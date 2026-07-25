Roskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqda
Rossiya davlat kosmik korporatsiyasi — Roskosmos Qozogʻiston hududida joylashgan Baykonur kosmodromidan foydalanishni toʻxtatish niyatida emas. Aksincha, ikki davlat oʻrtasidagi strategik hamkorlik yangi bosqichga koʻtarilishi va ushbu maydonchadan yirik loyihalarni amalga oshirish davom ettirilishi maʼlum qilindi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Roskosmos bosh direktori oʻrinbosari Dmitriy Bakanov "Vesti" dasturiga bergan intervyusida taʼkidlashicha, hozirda Rossiya uchta asosiy kosmodromdan foydalanmoqda. Bular — milliy Vostochniy, harbiy maqsadlardagi Plesetsk va ijaraga olingan Baykonurdir. TASS agentligi xabariga koʻra, korporatsiya ushbu uchala obyektdan ham teng foydalanishni rejalashtirgan va ularning birortasidan voz kechish niyatida emas.
Hamkorlikning yangi ufqlar va Proton-M loyihasiRossiya va Qozogʻiston oʻrtasidagi kosmik sohadagi aloqalar nafaqat saqlanib qolmoqda, balki rivojlanishda davom etmoqda. Tomonlar oʻrtasida erishilgan kelishuvga binoan, yaqin vaqt ichida Baykonurdan toʻqqizta ogʻir toifadagi Proton-M raketa-tashuvchilarini uchirish rejalashtirilgan. Bu ushbu kosmodromning xalqaro logistika va ilmiy tadqiqotlardagi ahamiyati hali ham yuqori ekanligidan dalolat beradi.
Shuningdek, intervyuda "Bayterek" qoʻshma loyihasiga ham alohida toʻxtalib oʻtildi. Mazkur loyiha doirasida Baykonurdan yangi avlodga mansub Soyuz-5 raketa-tashuvchisini uchirish koʻzda tutilgan. Bu loyiha ikki davlatning texnologik salohiyatini birlashtirish va kosmik parvozlar tannarxini optimallashtirishga xizmat qiladi.
Markaziy Osiyo mintaqasi uchun Baykonur nafaqat texnologik obʼekt, balki yirik iqtisodiy va siyosiy ramz hamdir. Qozogʻiston hududida joylashgan ushbu majmua Rossiya bilan oʻzaro manfaatli ijara shartnomalari asosida ishlaydi. Roskosmosning ushbu bayonoti mintaqadagi barqarorlik va uzoq muddatli ilmiy hamkorlikni saqlab qolishga qaratilgan muhim qadam sifatida baholanmoqda.
Ekspertlarning fikricha, Proton-M raketalarining uchirilishi tijoriy sunʼiy yoʻldoshlarni orbitaga olib chiqish va xalqaro kosmik stansiyalarni taʼminlashda muhim rol oʻynaydi. Baykonurning infratuzilmasi bunday ogʻir raketalarni qabul qilish va xavfsiz uchirish uchun eng moslashgan maydon boʻlib qolmoqda.
…