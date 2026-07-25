Milan va Borussiya Dortmund oʻrtasidagi raqobat: Konstantinos Karetsas uchun kurash avjida
Yevropa futbolining eng iqtidorli yosh yulduzlaridan biri hisoblangan Konstantinos Karetsas transferi atrofidagi voqealar qizgʻin pallaga kirdi. Belgiya chempionatida porlayotgan 2007-yilda tugʻilgan hujumkor yarim himoyachi uchun Germaniyaning Borussiya Dortmund va Italiyaning Milan klublari jiddiy kurash olib bormoqda. Ushbu transfer nafaqat yosh iqtidorning kelajagi, balki grand jamoalarning yangi mavsumdagi taktik sxemalari uchun ham muhim ahamiyatga ega. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda Borussiya Dortmund poygada yaqqol peshqadamlik qilmoqda. Sky Deutschland nashri xabariga koʻra, nemis klubi oʻtgan seshanba kuni oʻzining navbatdagi rasmiy taklifini yaxshiladi. Dortmundliklar Genk klubiga 30 million yevro kafolatlangan toʻlov va qoʻshimcha 5 million yevro bonuslar, shuningdek, keyingi sotuvdan ulush taklif qilgan. Biroq, Belgiya klubi oʻz talablarida qatʼiy turibdi va futbolchi uchun kamida 35-40 million yevro miqdorida mablagʻ talab qilmoqda.
Milan esa hozircha vaziyatni chetdan kuzatishni afzal koʻrmoqda. Jamoaning yangi bosh murabbiyi Rubén Amorim Karetsasni oʻzi qoʻllamoqchi boʻlgan 3-4-2-1 sxemasiga juda mos keladigan ijrochi sifatida koʻrmoqda. Ammo "rossonerilar"ning bu transferga kirishishi bevosita jamoa yulduzi Rafael Leao bilan bogʻliq. Agar portugaliyalik hujumchi Turkiyaning Fenerbaxtche yoki Galatasaroy klublariga sotilsa, Milan gʻaznasida Karetsas uchun yetarli mablagʻ paydo boʻladi.
Transfer bozoridagi strategik shaxmat oʻyiniGenk rahbariyati Karetsas va Borussiya Dortmund oʻrtasida 2031-yilgacha moʻljallangan shaxsiy kelishuv borligidan xabardor boʻlsa-da, narxni tushirish niyatida emas. Milan klubi esa oʻtmishda Belgiya jamoalari bilan muzokaralarda bir necha bor qiyinchilikka duch kelgan. Xususan, Sharl De Ketelare va Ardon Jashari transferlari vaqtidagi murakkab jarayonlar italyanlarni ehtiyotkorlikka chorlamoqda.
Rubén Amorim hozircha jamoaning mavsumoldi tayyorgarlik doirasidagi oʻyinlarida mavjud resurslardan foydalanishga harakat qilmoqda. Xususan, Fulxem klubidagi ijaradan qaytgan Samuel Chukvueze va yosh iqtidor Lorenzo Ossola murabbiy eʼtiboriga tushgan. Biroq, Glazgodagi Seltik jamoasiga qarshi kechadigan oʻrtoqlik uchrashuvi jamoaning hujumkor yarim himoya chizigʻidagi muammolarni koʻrsatib berishi va rahbariyatni transfer bozorida faollashishga undashi mumkin.
Kelasi haftaning boshida ushbu transfer dostonida yakuniy burilish yasash kutilmoqda. Gretsiya matbuotining yozishicha, Milan kutilmagan taklif bilan Dortmundning rejalarini barbod qilishi mumkin. Karetsasning texnik mahorati va maydonni koʻra olish qobiliyati uni zamonaviy futboldagi eng qimmatli aktivlardan biriga aylantirgan. Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham bunday yosh iqtidorlarning grand klublarga oʻtishi doimo qiziqish markazida boʻlib kelgan.
…