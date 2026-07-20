Ispaniya Argentinani mag‘lub etib, JCH-2026 chempioni bo‘ldi

·31·Sport
Ispaniya Argentinani mag‘lub etib, JCH-2026 chempioni bo‘ldi

FIFA 2026 jahon chempionati finalida Ispaniya Argentinani 1:0 hisobida mag‘lub etib, jahon chempioni bo‘ldi.

Hal qiluvchi uchrashuvda asosiy vaqtda gol urilmadi va o‘yin qo‘shimcha bo‘limlargacha cho‘zildi. 106-daqiqada Ferran Torres Argentina darvozasini ishg‘ol qilib, Ispaniyani oldinga olib chiqdi. Shu gol final taqdirini hal qildi.

Argentina 90+3-daqiqada Enso Fernandes qizil kartochka olganidan keyin o‘yinni bir kishi kam bo‘lib davom ettirdi. Bu holat qo‘shimcha vaqtda jamoaning imkoniyatlariga ta’sir qildi.

Statistikada Ispaniya katta ustunlikka ega bo‘ldi. Jamoa 20 ta zarba yo‘lladi, ulardan 11 tasi darvozaga aniq bordi. Argentina esa 3 ta zarba bilan cheklandi va aniq zarba qayd eta olmadi.

To‘p nazoratida ham Ispaniya ustun bo‘ldi, 68 foiz. Argentinada bu ko‘rsatkich 32 foizni tashkil etdi. Ispaniya 803 ta pas berdi, Argentina esa 445 ta uzatma amalga oshirdi.

Pas aniqligi Ispaniyada 90 foiz, Argentinada 78 foiz bo‘ldi. Burchak to‘plarida ham ispanlar 9:4 hisobida oldinda bo‘lishdi.

Shu tariqa, Ispaniya JCH-2026 g‘olibiga aylandi. Argentina finalda mag‘lub bo‘lib, musobaqani ikkinchi o‘rinda yakunladi.

IspaniyaArgentinaFerran TorresEnso FernandesJCH-2026Jahon chempioni
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi va Argentina magʻlubiyatga uchradi: Ispaniya jahon chempioni boʻldiLionel Messi va Argentina magʻlubiyatga uchradi: Ispaniya jahon chempioni boʻldiBugun, 03:10Del Boske 2010 yilgi chempion jamoani hozirgi bilan nega taqqoslamadi?Del Boske 2010 yilgi chempion jamoani hozirgi bilan nega taqqoslamadi?Kecha, 23:10Kapello uch dahoni atadi, Yamalga alohida baho berdiKapello uch dahoni atadi, Yamalga alohida baho berdiKecha, 23:04Rodri final oldidan jamoadoshlarini bir xavfdan ogohlantirdiRodri final oldidan jamoadoshlarini bir xavfdan ogohlantirdiKecha, 22:59Messi yoki Yamal: JCH–2026 finali asosiy tarkiblari e’lon qilindiMessi yoki Yamal: JCH–2026 finali asosiy tarkiblari e’lon qilindiKecha, 22:53O‘zbekiston dzyudosi Osiyoda hukmron: Ammanda 20 ta medal qo‘lga kiritildiO‘zbekiston dzyudosi Osiyoda hukmron: Ammanda 20 ta medal qo‘lga kiritildiKecha, 21:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi