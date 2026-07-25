Roskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqda

·50·Texno
Roskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqda

Rossiya davlat kosmik korporatsiyasi — Roskosmos Qozogʻiston hududida joylashgan Baykonur kosmodromidan foydalanishni toʻxtatish niyatida emas. Aksincha, ikki davlat oʻrtasidagi strategik hamkorlik yangi bosqichga koʻtarilishi va ushbu maydonchadan yirik loyihalarni amalga oshirish davom ettirilishi maʼlum qilindi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Roskosmos bosh direktori oʻrinbosari Dmitriy Bakanov "Vesti" dasturiga bergan intervyusida taʼkidlashicha, hozirda Rossiya uchta asosiy kosmodromdan foydalanmoqda. Bular — milliy Vostochniy, harbiy maqsadlardagi Plesetsk va ijaraga olingan Baykonurdir. TASS agentligi xabariga koʻra, korporatsiya ushbu uchala obyektdan ham teng foydalanishni rejalashtirgan va ularning birortasidan voz kechish niyatida emas.

Hamkorlikning yangi ufqlar va Proton-M loyihasi

Rossiya va Qozogʻiston oʻrtasidagi kosmik sohadagi aloqalar nafaqat saqlanib qolmoqda, balki rivojlanishda davom etmoqda. Tomonlar oʻrtasida erishilgan kelishuvga binoan, yaqin vaqt ichida Baykonurdan toʻqqizta ogʻir toifadagi Proton-M raketa-tashuvchilarini uchirish rejalashtirilgan. Bu ushbu kosmodromning xalqaro logistika va ilmiy tadqiqotlardagi ahamiyati hali ham yuqori ekanligidan dalolat beradi.

Shuningdek, intervyuda "Bayterek" qoʻshma loyihasiga ham alohida toʻxtalib oʻtildi. Mazkur loyiha doirasida Baykonurdan yangi avlodga mansub Soyuz-5 raketa-tashuvchisini uchirish koʻzda tutilgan. Bu loyiha ikki davlatning texnologik salohiyatini birlashtirish va kosmik parvozlar tannarxini optimallashtirishga xizmat qiladi.

Markaziy Osiyo mintaqasi uchun Baykonur nafaqat texnologik obʼekt, balki yirik iqtisodiy va siyosiy ramz hamdir. Qozogʻiston hududida joylashgan ushbu majmua Rossiya bilan oʻzaro manfaatli ijara shartnomalari asosida ishlaydi. Roskosmosning ushbu bayonoti mintaqadagi barqarorlik va uzoq muddatli ilmiy hamkorlikni saqlab qolishga qaratilgan muhim qadam sifatida baholanmoqda.

Ekspertlarning fikricha, Proton-M raketalarining uchirilishi tijoriy sunʼiy yoʻldoshlarni orbitaga olib chiqish va xalqaro kosmik stansiyalarni taʼminlashda muhim rol oʻynaydi. Baykonurning infratuzilmasi bunday ogʻir raketalarni qabul qilish va xavfsiz uchirish uchun eng moslashgan maydon boʻlib qolmoqda.

RoskosmosBaykonurKosmosRossiyaQozogʻiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropa Oyni oʻrganish uchun ilk MAGPIE lunoxodini yaratishga 65 million yevro ajratdiYevropa Oyni oʻrganish uchun ilk MAGPIE lunoxodini yaratishga 65 million yevro ajratdiBugun, 20:59Sunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiSunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiBugun, 20:24Specialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiSpecialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiBugun, 19:56Gigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaGigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaBugun, 18:51Sunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiSunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiBugun, 18:24Google tarixda ilk bor manfiy pul oqimini qayd etdi: Sabab — sunʼiy intellekt xarajatlariGoogle tarixda ilk bor manfiy pul oqimini qayd etdi: Sabab — sunʼiy intellekt xarajatlariBugun, 18:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob