

Unga BBC ekspertlari Mika Richards va Jo Xart hamrohlik qildi. Richards «vikinglarcha» muhit yaratish uchun baraban chalib, megafon orqali baqirgan bo‘lsa, Runi qayiqda eshkak eshdi.

Jarayon paytida sobiq hujumchi hazillashib:

«Menimcha, son mushagimni cho‘zib oldim», — dedi.

Shunga qaramay, u chellenjni oxirigacha bajarib, Holandga maxsus videomurojaat ham yo‘lladi.

«Vikinglarcha eshkak eshish» qanday ommalashdi?

Norvegiya muxlislarining «vikinglarcha eshkak eshish» harakati JCH–2026ning eng mashhur fleshmoblaridan biriga aylandi. Ishtirokchilar yerga yoki tribunaga qator bo‘lib o‘tirib, xuddi vikinglar kemasini boshqarayotgandek birgalikda eshkak eshish harakatini bajaradi.

Norvegiya futbolchilari Senegal ustidan 3:2 hisobida g‘alaba qozonib, pley-offga chiqqanidan keyin bu harakatni maydonda muxlislar bilan birga takrorlashgan. Keyinchalik fleshmob hatto Nyu-Yorkdagi Tayms-skvergacha yetib bordi.

Norvegiyaning yurishi qayerda to‘xtadi?

Norvegiya tarixiy chorak finalda Angliyaga qarshi bahs olib bordi. Asosiy vaqtda tenglik saqlangan o‘yinda Jud Bellingem qo‘shimcha bo‘limda g‘alaba golini urib, inglizlarga 2:1 hisobidagi natijani taqdim etdi.

Maglubiyatga qaramay, Norvegiya termasi vatanida qahramonlardek kutib olindi. Oslodagi tadbirlarga 100 mingdan ortiq muxlis yig‘ildi va jamoa yana bir bor ommaviy «vikinglarcha eshkak eshish» marosimini o‘tkazdi.

Norvegiya kubokni qo‘lga kirita olmadi, ammo Runiga eshkak tutqazishga ulgurdi. Futbol bahsi shunaqa: ba’zan hisob tablosida emas, daryo o‘rtasida yopiladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sayyohlar bahaybat grizli ayig‘i bilan yuzma-yuz qoldiSayyohlar bahaybat grizli ayig‘i bilan yuzma-yuz qoldiKecha, 21:03Uch kun dengizda qolgan yetti yoshli qizcha tirik topildiUch kun dengizda qolgan yetti yoshli qizcha tirik topildiKecha, 20:40Daryo bo‘yida turgan bolaga timsoh hujum qildiDaryo bo‘yida turgan bolaga timsoh hujum qildiKecha, 19:07Golf mashinasidagi sayr fojiaga aylandi: 4 sayyoh YTHga uchradiGolf mashinasidagi sayr fojiaga aylandi: 4 sayyoh YTHga uchradiKecha, 16:56Pokiston va Hindiston chegarasida ikki soatlik otishma yuz berdiPokiston va Hindiston chegarasida ikki soatlik otishma yuz berdiKecha, 16:28Hindistonda 20 kunlik ochlikdan so‘ng faol majburan shifoxonaga olib ketildiHindistonda 20 kunlik ochlikdan so‘ng faol majburan shifoxonaga olib ketildiKecha, 16:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi