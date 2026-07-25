Tanzila Narbayeva «El-yurt hurmati» ordeni bilan taqdirlandi

·54·O‘zbekiston
Tanzila Narbayeva «El-yurt hurmati» ordeni bilan taqdirlandi

O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati raisi Tanzila Narbayeva «El-yurt hurmati» ordeni bilan mukofotlandi. Bu haqda 24 iyul kuni e’lon qilingan Prezident farmonida ma’lum qilindi.

Farmonga ko‘ra, Tanzila Narbayeva davlat va jamiyat boshqaruvi sohasidagi ko‘p yillik samarali mehnati, parlament faoliyatini rivojlantirish, demokratik islohotlarni amalga oshirishga qo‘shgan hissasi hamda rahbarlik faoliyatidagi xizmatlari uchun ushbu yuksak mukofotga munosib deb topildi.

Shuningdek, uning milliy davlatchilikning huquqiy asoslarini mustahkamlash, inson qadrini yuksaltirish, xotin-qizlarning jamiyatdagi o‘rni va nufuzini oshirish, yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash yo‘lidagi xizmatlari ham alohida e’tirof etilgan.

Qayd etilishicha, mazkur mukofot Senat raisi Tanzila Narbayevaning 70 yoshli yubileyi munosabati bilan topshirildi.

Tanzila NarbayevaO'zbekistonOliy MajlisEl-yurt hurmati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda o‘rtacha oylik ish haqi 7 milliondan oshdiO‘zbekistonda o‘rtacha oylik ish haqi 7 milliondan oshdiBugun, 18:08Abituriyentlar uchun muhim jarayon boshlandi: OTM tanlovi start oldiAbituriyentlar uchun muhim jarayon boshlandi: OTM tanlovi start oldiBugun, 12:46O‘zbekiston va Qozog‘iston kelishuvlar ijrosini tezlashtiradiO‘zbekiston va Qozog‘iston kelishuvlar ijrosini tezlashtiradiBugun, 00:36O‘zbekistonga 6 oyda davolanish uchun 35 mingdan ortiq xorijlik keldiO‘zbekistonga 6 oyda davolanish uchun 35 mingdan ortiq xorijlik keldiKecha, 23:03Toshkentda O‘zbekiston–Yaponiya qo‘shma universiteti ochiladiToshkentda O‘zbekiston–Yaponiya qo‘shma universiteti ochiladiKecha, 22:11Toshkentga «yashil shahar» maqomi qaytariladi: bog‘lar kengayadi (foto)Toshkentga «yashil shahar» maqomi qaytariladi: bog‘lar kengayadi (foto)Kecha, 20:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi