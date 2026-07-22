Al-Hilal navbatdagi transfer bombasini portlatmoqda: Crysencio Summerville Saudiya yoʻlida
Saudiya Arabistoni chempionatining amaldagi gʻolibi Al-Hilal klubi yozgi transfer oynasidagi ilk yirik xaridini amalga oshirishga juda yaqin turibdi. Vest Xem United qanot hujumchisi Crysencio Summerville tez orada Ar-Riyod jamoasi safiga borib qoʻshilishi kutilmoqda. Ushbu transfer nafaqat klub, balki butun liga uchun jiddiy moliyaviy voqeaga aylanishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
The Athletic nashri va taniqli jurnalist Ben Jacobs bergan maʼlumotlarga koʻra, Al-Hilal niderlandiyalik futbolchi uchun 80 million yevro toʻlashga tayyor. Agar ushbu kelshuv rasman yakuniga yetsa, Summerville Saudiya Pro-ligasi tarixidagi ikkinchi eng qimmat transferga aylanadi. Bu borada u yaqindagina Al-Nassr safiga 77 million yevro evaziga oʻtgan Jhon Duranni ortda qoldiradi.
Transfer bozoridagi raqobat va moliyaviy ustunlikQiziqarli jihati shundaki, Crysencio Summerville uchun kurashda Italiyaning Roma klubi ham faol ishtirok etayotgan edi. Rimliklar futbolchi uchun 46 million yevrolik yakuniy taklifni ilgari surishgan. Biroq Al-Hilal tomonidan bildirilgan deyarli ikki baravar koʻp mablagʻ transfer masalasini hal qilib qoʻydi. Saudiya klubi oʻzining moliyaviy qudrati bilan Yevropa grandlarini ortda qoldirishda davom etmoqda.
Hozirda Saudiya ligasi tarixidagi eng qimmat transfer rekordi ham aynan Al-Hilal klubiga tegishli boʻlib turibdi. Eslatib oʻtamiz, jamoa 2023-yilning yozida Braziliya terma jamoasi yulduzi Neymar uchun PSJga 90 million yevro toʻlagan edi. Summerville esa ushbu roʻyxatda Neymar va Jhon Duran oʻrtasidan joy oladi.
Muxlislarning xavotiri va kutilmalarGarchi transfer katta shov-shuvlarga sabab boʻlayotgan boʻlsa-da, Al-Hilal muxlislari orasida maʼlum bir xavotirlar ham yoʻq emas. Koʻpchilik Summerville taqdiri Neymar bilan bogʻliq vaziyatni takrorlashidan choʻchimoqda. Braziliyalik yulduz katta mablagʻ evaziga olib kelingan boʻlsa-da, jiddiy jarohat sababli deyarli butun mavsumni oʻtkazib yubordi va jamoaga kutilgan foydani keltira olmadi.
Shunga qaramay, 22 yoshli niderlandiyalik vinger oʻzining tezkorligi va samaradorligi bilan tanilgan. Oʻtgan mavsumda Angliya chempionatida yorqin oʻyin koʻrsatgan futbolchi Al-Hilal hujum chizigʻini yanada kuchaytirishi kutilmoqda. Hozirda liga doirasidagi boshqa klublarga nisbatan qoʻyilgan moliyaviy cheklovlar fonida, "Al-Zaim" (Rahnamo) laqabli klub transfer bozorining mutlaq yetakchisiga aylanib olgan.
Ushbu kelishuv yaqin kunlarda rasmiylashtirilishi kutilmoqda. Agar kutilmagan oʻzgarishlar yuz bermasa, Crysencio Summerville joriy yozgi transfer oynasining eng qimmatbaho xaridi sifatida qayd etiladi. Bu esa Al-Hilalning yangi mavsumda ham nafaqat ichki chempionatda, balki Osiyo Chempionlar ligasida ham asosiy favorit boʻlishini taʼminlaydi.
…