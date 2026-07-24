Inter Kristian Romero transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdi
Italiyaning amaldagi chempioni Inter jamoasi mudofaa chizigʻini kuchaytirish maqsadida jiddiy qadam tashladi. Milanning Neradzurri klubi Tottenxem himoyachisi Kristian Romero transferi boʻyicha muzokaralarning hal qiluvchi bosqichiga kirishdi. Ushbu kelishuv klubning yozgi transfer oynasidagi eng yirik sarmoyasiga aylanishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, argentinalik futbolchining agenti Chiro Palermo ayni damda Milanda boʻlib turibdi. Bu voqea Inter sport direktori Piero Ausilio shaharga qaytgan vaqtga toʻgʻri kelgani muzokaralar jadallashganidan dalolat beradi. Tomonlar yaqin soatlar ichida uchrashib, transferning moliyaviy detallarini muhokama qilishlari rejalashtirilgan.
Transfer qiymati va moliyaviy shartlarLekin kelishuvga erishish oson kechmaydi. Tottenxem oʻz sardori uchun kamida 50 million yevro talab qilmoqda. Inter esa bu narxni tushirishga harakat qilib, futbolchining Italiyaga qaytish istagidan foydalanmoqchi. Maʼlumot uchun, Kristian Romero oʻtgan yili London klubi bilan 2029-yilgacha moʻljallangan, yillik maoshi 12 million yevroni tashkil etuvchi yirik shartnoma imzolagan edi.
Inter rahbariyati uchun ushbu transfer ayni damda ustuvor vazifa hisoblanadi. Jamoani Franchesko Acerbi, Matteo Darmian va Stefan de Vrij kabi tajribali himoyachilar tark etganidan soʻng, yangi murabbiy Kristian Chivu ixtiyorida himoya markazida boʻshliqlar yuzaga keldi. Shu sababli, milanliklar boshqa muqobil variantlarni toʻxtatib, bor eʼtiborini aynan Romeroga qaratgan.
Italiyaga qaytish va Tottenxemdagi vaziyatKristian Romero uchun Italiya A Seriyasi begona emas. U 2018-yildan 2021-yilgacha Jenoa va Atalanta klublarida toʻp surib, oʻzini koʻrsatishga ulgurgan. Argentina terma jamoasi bilan Jahon chempioni boʻlgan himoyachi uchun Milan klubiga oʻtish faoliyatidagi yangi va yuqori bosqich boʻlishi mumkin.
Tottenxemning yangi loyihasida esa Romeroga joy topilmasligi aytilmoqda. Roberto De Zerbi boshchiligidagi murabbiylar shtabi jamoani tubdan yangilashga qaror qilgan. Qolaversa, futbolchining klub rahbariyati bilan munosabatlari ham sovuqlashgan. Bunga oʻtgan mavsumda jamoa ligada qolish uchun kurashayotgan bir paytda, Romeroning oyogʻidagi jarohatni davolatish uchun Argentinaga ketib qolgani sabab boʻlgani aytiladi.
Hozircha klublar oʻrtasidagi muloqot davom etmoqda. Agar Inter soʻralgan mablagʻni toʻlashga rozi boʻlsa yoki Tottenxem bilan murosaga kelsa, yaqin kunlarda A Seriyaning eng shov-shuvli transferlaridan biri amalga oshishi mumkin.
…