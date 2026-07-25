Xuan Roman Rikelme: Lionel Messi hatto Maradonadan ham oʻzib ketgan boʻlishi mumkin
Argentina futboli afsonasi va "Boka Xuniors" klubi prezidenti Xuan Roman Rikelme Lionel Messi haqida navbatdagi hayratomuz fikrlarini bildirdi. Uning taʼkidlashicha, 2026-yilgi Jahon chempionatidagi yorqin ishtirokidan soʻng, Messining tarixdagi oʻrni hatto buyuk Diyego Maradona darajasidan ham balandroqqa koʻtarilgan boʻlishi mumkin. Bu haqda TyC Sports nashri xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Rikelme Argentina terma jamoasining 2026-yilgi mundial finaliga qadar bosib oʻtgan yoʻlini yuqori baholadi. Garchi hal qiluvchi bahsda Ispaniyaga imkoniyat boy berilgan boʻlsa-da, Lionel Messi koʻrsatgan oʻyin butun dunyo futbol jamoatchiligini yana bir bor hayratda qoldirdi. Rikelmening soʻzlariga koʻra, barcha argentinaliklar bunday iqtidor egasini oʻz koʻzlari bilan koʻrish baxtiga muyassar boʻlganliklari uchun shukr qilishlari kerak.
Tarixiy taqqoslash va yangi davr"Biz hammamiz Messini koʻrish baxtiga erishdik. Maradona davrida unday boshqa futbolchi chiqmaydi deb oʻylagan edik, ammo keyin Messi paydo boʻldi. U hozirda bizni hatto Maradonadan ham yaxshiroqmi degan savol ustida oʻylantirib qoʻymoqda", — deydi Rikelme oʻz intervyusida. Bu eʼtirof Argentina futboli uchun juda katta ahamiyatga ega, chunki Maradona uzoq yillar davomida mamlakatda yagona va daxlsiz kumir hisoblanib kelgan.
Shuningdek, sobiq futbolchi terma jamoa bosh murabbiyi Lionel Scaloni va uning shtabini ham alohida eʼtirof etdi. Uning fikricha, Scaloni Argentina futboli tarixidagi eng yaxshi murabbiylardan biriga aylandi. Rikelme murabbiylar shtabidagi Pablo Aimar, Walter Samuel va Roberto Ayala bilan uzoq yillik doʻstlik aloqalari borligini, ular bilan 14 yoshidan buyon birga oʻsib-ulgʻayganini eslab oʻtdi.
Rikelme Argentina futbolining turli davrlarini solishtirishdan bosh tortdi va har bir gʻolib avlodni hurmat qilish kerakligini taʼkidladi. Uning roʻyxatidan quyidagi mutaxassislar joy oldi:
- Karlos Bilardo — 1986-yilgi jahon chempioni;
- Sezar Luis Menotti — 1978-yilgi zafar meʼmori;
- Lionel Scaloni — zamonaviy davr qahramoni;
- Alfio Basile — Amerika Kubogidagi muvaffaqiyatlar yetakchisi.
Xuan Roman Rikelmening ushbu chiqishi ijtimoiy tarmoqlarda katta muhokamalarga sabab boʻldi. Koʻpchilik mutaxassislar Messining barqarorligi va yillar davomida yuqori saviyani saqlab qolishi uni Maradonadan ustun qoʻyishga asos boʻlishini taʼkidlashmoqda. Nima boʻlganda ham, Lionel Messi Argentina futboli tarixini butunlay oʻzgartirib yuborgani inkor etib boʻlmas haqiqatdir.
…