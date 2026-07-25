Manchester Siti yangi davr ostonasida: Rodri jamoada qoladimi yoki ketadi?
Angliyaning Manchester Siti klubi oʻzining zamonaviy tarizidagi eng nozik va masʼuliyatli pallaga qadam qoʻymoqda. Pep Guardiola davri yakunlanib, jamoa boshqaruviga Enzo Maresca kelishi bilan klubda katta oʻzgarishlar shamoli esa boshladi. Tarkibni tubdan yangilash, yetakchi yulduzlarning ketishi va ayniqsa, jamoa oʻzagini tashkil etuvchi Rodri bilan bogʻliq vaziyat klub kelajagini belgilab beruvchi asosiy omilga aylanishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻn yil davomida jamoani boshqargan murabbiyni almashtirish hech qachon oson kechmagan. Bugungi kunda Manchester Siti nafaqat murabbiy, balki tarkib borasida ham jiddiy oʻtish davrini boshdan kechirmoqda. 2022-2023-yilgi mavsumda tarixiy trebl qayd etilishida asosiy ustun boʻlgan toʻrt nafar futbolchi — Manuel Akanji, Nathan Ake, Bernardo Silva va John Stones joriy yozda klubni tark etishdi. Bu esa jamoa strukturasida katta boʻshliqlar yuzaga kelishiga sabab boʻldi.
Rodri va Real Madrid qiziqishiHozirda barcha eʼtibor Ispaniya terma jamoasi bilan Jahon chempionligini nishonlagan Rodri atrofida jamlangan. Futbolchi ayni damda belidagi jarrohlik amaliyotiga tayyorgarlik koʻrmoqda va uning qachon maydonga qaytishi nomaʼlumligicha qolmoqda. Shartnomasi yakunlanishiga bor-yoʻgʻi bir yil qolgan yarim himoyachiga Real Madrid tomonidan jiddiy qiziqish borligi haqidagi xabarlar vaziyatni yanada chigallashtirmoqda.
Klub rahbariyati oldida qiyin tanlov turibdi: dunyoning eng yaxshi tayanch yarim himoyachilaridan birini jarohatiga qaramay jamoada olib qolish yoki shartnomasi tugashidan avval uni katta mablagʻ evaziga sotib yuborish. Goal.com nashri maʼlumotlariga koʻra, Enzo Maresca oʻzining ilk matbuot anjumanida ispaniyalik yulduzni jamoada saqlab qolish niyatida ekanligini ochiq-oydin bildirgan.
Yangi transferlar va kelajak rejalariKlub rahbariyati tarkibdagi yoʻqotishlarni qoplash maqsadida transfer bozorida faollik koʻrsatmoqda. Xususan, Elliot Anderson uchun 116 million funt sterling sarflandi, shuningdek, 17 yoshli iqtidorli ingliz futbolchisi Jeremy Monga ham jamoaga qoʻshib olindi. Bu qadamlar klubning uzoq muddatli strategiya asosida yoshartirish jarayonini boshlaganidan dalolat beradi.
Manchester Siti uchun ushbu oʻtish davri silliq kechayotgani yoʻq. Rodri kabi tajribali va oʻyinni boshqaruvchi futbolchining taqdiri hal boʻlishi, Enzo Maresca tizimida yarim himoya chizigʻi qanday koʻrinish olishini belgilaydi. Agar Rodri ketsa, jamoa nafaqat texnik mahorat, balki maydon markazidagi yetakchilik xususiyatini ham yoʻqotishi mumkin. Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham Manchester Siti kabi grand jamoaning yangi qiyofasi qiziqish uygʻotishi tabiiy, zero ushbu klubning har bir transferi jahon futboli bozoriga oʻz taʼsirini oʻtkazmay qolmaydi.
…