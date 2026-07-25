SpaceX tarixiy qadam arafasida: Starship kemasini ilk bor havoda tutib olish rejalashtirilmoqda

·43·Texno
SpaceX tarixiy qadam arafasida: Starship kemasini ilk bor havoda tutib olish rejalashtirilmoqda

Koinotni oʻzlashtirishda inqilobiy oʻzgarishlar yasayotgan SpaceX kompaniyasi oʻzining Starship loyihasi doirasida navbatdagi ulkan qadamni tashlashga tayyorlanmoqda. Ilon Maskning maʼlum qilishicha, navbatdagi sinov parvozi vaqtida kompaniya tarixda ilk bor Starship kemasining yuqori pogʻonasini (Ship) bevosita havoda, maxsus minoradagi mexanik ushlagichlar yordamida tutib olishga urinib koʻradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu dadil reja haqidagi maʼlumotlar Flight 13 sinov parvozining muvaffaqiyatli yakunlaridan soʻng eʼlon qilindi. Eslatib oʻtamiz, oxirgi sinovda kema Hind okeaniga yumshoq qoʻnishni amalga oshirgan va qayta kirish vaqtida oʻz butunligini toʻliq saqlab qolgan edi. Endilikda muhandislar kemani shunchaki okeanga tushirish emas, balki uni qayta ishlatish uchun start maydonchasiga qaytarish ustida ishlamoqda.

Mechazilla minorasining imkoniyatlari

Kema va tezlatgichni tutib olish uchun moʻljallangan Mechazilla minorasi oʻzining ulkan mexanik "tayoqchalari" bilan mashhur. Avvalroq SpaceX ushbu usul yordamida Super Heavy tezlatgichini muvaffaqiyatli tutib olgan edi, biroq tizimning yuqori qismi boʻlgan kema (Ship) hali bunday usulda qaytarilmagan. Agar ushbu operatsiya muvaffaqiyatli yakunlansa, bu koinotga parvozlar tannarxini keskin kamaytirish imkonini beradi.

Ilon Maskning taʼkidlashicha, yakuniy qaror Flight 13 parvozidan olingan telemetriya maʼlumotlari va issiqlikdan himoya qatlamining holati toʻliq tahlil qilingandan soʻng qabul qilinadi. Mask Starship kemasining yangi avlod issiqlik qalqonini yuqori baholab, kema ayni damda "ajoyib koʻrinishda" ekanini maʼlum qildi. Bu kabi himoya tizimi kemaning atmosferaga qayta kirishidagi ulkan haroratga bardosh berishi uchun oʻta muhimdir.

Nima uchun aynan zanglamaydigan poʻlat?

SpaceX asoschisi, shuningdek, kemaning korpusi uchun nima sababdan zanglamaydigan poʻlat tanlanganiga ham toʻxtalib oʻtdi. Ushbu material nafaqat arzon va ishlov berishga oson, balki oʻta yuqori va oʻta past haroratlarda ham oʻz mustahkamligini saqlab qoladi. Bu esa Starship tizimini Mars va Oy kabi uzoq masofali missiyalar uchun eng maqbul transport vositasiga aylantiradi.

Shu bilan birga, SpaceX muhandisi Maykl Nikolls Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshlarining 20 tasi muhim tekshiruv bosqichidan muvaffaqiyatli oʻtganini bildirdi. Bu Starship loyihasining nafaqat ilmiy, balki global internet aloqasini yaxshilash kabi tijoriy maqsadlar uchun ham naqadar muhimligini koʻrsatadi.

Starship — bu insoniyatni koʻp sayyorali turga aylantirish maqsadida yaratilgan, toʻliq qayta foydalanish mumkin boʻlgan oʻta ogʻir klassdagi transport tizimidir. U kema va Super Heavy tezlatgichidan iborat boʻlib, kelajakda odamlar va yuklarni Yer orbitasi, Oy hamda Marsga yetkazib berish uchun xizmat qiladi. Navbatdagi parvozning muvaffaqiyati SpaceX kompaniyasini ushbu strategik maqsadga yanada yaqinlashtiradi.

SpaceXStarshipIlon MaskKoinotTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropa Oyni oʻrganish uchun ilk MAGPIE lunoxodini yaratishga 65 million yevro ajratdiYevropa Oyni oʻrganish uchun ilk MAGPIE lunoxodini yaratishga 65 million yevro ajratdiBugun, 20:59Sunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiSunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiBugun, 20:24Specialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiSpecialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiBugun, 19:56Roskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaRoskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaBugun, 19:29Gigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaGigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaBugun, 18:51Sunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiSunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiBugun, 18:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob