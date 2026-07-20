Lionel Messi va Argentina magʻlubiyatga uchradi: Ispaniya jahon chempioni boʻldi
Nyu-Jersi shahridagi stadionda boʻlib oʻtgan dramatik finalda Argentina terma jamoasi Ispaniyaga imkoniyatni boy berib, jahon chempionligini himoya qila olmadi. Oʻyin davomida Lionel Messi va uning jamoadoshlari oʻzlariga xos boʻlgan sehrli oʻyinni namoyish eta olishmadi, natijada Ispaniya terma jamoasi oʻz tarixidagi navbatdagi gʻalabani tantana qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuvning asosiy vaqti va qoʻshimcha daqiqalari Argentina uchun haqiqiy sinovga aylandi. Koʻpchilik muxlislar Lionel Messi oʻyin taqdirini hal qiluvchi navbatdagi moʻjizani koʻrsatishini kutishgan edi, biroq bu safar afsonaviy hujumchi raqib himoyasini yorib oʻtishning chorasini topa olmadi. Goal.com nashrining maʼlumotlariga koʻra, Argentina oʻyinning dastlabki 106 daqiqasi davomida raqib darvozasiga birorta ham aniq zarba yoʻllay olmagan.
Enzo Fernandezning chetlatilishi va oʻyin burilish nuqtasiArgentina terma jamoasining rejalari ikkinchi boʻlimga qoʻshib berilgan vaqtda chippakka chiqdi. Chelsi yarim himoyachisi Enzo Fernandez maydon markazida qoʻpol oʻyin koʻrsatgani uchun ikkinchi sariq kartochka bilan jazolandi va maydonni tark etdi. Bir kishi kam boʻlib qolgan "albiseleste" vakillari Ispaniyaning tinimsiz hujumlariga qarshi turishda qiynalishdi.
Ispaniya terma jamoasi kutilganidek toʻp nazoratini oʻz qoʻliga oldi va charchagan Argentina himoyasidagi boʻshliqlardan unumli foydalandi. Oʻyinning 106-daqiqasida Ferran Torres himoyachilar orasidan yorib kirib, darvozani aniq nishonga oldi. Ushbu gol yakunda uchrashuv taqdirini hal qildi va Ispaniyaga oltin medallarni taqdim etdi.
Lionel Messi va jamoaning omadsiz ishtirokiLionel Messi ushbu finalda oʻzining eng yaxshi oʻyinlaridan birini koʻrsata olmadi. Argentina hujum chizigʻi butun oʻyin davomida Ispaniya darvozaboni uchun jiddiy xavf tugʻdira olmagani mutaxassislar tomonidan tanqid qilinmoqda. Jamoa oʻyin oxirigacha vaziyatni oʻzgartirishga harakat qildi, ammo son jihatdan kamchilikda qolish va jismoniy charchoq oʻz soʻzini aytdi.
Argentina darvozaboni Emiliano Martinez oʻyin davomida bir nechta muhim seyvlarni amalga oshirib, jamoasini oʻyinda ushlab turishga urindi. Biroq Ferran Torresning zarbasi paytida u ham ojiz qoldi. Bu magʻlubiyat Argentina uchun uzoq davom etgan muvaffaqiyatli seriyaning yakunlanishi boʻldi.
Ushbu gʻalaba Ispaniya futbolining yangi davri boshlanganidan dalolat bermoqda. Lionel Messi va Argentina uchun esa bu final umidsizlik va boy berilgan imkoniyat sifatida tarixda qoladigan boʻldi. Endilikda jamoa tarkibni yoshartirish va kelgusi turnirlarga tayyorgarlik koʻrish masalalarini koʻrib chiqishi lozim.
…