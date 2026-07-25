Milan va Borussiya Dortmund oʻrtasidagi raqobat: Konstantinos Karetsas uchun kurash avjida

·54·Sport
Milan va Borussiya Dortmund oʻrtasidagi raqobat: Konstantinos Karetsas uchun kurash avjida

Yevropa futbolining eng iqtidorli yosh yulduzlaridan biri hisoblangan Konstantinos Karetsas transferi atrofidagi voqealar qizgʻin pallaga kirdi. Belgiya chempionatida porlayotgan 2007-yilda tugʻilgan hujumkor yarim himoyachi uchun Germaniyaning Borussiya Dortmund va Italiyaning Milan klublari jiddiy kurash olib bormoqda. Ushbu transfer nafaqat yosh iqtidorning kelajagi, balki grand jamoalarning yangi mavsumdagi taktik sxemalari uchun ham muhim ahamiyatga ega. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda Borussiya Dortmund poygada yaqqol peshqadamlik qilmoqda. Sky Deutschland nashri xabariga koʻra, nemis klubi oʻtgan seshanba kuni oʻzining navbatdagi rasmiy taklifini yaxshiladi. Dortmundliklar Genk klubiga 30 million yevro kafolatlangan toʻlov va qoʻshimcha 5 million yevro bonuslar, shuningdek, keyingi sotuvdan ulush taklif qilgan. Biroq, Belgiya klubi oʻz talablarida qatʼiy turibdi va futbolchi uchun kamida 35-40 million yevro miqdorida mablagʻ talab qilmoqda.

Milan esa hozircha vaziyatni chetdan kuzatishni afzal koʻrmoqda. Jamoaning yangi bosh murabbiyi Rubén Amorim Karetsasni oʻzi qoʻllamoqchi boʻlgan 3-4-2-1 sxemasiga juda mos keladigan ijrochi sifatida koʻrmoqda. Ammo "rossonerilar"ning bu transferga kirishishi bevosita jamoa yulduzi Rafael Leao bilan bogʻliq. Agar portugaliyalik hujumchi Turkiyaning Fenerbaxtche yoki Galatasaroy klublariga sotilsa, Milan gʻaznasida Karetsas uchun yetarli mablagʻ paydo boʻladi.

Transfer bozoridagi strategik shaxmat oʻyini

Genk rahbariyati Karetsas va Borussiya Dortmund oʻrtasida 2031-yilgacha moʻljallangan shaxsiy kelishuv borligidan xabardor boʻlsa-da, narxni tushirish niyatida emas. Milan klubi esa oʻtmishda Belgiya jamoalari bilan muzokaralarda bir necha bor qiyinchilikka duch kelgan. Xususan, Sharl De Ketelare va Ardon Jashari transferlari vaqtidagi murakkab jarayonlar italyanlarni ehtiyotkorlikka chorlamoqda.

Rubén Amorim hozircha jamoaning mavsumoldi tayyorgarlik doirasidagi oʻyinlarida mavjud resurslardan foydalanishga harakat qilmoqda. Xususan, Fulxem klubidagi ijaradan qaytgan Samuel Chukvueze va yosh iqtidor Lorenzo Ossola murabbiy eʼtiboriga tushgan. Biroq, Glazgodagi Seltik jamoasiga qarshi kechadigan oʻrtoqlik uchrashuvi jamoaning hujumkor yarim himoya chizigʻidagi muammolarni koʻrsatib berishi va rahbariyatni transfer bozorida faollashishga undashi mumkin.

Kelasi haftaning boshida ushbu transfer dostonida yakuniy burilish yasash kutilmoqda. Gretsiya matbuotining yozishicha, Milan kutilmagan taklif bilan Dortmundning rejalarini barbod qilishi mumkin. Karetsasning texnik mahorati va maydonni koʻra olish qobiliyati uni zamonaviy futboldagi eng qimmatli aktivlardan biriga aylantirgan. Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham bunday yosh iqtidorlarning grand klublarga oʻtishi doimo qiziqish markazida boʻlib kelgan.

MilanBorussiya DortmundTransferFutbolKonstantinos Karetsas
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rodri uchun uch gigant kurashda: favorit kim?Rodri uchun uch gigant kurashda: favorit kim?Bugun, 21:16Ronaldu transferlarni o‘z qo‘liga oldi: «Al-Nasr»dan yangi rejaRonaldu transferlarni o‘z qo‘liga oldi: «Al-Nasr»dan yangi rejaBugun, 21:14Husanov uchun katta ishonch: «Siti» uni 2031 yilgacha saqlab qoldi (video)Husanov uchun katta ishonch: «Siti» uni 2031 yilgacha saqlab qoldi (video)Bugun, 21:05«Manchester Siti» Abduqodir Husanov bo‘yicha katta rejasini ochdi (video)«Manchester Siti» Abduqodir Husanov bo‘yicha katta rejasini ochdi (video)Bugun, 21:00Barselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdiBarselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdiBugun, 20:57Real Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildiReal Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildiBugun, 20:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi