Barselona Frenkie de Jong qaroridan xavotirda: Klub Ansu Fati ssenariysidan qoʻrqmoqda

·35·Sport
Barselona Frenkie de Jong qaroridan xavotirda: Klub Ansu Fati ssenariysidan qoʻrqmoqda

Ispaniyaning Barselona klubi yarim himoyachisi Frenkie de Jong oʻng tizzasidagi jarohatni jarrohlik amaliyotisiz, konservativ usulda davolashga qaror qildi. Garchi klub rahbariyati va tibbiy shtabi futbolchining bu tanlovini hurmat qilishini bildirgan boʻlsa-da, jamoa ichida jiddiy xavotirlar yuzaga kelgan. Sport nashri xabariga koʻra, klub mutasaddilari voqealar rivoji kutilmagan tomonga burilib ketishidan choʻchimoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Gap shundaki, niderlandiyalik futbolchining oʻng tizza medial kollateral boylami yirtilishi bilan bogʻliq jarohati uzoq muddatli tiklanishni talab etadi. Barselona shifokorlari jarrohlik amaliyotini tavsiya etishgan edi, biroq De Jong pichoq ostiga yotishdan bosh tortdi. Bu vaziyat klub rahbariyatiga bundan uch yil avvalgi Ansu Fati bilan bogʻliq koʻngilsiz xotiralarni eslatib yubordi.

Ansu Fati ssenariysi takrorlanadimi?

Klubning xavotiri bejiz emas. 2022-yilning yanvar oyida hujumchi Ansu Fati ham chap son qismidagi jarohatini operatsiya qildirishdan bosh tortib, konservativ davolashni tanlagan edi. Oʻshanda Barselona shifokorlari jarrohlik eng xavfsiz yoʻl ekanini taʼkidlashgan, biroq futbolchi oʻz qarorida qatʼiy turgan. Yakunda esa bu tanlov kutilgan natijani bermadi va futbolchining tiklanish jarayoni choʻzilib, uning sport formasiga jiddiy taʼsir koʻrsatdi.

Frenkie de Jong vaziyatida ham xuddi shunday holat kuzatilmoqda: klub tibbiy xodimlari va futbolchining qarashlari bir nuqtada kesishmayapti. Agar konservativ davolash usuli samara bermasa va baribir operatsiya talab etilsa, futbolchi kamida toʻrt oydan koʻproq vaqtni boy berishi mumkin. Bu esa jamoaning mavsumdagi rejalariga katta zarba boʻlishi aniq.

Maʼlum boʻlishicha, De Jong ushbu jarohatni Niderlandiya terma jamoasi safida, Jahon chempionati vaqtida orttirib olgan. Futbolchining soʻzlariga koʻra, terma jamoa shifokorlari unga jarohat unchalik jiddiy emasligini va oʻynashda davom etsa, ahvoli yomonlashmasligini aytishgan. Biroq Barselonaga qaytgach oʻtkazilgan tibbiy koʻriklar boylamlarning jiddiy yirtilganini koʻrsatdi.

Hozirda Frenkie de Jong Barselona maydonidagi eng nufuzli va oʻyinni boshqaradigan futbolchilardan biri hisoblanadi. Uning uzoq muddatga safdan chiqishi Hansi Flick boshchiligidagi jamoa uchun markaziy chiziqda katta boʻshliqni yuzaga keltiradi. Klub rahbariyati futbolchining tezroq va asoratsiz qaytishidan umidvor, ammo tibbiy prognozlar borasidagi noaniqlik jamoada taranglikni saqlab turibdi.

BarselonaFrenkie De JongAnsu FatiFutbolJarohat
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Manchester Siti» Abduqodir Husanov bo‘yicha katta rejasini ochdi (video)«Manchester Siti» Abduqodir Husanov bo‘yicha katta rejasini ochdi (video)Bugun, 21:00Barselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdiBarselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdiBugun, 20:57Real Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildiReal Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildiBugun, 20:54Rodri uchun kurash: PSJ Manchester Siti yulduzini Real Madrid qoʻlidan tortib olmoqchiRodri uchun kurash: PSJ Manchester Siti yulduzini Real Madrid qoʻlidan tortib olmoqchiBugun, 20:18Arsenal Vinicius Junior transferi uchun kurashga qoʻshildi: Madridda shartnoma mojarosiArsenal Vinicius Junior transferi uchun kurashga qoʻshildi: Madridda shartnoma mojarosiBugun, 20:12Atletiko Madrid PSJ yulduzi Kang-in Lee transferini eʼlon qildi: Yangi 7-raqam egasiAtletiko Madrid PSJ yulduzi Kang-in Lee transferini eʼlon qildi: Yangi 7-raqam egasiBugun, 18:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi