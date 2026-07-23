Real Madrid va Manchester Siti oʻrtasida Rodri masalasida keskin muloqot boʻlib oʻtdi

·65·Sport
Real Madrid va Manchester Siti oʻrtasida Rodri masalasida keskin muloqot boʻlib oʻtdi

Ispaniyaning Real Madrid klubi Manchester Siti rahbariyati bilan bogʻlanib, yarim himoyachi Rodri borasidagi mish-mishlarni qatʼiyan rad etdi. Soʻnggi vaqtlarda OAVda Madrid klubi va ispaniyalik futbolchi oʻrtasida transfer boʻyicha dastlabki kelishuvga erishilgani haqidagi xabarlar tarqalgan edi. Bu maʼlumotlar "qirollik klubi" rahbariyatining keskin eʼtiroziga sabab boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

AS nashri xabariga koʻra, Real Madrid mutasaddilari Manchester Siti vakillariga qoʻngʻiroq qilib, futbolchi bilan hech qanday shaxsiy shartnoma shartlari kelishib olinmaganini taʼkidlashgan. Valdebebasdagi manbalar 2024-yilgi "Oltin toʻp" sohibining Madridga koʻchib oʻtishi haqidagi xabarlarni haqiqatdan yigʻoq va asossiz deb atamoqda.

Taktik nomuvofiqlik va murabbiy qarashi

Klubning bunday qatʼiy pozitsiyasi nafaqat mish-mishlarga chek qoʻyish, balki jamoaning hozirgi oʻyin uslubi bilan ham bogʻliq. Maʼlum qilinishicha, Joze Mourinyo boshchiligidagi yangi taktik sxema Rodri oʻrganib qolgan qisqa paslarga asoslangan va toʻp nazoratiga yoʻnaltirilgan futboldan farq qiladi. Murabbiy koʻproq vertikal va tezkor hujumlarga tayanuvchi uslubni afzal koʻrmoqda.

Garchi Real Madrid rahbariyatining ayrim aʼzolari Rodrini jahon chempionatidagi yorqin oʻyinidan soʻng jamoada koʻrishni istashgan boʻlsa-da, hozirda bu guruh ozchilikni tashkil etadi. Klub ichidagi umumiy kayfiyat futbolchining transferi hozirgi loyihaga mos kelmasligini koʻrsatmoqda.

Rodri va Manchester Siti kelajagi

Shunga qaramay, Rodrining oʻzi La Ligaga qaytishni va aynan Real Madrid safida toʻp surishni istayotgani haqida maʼlumotlar mavjud. Futbolchi Manchester Siti bilan shartnomani uzaytirishni rad etgan va uning amaldagi kelishuvi yakunlanishiga bir yil vaqt qolgan. Goal.com nashrining yozishicha, ingliz klubi oʻz yulduzini kelasi yili tekinga qoʻyib yubormaslik uchun 60 million yevro atrofidagi takliflarni koʻrib chiqishga tayyor.

Hozirda Manchester Siti ham yangi davrga qadam qoʻymoqda. Pep Guardiola ketganidan soʻng jamoani Enzo Maresca qabul qilib olgan. Shuningdek, Rodri belidagi jarrohlik amaliyoti tufayli 2026-27-yilgi mavsum boshini oʻtkazib yuborishi kutilmoqda. Har qanday potentsial xaridor futbolchining tiklanish jarayonini ham hisobga olishiga toʻgʻri keladi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Real Madrid va Manchester Siti oʻrtasidagi munosabatlar ushbu mish-mishlar sababli biroz taranglashgan. Madridliklar oʻz nufuzini saqlab qolish va asossiz xabarlarga chek qoʻyish uchun ochiq muloqot yoʻlini tanladilar.

Real MadridManchester SitiRodriTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...