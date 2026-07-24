Inter Kristian Romero transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdi

·35·Sport
Inter Kristian Romero transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdi

Italiyaning amaldagi chempioni Inter jamoasi mudofaa chizigʻini kuchaytirish maqsadida jiddiy qadam tashladi. Milanning Neradzurri klubi Tottenxem himoyachisi Kristian Romero transferi boʻyicha muzokaralarning hal qiluvchi bosqichiga kirishdi. Ushbu kelishuv klubning yozgi transfer oynasidagi eng yirik sarmoyasiga aylanishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, argentinalik futbolchining agenti Chiro Palermo ayni damda Milanda boʻlib turibdi. Bu voqea Inter sport direktori Piero Ausilio shaharga qaytgan vaqtga toʻgʻri kelgani muzokaralar jadallashganidan dalolat beradi. Tomonlar yaqin soatlar ichida uchrashib, transferning moliyaviy detallarini muhokama qilishlari rejalashtirilgan.

Transfer qiymati va moliyaviy shartlar

Lekin kelishuvga erishish oson kechmaydi. Tottenxem oʻz sardori uchun kamida 50 million yevro talab qilmoqda. Inter esa bu narxni tushirishga harakat qilib, futbolchining Italiyaga qaytish istagidan foydalanmoqchi. Maʼlumot uchun, Kristian Romero oʻtgan yili London klubi bilan 2029-yilgacha moʻljallangan, yillik maoshi 12 million yevroni tashkil etuvchi yirik shartnoma imzolagan edi.

Inter rahbariyati uchun ushbu transfer ayni damda ustuvor vazifa hisoblanadi. Jamoani Franchesko Acerbi, Matteo Darmian va Stefan de Vrij kabi tajribali himoyachilar tark etganidan soʻng, yangi murabbiy Kristian Chivu ixtiyorida himoya markazida boʻshliqlar yuzaga keldi. Shu sababli, milanliklar boshqa muqobil variantlarni toʻxtatib, bor eʼtiborini aynan Romeroga qaratgan.

Italiyaga qaytish va Tottenxemdagi vaziyat

Kristian Romero uchun Italiya A Seriyasi begona emas. U 2018-yildan 2021-yilgacha Jenoa va Atalanta klublarida toʻp surib, oʻzini koʻrsatishga ulgurgan. Argentina terma jamoasi bilan Jahon chempioni boʻlgan himoyachi uchun Milan klubiga oʻtish faoliyatidagi yangi va yuqori bosqich boʻlishi mumkin.

Tottenxemning yangi loyihasida esa Romeroga joy topilmasligi aytilmoqda. Roberto De Zerbi boshchiligidagi murabbiylar shtabi jamoani tubdan yangilashga qaror qilgan. Qolaversa, futbolchining klub rahbariyati bilan munosabatlari ham sovuqlashgan. Bunga oʻtgan mavsumda jamoa ligada qolish uchun kurashayotgan bir paytda, Romeroning oyogʻidagi jarohatni davolatish uchun Argentinaga ketib qolgani sabab boʻlgani aytiladi.

Hozircha klublar oʻrtasidagi muloqot davom etmoqda. Agar Inter soʻralgan mablagʻni toʻlashga rozi boʻlsa yoki Tottenxem bilan murosaga kelsa, yaqin kunlarda A Seriyaning eng shov-shuvli transferlaridan biri amalga oshishi mumkin.

InterTottenxemKristian RomeroTransferlarA Seriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldi«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldiBugun, 01:23«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildi«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildiKecha, 23:52«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...Kecha, 23:50«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchi«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchiKecha, 23:47Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Kecha, 22:26Liverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaLiverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaKecha, 22:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi