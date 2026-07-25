SpaceX tarixiy qadam arafasida: Starship kemasini ilk bor havoda tutib olish rejalashtirilmoqda
Koinotni oʻzlashtirishda inqilobiy oʻzgarishlar yasayotgan SpaceX kompaniyasi oʻzining Starship loyihasi doirasida navbatdagi ulkan qadamni tashlashga tayyorlanmoqda. Ilon Maskning maʼlum qilishicha, navbatdagi sinov parvozi vaqtida kompaniya tarixda ilk bor Starship kemasining yuqori pogʻonasini (Ship) bevosita havoda, maxsus minoradagi mexanik ushlagichlar yordamida tutib olishga urinib koʻradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu dadil reja haqidagi maʼlumotlar Flight 13 sinov parvozining muvaffaqiyatli yakunlaridan soʻng eʼlon qilindi. Eslatib oʻtamiz, oxirgi sinovda kema Hind okeaniga yumshoq qoʻnishni amalga oshirgan va qayta kirish vaqtida oʻz butunligini toʻliq saqlab qolgan edi. Endilikda muhandislar kemani shunchaki okeanga tushirish emas, balki uni qayta ishlatish uchun start maydonchasiga qaytarish ustida ishlamoqda.
Mechazilla minorasining imkoniyatlariKema va tezlatgichni tutib olish uchun moʻljallangan Mechazilla minorasi oʻzining ulkan mexanik "tayoqchalari" bilan mashhur. Avvalroq SpaceX ushbu usul yordamida Super Heavy tezlatgichini muvaffaqiyatli tutib olgan edi, biroq tizimning yuqori qismi boʻlgan kema (Ship) hali bunday usulda qaytarilmagan. Agar ushbu operatsiya muvaffaqiyatli yakunlansa, bu koinotga parvozlar tannarxini keskin kamaytirish imkonini beradi.
Ilon Maskning taʼkidlashicha, yakuniy qaror Flight 13 parvozidan olingan telemetriya maʼlumotlari va issiqlikdan himoya qatlamining holati toʻliq tahlil qilingandan soʻng qabul qilinadi. Mask Starship kemasining yangi avlod issiqlik qalqonini yuqori baholab, kema ayni damda "ajoyib koʻrinishda" ekanini maʼlum qildi. Bu kabi himoya tizimi kemaning atmosferaga qayta kirishidagi ulkan haroratga bardosh berishi uchun oʻta muhimdir.
Nima uchun aynan zanglamaydigan poʻlat?SpaceX asoschisi, shuningdek, kemaning korpusi uchun nima sababdan zanglamaydigan poʻlat tanlanganiga ham toʻxtalib oʻtdi. Ushbu material nafaqat arzon va ishlov berishga oson, balki oʻta yuqori va oʻta past haroratlarda ham oʻz mustahkamligini saqlab qoladi. Bu esa Starship tizimini Mars va Oy kabi uzoq masofali missiyalar uchun eng maqbul transport vositasiga aylantiradi.
Shu bilan birga, SpaceX muhandisi Maykl Nikolls Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshlarining 20 tasi muhim tekshiruv bosqichidan muvaffaqiyatli oʻtganini bildirdi. Bu Starship loyihasining nafaqat ilmiy, balki global internet aloqasini yaxshilash kabi tijoriy maqsadlar uchun ham naqadar muhimligini koʻrsatadi.
Starship — bu insoniyatni koʻp sayyorali turga aylantirish maqsadida yaratilgan, toʻliq qayta foydalanish mumkin boʻlgan oʻta ogʻir klassdagi transport tizimidir. U kema va Super Heavy tezlatgichidan iborat boʻlib, kelajakda odamlar va yuklarni Yer orbitasi, Oy hamda Marsga yetkazib berish uchun xizmat qiladi. Navbatdagi parvozning muvaffaqiyati SpaceX kompaniyasini ushbu strategik maqsadga yanada yaqinlashtiradi.
…