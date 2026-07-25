Manchester Siti yangi davr ostonasida: Rodri jamoada qoladimi yoki ketadi?

·62·Sport
Manchester Siti yangi davr ostonasida: Rodri jamoada qoladimi yoki ketadi?

Angliyaning Manchester Siti klubi oʻzining zamonaviy tarizidagi eng nozik va masʼuliyatli pallaga qadam qoʻymoqda. Pep Guardiola davri yakunlanib, jamoa boshqaruviga Enzo Maresca kelishi bilan klubda katta oʻzgarishlar shamoli esa boshladi. Tarkibni tubdan yangilash, yetakchi yulduzlarning ketishi va ayniqsa, jamoa oʻzagini tashkil etuvchi Rodri bilan bogʻliq vaziyat klub kelajagini belgilab beruvchi asosiy omilga aylanishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻn yil davomida jamoani boshqargan murabbiyni almashtirish hech qachon oson kechmagan. Bugungi kunda Manchester Siti nafaqat murabbiy, balki tarkib borasida ham jiddiy oʻtish davrini boshdan kechirmoqda. 2022-2023-yilgi mavsumda tarixiy trebl qayd etilishida asosiy ustun boʻlgan toʻrt nafar futbolchi — Manuel Akanji, Nathan Ake, Bernardo Silva va John Stones joriy yozda klubni tark etishdi. Bu esa jamoa strukturasida katta boʻshliqlar yuzaga kelishiga sabab boʻldi.

Rodri va Real Madrid qiziqishi

Hozirda barcha eʼtibor Ispaniya terma jamoasi bilan Jahon chempionligini nishonlagan Rodri atrofida jamlangan. Futbolchi ayni damda belidagi jarrohlik amaliyotiga tayyorgarlik koʻrmoqda va uning qachon maydonga qaytishi nomaʼlumligicha qolmoqda. Shartnomasi yakunlanishiga bor-yoʻgʻi bir yil qolgan yarim himoyachiga Real Madrid tomonidan jiddiy qiziqish borligi haqidagi xabarlar vaziyatni yanada chigallashtirmoqda.

Klub rahbariyati oldida qiyin tanlov turibdi: dunyoning eng yaxshi tayanch yarim himoyachilaridan birini jarohatiga qaramay jamoada olib qolish yoki shartnomasi tugashidan avval uni katta mablagʻ evaziga sotib yuborish. Goal.com nashri maʼlumotlariga koʻra, Enzo Maresca oʻzining ilk matbuot anjumanida ispaniyalik yulduzni jamoada saqlab qolish niyatida ekanligini ochiq-oydin bildirgan.

Yangi transferlar va kelajak rejalari

Klub rahbariyati tarkibdagi yoʻqotishlarni qoplash maqsadida transfer bozorida faollik koʻrsatmoqda. Xususan, Elliot Anderson uchun 116 million funt sterling sarflandi, shuningdek, 17 yoshli iqtidorli ingliz futbolchisi Jeremy Monga ham jamoaga qoʻshib olindi. Bu qadamlar klubning uzoq muddatli strategiya asosida yoshartirish jarayonini boshlaganidan dalolat beradi.

Manchester Siti uchun ushbu oʻtish davri silliq kechayotgani yoʻq. Rodri kabi tajribali va oʻyinni boshqaruvchi futbolchining taqdiri hal boʻlishi, Enzo Maresca tizimida yarim himoya chizigʻi qanday koʻrinish olishini belgilaydi. Agar Rodri ketsa, jamoa nafaqat texnik mahorat, balki maydon markazidagi yetakchilik xususiyatini ham yoʻqotishi mumkin. Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham Manchester Siti kabi grand jamoaning yangi qiyofasi qiziqish uygʻotishi tabiiy, zero ushbu klubning har bir transferi jahon futboli bozoriga oʻz taʼsirini oʻtkazmay qolmaydi.

Manchester SitiRodriTransferlarEnzo MarescaAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rodri uchun uch gigant kurashda: favorit kim?Rodri uchun uch gigant kurashda: favorit kim?Bugun, 21:16Ronaldu transferlarni o‘z qo‘liga oldi: «Al-Nasr»dan yangi rejaRonaldu transferlarni o‘z qo‘liga oldi: «Al-Nasr»dan yangi rejaBugun, 21:14Husanov uchun katta ishonch: «Siti» uni 2031 yilgacha saqlab qoldi (video)Husanov uchun katta ishonch: «Siti» uni 2031 yilgacha saqlab qoldi (video)Bugun, 21:05«Manchester Siti» Abduqodir Husanov bo‘yicha katta rejasini ochdi (video)«Manchester Siti» Abduqodir Husanov bo‘yicha katta rejasini ochdi (video)Bugun, 21:00Barselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdiBarselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdiBugun, 20:57Real Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildiReal Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildiBugun, 20:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi