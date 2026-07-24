Leandro Paredes final haqida: «Ispaniya munosib g‘olib bo‘ldi»
Argentina terma jamoasi yarim himoyachisi Leandro Paredes JCH–2026 finali atrofida tarqalgan «siyosiy o‘yinlar» va turli fitna nazariyalariga munosabat bildirdi. U bahsli taxminlarga berilmasdan, Ispaniya hal qiluvchi uchrashuvda kuchliroq harakat qilganini ochiq tan oldi.
19 iyul kuni o‘tkazilgan finalda Ispaniya Argentinani 1:0 hisobida mag‘lub etib, chempionlikni qo‘lga kiritgan edi.
«Bu gaplarni eshitib, aqldan ozish mumkin»
Ole nashri keltirgan so‘zlarga ko‘ra, Paredes jahon chempionati oldidan, musobaqa davomida va finaldan keyin tarqalgan turli gap-so‘zlar haddan tashqari ko‘payib ketganini aytgan.
«Eshitayotgan gap-so‘zlaringizga qarab, aqldan ozishingiz ham mumkin. Jahon chempionati oldidan, uning davomida va undan keyin aytilgan narsalar…» — dedi futbolchi.
Biroq u aniq qaysi siyosiy o‘yinlar yoki fitna nazariyalarini nazarda tutganiga batafsil to‘xtalmagan.
Paredes Ispaniyaning g‘alabasini tan oldi
Argentinalik yarim himoyachi finaldagi mag‘lubiyatni tashqi omillar bilan izohlashga urinmadi. Aksincha, raqib jamoa hal qiluvchi o‘yinda yaxshiroq harakat qilganini e’tirof etdi.
«Finalda Ispaniya Argentinadan kuchliroq o‘ynadi. Ular munosib g‘olib», — dedi Paredes.
Uning bu fikri final atrofidagi bahslardan qat’i nazar, maydondagi natijani qabul qilish muhimligini ko‘rsatdi.
Argentina o‘tkazgan turniridan mamnun
Paredesning ta’kidlashicha, Argentina terma jamoasi chempionlikni qo‘lga kirita olmagan bo‘lsa-da, musobaqani yuqori saviyada o‘tkazgan.
Jamoa finalgacha yetib bordi va yana bir yirik turnirda sovrin uchun kurashdi. Futbolchi uchun asosiy g‘urur manbai — so‘nggi yillardagi mehnat va barqaror natijalardir.
«Biz juda kuchli jahon chempionatini o‘tkazdik. Hozir qilgan mehnatimiz va so‘nggi sakkiz yilda erishgan yutuqlarimizdan mamnun bo‘lishimiz mumkin».
«Bu jamoaning bir qismi bo‘lish — sharaf»
Paredes Argentina milliy jamoasining so‘nggi sakkiz yildagi yo‘lini alohida ta’kidladi. Uning fikricha, vaqt o‘tishi bilan futbolchilar va muxlislar ushbu davrning naqadar muhim bo‘lganini yanada yaxshiroq anglaydi.
«Bu jamoaning bir qismi bo‘lish men uchun sharaf. Vaqt o‘tishi bilan buning qanchalik beqiyos ekanini yanada yaxshi tushunamiz».
Finaldagi mag‘lubiyat Argentina uchun og‘ir bo‘lgan bo‘lsa-da, Paredes jamoaning umumiy yo‘li va erishgan natijalarini bir uchrashuv bilan baholamaslik kerakligini bildirdi.
Finaldan keyingi bahslarga nuqta qo‘ydimi?
Paredesning bayonoti Argentina mag‘lubiyati ortidan paydo bo‘lgan turli taxminlarga javob sifatida qabul qilinmoqda. Futbolchi Ispaniyaning ustunligini tan olib, asosiy e’tiborni jamoasining mehnati va uzoq yillik yutuqlariga qaratdi.
Sizningcha, Ispaniya finalda munosib g‘alaba qozondimi? Fikringizni izohlarda qoldiring.
…