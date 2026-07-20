Lionel Messi va Argentina magʻlubiyatga uchradi: Ispaniya jahon chempioni boʻldi

·5·Sport
Lionel Messi va Argentina magʻlubiyatga uchradi: Ispaniya jahon chempioni boʻldi

Nyu-Jersi shahridagi stadionda boʻlib oʻtgan dramatik finalda Argentina terma jamoasi Ispaniyaga imkoniyatni boy berib, jahon chempionligini himoya qila olmadi. Oʻyin davomida Lionel Messi va uning jamoadoshlari oʻzlariga xos boʻlgan sehrli oʻyinni namoyish eta olishmadi, natijada Ispaniya terma jamoasi oʻz tarixidagi navbatdagi gʻalabani tantana qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuvning asosiy vaqti va qoʻshimcha daqiqalari Argentina uchun haqiqiy sinovga aylandi. Koʻpchilik muxlislar Lionel Messi oʻyin taqdirini hal qiluvchi navbatdagi moʻjizani koʻrsatishini kutishgan edi, biroq bu safar afsonaviy hujumchi raqib himoyasini yorib oʻtishning chorasini topa olmadi. Goal.com nashrining maʼlumotlariga koʻra, Argentina oʻyinning dastlabki 106 daqiqasi davomida raqib darvozasiga birorta ham aniq zarba yoʻllay olmagan.

Enzo Fernandezning chetlatilishi va oʻyin burilish nuqtasi

Argentina terma jamoasining rejalari ikkinchi boʻlimga qoʻshib berilgan vaqtda chippakka chiqdi. Chelsi yarim himoyachisi Enzo Fernandez maydon markazida qoʻpol oʻyin koʻrsatgani uchun ikkinchi sariq kartochka bilan jazolandi va maydonni tark etdi. Bir kishi kam boʻlib qolgan "albiseleste" vakillari Ispaniyaning tinimsiz hujumlariga qarshi turishda qiynalishdi.

Ispaniya terma jamoasi kutilganidek toʻp nazoratini oʻz qoʻliga oldi va charchagan Argentina himoyasidagi boʻshliqlardan unumli foydalandi. Oʻyinning 106-daqiqasida Ferran Torres himoyachilar orasidan yorib kirib, darvozani aniq nishonga oldi. Ushbu gol yakunda uchrashuv taqdirini hal qildi va Ispaniyaga oltin medallarni taqdim etdi.

Lionel Messi va jamoaning omadsiz ishtiroki

Lionel Messi ushbu finalda oʻzining eng yaxshi oʻyinlaridan birini koʻrsata olmadi. Argentina hujum chizigʻi butun oʻyin davomida Ispaniya darvozaboni uchun jiddiy xavf tugʻdira olmagani mutaxassislar tomonidan tanqid qilinmoqda. Jamoa oʻyin oxirigacha vaziyatni oʻzgartirishga harakat qildi, ammo son jihatdan kamchilikda qolish va jismoniy charchoq oʻz soʻzini aytdi.

Argentina darvozaboni Emiliano Martinez oʻyin davomida bir nechta muhim seyvlarni amalga oshirib, jamoasini oʻyinda ushlab turishga urindi. Biroq Ferran Torresning zarbasi paytida u ham ojiz qoldi. Bu magʻlubiyat Argentina uchun uzoq davom etgan muvaffaqiyatli seriyaning yakunlanishi boʻldi.

Ushbu gʻalaba Ispaniya futbolining yangi davri boshlanganidan dalolat bermoqda. Lionel Messi va Argentina uchun esa bu final umidsizlik va boy berilgan imkoniyat sifatida tarixda qoladigan boʻldi. Endilikda jamoa tarkibni yoshartirish va kelgusi turnirlarga tayyorgarlik koʻrish masalalarini koʻrib chiqishi lozim.

ArgentinaIspaniyaLionel MessiJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ispaniya Argentinani mag‘lub etib, JCH-2026 chempioni bo‘ldiIspaniya Argentinani mag‘lub etib, JCH-2026 chempioni bo‘ldiBugun, 03:17Del Boske 2010 yilgi chempion jamoani hozirgi bilan nega taqqoslamadi?Del Boske 2010 yilgi chempion jamoani hozirgi bilan nega taqqoslamadi?Kecha, 23:10Kapello uch dahoni atadi, Yamalga alohida baho berdiKapello uch dahoni atadi, Yamalga alohida baho berdiKecha, 23:04Rodri final oldidan jamoadoshlarini bir xavfdan ogohlantirdiRodri final oldidan jamoadoshlarini bir xavfdan ogohlantirdiKecha, 22:59Messi yoki Yamal: JCH–2026 finali asosiy tarkiblari e’lon qilindiMessi yoki Yamal: JCH–2026 finali asosiy tarkiblari e’lon qilindiKecha, 22:53O‘zbekiston dzyudosi Osiyoda hukmron: Ammanda 20 ta medal qo‘lga kiritildiO‘zbekiston dzyudosi Osiyoda hukmron: Ammanda 20 ta medal qo‘lga kiritildiKecha, 21:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi