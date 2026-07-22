Al-Hilal navbatdagi transfer bombasini portlatmoqda: Crysencio Summerville Saudiya yoʻlida

·65·Sport
Al-Hilal navbatdagi transfer bombasini portlatmoqda: Crysencio Summerville Saudiya yoʻlida

Saudiya Arabistoni chempionatining amaldagi gʻolibi Al-Hilal klubi yozgi transfer oynasidagi ilk yirik xaridini amalga oshirishga juda yaqin turibdi. Vest Xem United qanot hujumchisi Crysencio Summerville tez orada Ar-Riyod jamoasi safiga borib qoʻshilishi kutilmoqda. Ushbu transfer nafaqat klub, balki butun liga uchun jiddiy moliyaviy voqeaga aylanishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The Athletic nashri va taniqli jurnalist Ben Jacobs bergan maʼlumotlarga koʻra, Al-Hilal niderlandiyalik futbolchi uchun 80 million yevro toʻlashga tayyor. Agar ushbu kelshuv rasman yakuniga yetsa, Summerville Saudiya Pro-ligasi tarixidagi ikkinchi eng qimmat transferga aylanadi. Bu borada u yaqindagina Al-Nassr safiga 77 million yevro evaziga oʻtgan Jhon Duranni ortda qoldiradi.

Transfer bozoridagi raqobat va moliyaviy ustunlik

Qiziqarli jihati shundaki, Crysencio Summerville uchun kurashda Italiyaning Roma klubi ham faol ishtirok etayotgan edi. Rimliklar futbolchi uchun 46 million yevrolik yakuniy taklifni ilgari surishgan. Biroq Al-Hilal tomonidan bildirilgan deyarli ikki baravar koʻp mablagʻ transfer masalasini hal qilib qoʻydi. Saudiya klubi oʻzining moliyaviy qudrati bilan Yevropa grandlarini ortda qoldirishda davom etmoqda.

Hozirda Saudiya ligasi tarixidagi eng qimmat transfer rekordi ham aynan Al-Hilal klubiga tegishli boʻlib turibdi. Eslatib oʻtamiz, jamoa 2023-yilning yozida Braziliya terma jamoasi yulduzi Neymar uchun PSJga 90 million yevro toʻlagan edi. Summerville esa ushbu roʻyxatda Neymar va Jhon Duran oʻrtasidan joy oladi.

Muxlislarning xavotiri va kutilmalar

Garchi transfer katta shov-shuvlarga sabab boʻlayotgan boʻlsa-da, Al-Hilal muxlislari orasida maʼlum bir xavotirlar ham yoʻq emas. Koʻpchilik Summerville taqdiri Neymar bilan bogʻliq vaziyatni takrorlashidan choʻchimoqda. Braziliyalik yulduz katta mablagʻ evaziga olib kelingan boʻlsa-da, jiddiy jarohat sababli deyarli butun mavsumni oʻtkazib yubordi va jamoaga kutilgan foydani keltira olmadi.

Shunga qaramay, 22 yoshli niderlandiyalik vinger oʻzining tezkorligi va samaradorligi bilan tanilgan. Oʻtgan mavsumda Angliya chempionatida yorqin oʻyin koʻrsatgan futbolchi Al-Hilal hujum chizigʻini yanada kuchaytirishi kutilmoqda. Hozirda liga doirasidagi boshqa klublarga nisbatan qoʻyilgan moliyaviy cheklovlar fonida, "Al-Zaim" (Rahnamo) laqabli klub transfer bozorining mutlaq yetakchisiga aylanib olgan.

Ushbu kelishuv yaqin kunlarda rasmiylashtirilishi kutilmoqda. Agar kutilmagan oʻzgarishlar yuz bermasa, Crysencio Summerville joriy yozgi transfer oynasining eng qimmatbaho xaridi sifatida qayd etiladi. Bu esa Al-Hilalning yangi mavsumda ham nafaqat ichki chempionatda, balki Osiyo Chempionlar ligasida ham asosiy favorit boʻlishini taʼminlaydi.

Al-HilalTransferNeymarFutbolSaudiya Arabistoni
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...