Real Madrid va Manchester Siti oʻrtasida Rodri masalasida keskin muloqot boʻlib oʻtdi
Ispaniyaning Real Madrid klubi Manchester Siti rahbariyati bilan bogʻlanib, yarim himoyachi Rodri borasidagi mish-mishlarni qatʼiyan rad etdi. Soʻnggi vaqtlarda OAVda Madrid klubi va ispaniyalik futbolchi oʻrtasida transfer boʻyicha dastlabki kelishuvga erishilgani haqidagi xabarlar tarqalgan edi. Bu maʼlumotlar "qirollik klubi" rahbariyatining keskin eʼtiroziga sabab boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
AS nashri xabariga koʻra, Real Madrid mutasaddilari Manchester Siti vakillariga qoʻngʻiroq qilib, futbolchi bilan hech qanday shaxsiy shartnoma shartlari kelishib olinmaganini taʼkidlashgan. Valdebebasdagi manbalar 2024-yilgi "Oltin toʻp" sohibining Madridga koʻchib oʻtishi haqidagi xabarlarni haqiqatdan yigʻoq va asossiz deb atamoqda.
Taktik nomuvofiqlik va murabbiy qarashiKlubning bunday qatʼiy pozitsiyasi nafaqat mish-mishlarga chek qoʻyish, balki jamoaning hozirgi oʻyin uslubi bilan ham bogʻliq. Maʼlum qilinishicha, Joze Mourinyo boshchiligidagi yangi taktik sxema Rodri oʻrganib qolgan qisqa paslarga asoslangan va toʻp nazoratiga yoʻnaltirilgan futboldan farq qiladi. Murabbiy koʻproq vertikal va tezkor hujumlarga tayanuvchi uslubni afzal koʻrmoqda.
Garchi Real Madrid rahbariyatining ayrim aʼzolari Rodrini jahon chempionatidagi yorqin oʻyinidan soʻng jamoada koʻrishni istashgan boʻlsa-da, hozirda bu guruh ozchilikni tashkil etadi. Klub ichidagi umumiy kayfiyat futbolchining transferi hozirgi loyihaga mos kelmasligini koʻrsatmoqda.
Rodri va Manchester Siti kelajagiShunga qaramay, Rodrining oʻzi La Ligaga qaytishni va aynan Real Madrid safida toʻp surishni istayotgani haqida maʼlumotlar mavjud. Futbolchi Manchester Siti bilan shartnomani uzaytirishni rad etgan va uning amaldagi kelishuvi yakunlanishiga bir yil vaqt qolgan. Goal.com nashrining yozishicha, ingliz klubi oʻz yulduzini kelasi yili tekinga qoʻyib yubormaslik uchun 60 million yevro atrofidagi takliflarni koʻrib chiqishga tayyor.
Hozirda Manchester Siti ham yangi davrga qadam qoʻymoqda. Pep Guardiola ketganidan soʻng jamoani Enzo Maresca qabul qilib olgan. Shuningdek, Rodri belidagi jarrohlik amaliyoti tufayli 2026-27-yilgi mavsum boshini oʻtkazib yuborishi kutilmoqda. Har qanday potentsial xaridor futbolchining tiklanish jarayonini ham hisobga olishiga toʻgʻri keladi.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Real Madrid va Manchester Siti oʻrtasidagi munosabatlar ushbu mish-mishlar sababli biroz taranglashgan. Madridliklar oʻz nufuzini saqlab qolish va asossiz xabarlarga chek qoʻyish uchun ochiq muloqot yoʻlini tanladilar.
…