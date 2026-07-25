Xuan Roman Rikelme: Lionel Messi hatto Maradonadan ham oʻzib ketgan boʻlishi mumkin

·54·Sport
Xuan Roman Rikelme: Lionel Messi hatto Maradonadan ham oʻzib ketgan boʻlishi mumkin

Argentina futboli afsonasi va "Boka Xuniors" klubi prezidenti Xuan Roman Rikelme Lionel Messi haqida navbatdagi hayratomuz fikrlarini bildirdi. Uning taʼkidlashicha, 2026-yilgi Jahon chempionatidagi yorqin ishtirokidan soʻng, Messining tarixdagi oʻrni hatto buyuk Diyego Maradona darajasidan ham balandroqqa koʻtarilgan boʻlishi mumkin. Bu haqda TyC Sports nashri xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Rikelme Argentina terma jamoasining 2026-yilgi mundial finaliga qadar bosib oʻtgan yoʻlini yuqori baholadi. Garchi hal qiluvchi bahsda Ispaniyaga imkoniyat boy berilgan boʻlsa-da, Lionel Messi koʻrsatgan oʻyin butun dunyo futbol jamoatchiligini yana bir bor hayratda qoldirdi. Rikelmening soʻzlariga koʻra, barcha argentinaliklar bunday iqtidor egasini oʻz koʻzlari bilan koʻrish baxtiga muyassar boʻlganliklari uchun shukr qilishlari kerak.

Tarixiy taqqoslash va yangi davr

"Biz hammamiz Messini koʻrish baxtiga erishdik. Maradona davrida unday boshqa futbolchi chiqmaydi deb oʻylagan edik, ammo keyin Messi paydo boʻldi. U hozirda bizni hatto Maradonadan ham yaxshiroqmi degan savol ustida oʻylantirib qoʻymoqda", — deydi Rikelme oʻz intervyusida. Bu eʼtirof Argentina futboli uchun juda katta ahamiyatga ega, chunki Maradona uzoq yillar davomida mamlakatda yagona va daxlsiz kumir hisoblanib kelgan.

Shuningdek, sobiq futbolchi terma jamoa bosh murabbiyi Lionel Scaloni va uning shtabini ham alohida eʼtirof etdi. Uning fikricha, Scaloni Argentina futboli tarixidagi eng yaxshi murabbiylardan biriga aylandi. Rikelme murabbiylar shtabidagi Pablo Aimar, Walter Samuel va Roberto Ayala bilan uzoq yillik doʻstlik aloqalari borligini, ular bilan 14 yoshidan buyon birga oʻsib-ulgʻayganini eslab oʻtdi.

Rikelme Argentina futbolining turli davrlarini solishtirishdan bosh tortdi va har bir gʻolib avlodni hurmat qilish kerakligini taʼkidladi. Uning roʻyxatidan quyidagi mutaxassislar joy oldi:

  • Karlos Bilardo — 1986-yilgi jahon chempioni;
  • Sezar Luis Menotti — 1978-yilgi zafar meʼmori;
  • Lionel Scaloni — zamonaviy davr qahramoni;
  • Alfio Basile — Amerika Kubogidagi muvaffaqiyatlar yetakchisi.
Maqolada qayd etilishicha, Rikelme 1978-yilda tugʻilgani sababli Mario Kempesning oʻyinlarini jonli koʻra olmagan boʻlsa-da, uning oʻsha chempionatdagi xizmatlarini yuksak baholaydi. Uning soʻzlariga koʻra, Argentina xalqi Maradona va Messi kabi ikki buyuk daho bir mamlakatdan chiqqani uchun oʻzini omadli his qilishi lozim.

Xuan Roman Rikelmening ushbu chiqishi ijtimoiy tarmoqlarda katta muhokamalarga sabab boʻldi. Koʻpchilik mutaxassislar Messining barqarorligi va yillar davomida yuqori saviyani saqlab qolishi uni Maradonadan ustun qoʻyishga asos boʻlishini taʼkidlashmoqda. Nima boʻlganda ham, Lionel Messi Argentina futboli tarixini butunlay oʻzgartirib yuborgani inkor etib boʻlmas haqiqatdir.

Lionel MessiArgentinaFutbolJahon ChempionatiLionel Scaloni
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rodri uchun uch gigant kurashda: favorit kim?Rodri uchun uch gigant kurashda: favorit kim?Bugun, 21:16Ronaldu transferlarni o‘z qo‘liga oldi: «Al-Nasr»dan yangi rejaRonaldu transferlarni o‘z qo‘liga oldi: «Al-Nasr»dan yangi rejaBugun, 21:14Husanov uchun katta ishonch: «Siti» uni 2031 yilgacha saqlab qoldi (video)Husanov uchun katta ishonch: «Siti» uni 2031 yilgacha saqlab qoldi (video)Bugun, 21:05«Manchester Siti» Abduqodir Husanov bo‘yicha katta rejasini ochdi (video)«Manchester Siti» Abduqodir Husanov bo‘yicha katta rejasini ochdi (video)Bugun, 21:00Barselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdiBarselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdiBugun, 20:57Real Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildiReal Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildiBugun, 20:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi