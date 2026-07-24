Leandro Paredes final haqida: «Ispaniya munosib g‘olib bo‘ldi»

·51·Sport
Leandro Paredes final haqida: «Ispaniya munosib g‘olib bo‘ldi»

Argentina terma jamoasi yarim himoyachisi Leandro Paredes JCH–2026 finali atrofida tarqalgan «siyosiy o‘yinlar» va turli fitna nazariyalariga munosabat bildirdi. U bahsli taxminlarga berilmasdan, Ispaniya hal qiluvchi uchrashuvda kuchliroq harakat qilganini ochiq tan oldi.

19 iyul kuni o‘tkazilgan finalda Ispaniya Argentinani 1:0 hisobida mag‘lub etib, chempionlikni qo‘lga kiritgan edi.

«Bu gaplarni eshitib, aqldan ozish mumkin»

Ole nashri keltirgan so‘zlarga ko‘ra, Paredes jahon chempionati oldidan, musobaqa davomida va finaldan keyin tarqalgan turli gap-so‘zlar haddan tashqari ko‘payib ketganini aytgan.

«Eshitayotgan gap-so‘zlaringizga qarab, aqldan ozishingiz ham mumkin. Jahon chempionati oldidan, uning davomida va undan keyin aytilgan narsalar…» — dedi futbolchi.

Biroq u aniq qaysi siyosiy o‘yinlar yoki fitna nazariyalarini nazarda tutganiga batafsil to‘xtalmagan.

Paredes Ispaniyaning g‘alabasini tan oldi

Argentinalik yarim himoyachi finaldagi mag‘lubiyatni tashqi omillar bilan izohlashga urinmadi. Aksincha, raqib jamoa hal qiluvchi o‘yinda yaxshiroq harakat qilganini e’tirof etdi.

«Finalda Ispaniya Argentinadan kuchliroq o‘ynadi. Ular munosib g‘olib», — dedi Paredes.

Uning bu fikri final atrofidagi bahslardan qat’i nazar, maydondagi natijani qabul qilish muhimligini ko‘rsatdi.

Argentina o‘tkazgan turniridan mamnun

Paredesning ta’kidlashicha, Argentina terma jamoasi chempionlikni qo‘lga kirita olmagan bo‘lsa-da, musobaqani yuqori saviyada o‘tkazgan.

Jamoa finalgacha yetib bordi va yana bir yirik turnirda sovrin uchun kurashdi. Futbolchi uchun asosiy g‘urur manbai — so‘nggi yillardagi mehnat va barqaror natijalardir.

«Biz juda kuchli jahon chempionatini o‘tkazdik. Hozir qilgan mehnatimiz va so‘nggi sakkiz yilda erishgan yutuqlarimizdan mamnun bo‘lishimiz mumkin».

«Bu jamoaning bir qismi bo‘lish — sharaf»

Paredes Argentina milliy jamoasining so‘nggi sakkiz yildagi yo‘lini alohida ta’kidladi. Uning fikricha, vaqt o‘tishi bilan futbolchilar va muxlislar ushbu davrning naqadar muhim bo‘lganini yanada yaxshiroq anglaydi.

«Bu jamoaning bir qismi bo‘lish men uchun sharaf. Vaqt o‘tishi bilan buning qanchalik beqiyos ekanini yanada yaxshi tushunamiz».

Finaldagi mag‘lubiyat Argentina uchun og‘ir bo‘lgan bo‘lsa-da, Paredes jamoaning umumiy yo‘li va erishgan natijalarini bir uchrashuv bilan baholamaslik kerakligini bildirdi.

Finaldan keyingi bahslarga nuqta qo‘ydimi?

Paredesning bayonoti Argentina mag‘lubiyati ortidan paydo bo‘lgan turli taxminlarga javob sifatida qabul qilinmoqda. Futbolchi Ispaniyaning ustunligini tan olib, asosiy e’tiborni jamoasining mehnati va uzoq yillik yutuqlariga qaratdi.

Sizningcha, Ispaniya finalda munosib g‘alaba qozondimi? Fikringizni izohlarda qoldiring.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldi«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldiBugun, 01:23«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildi«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildiKecha, 23:52«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...Kecha, 23:50«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchi«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchiKecha, 23:47Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Kecha, 22:26Liverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaLiverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaKecha, 22:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi