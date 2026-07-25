Barselona Frenkie de Jong qaroridan xavotirda: Klub Ansu Fati ssenariysidan qoʻrqmoqda
Ispaniyaning Barselona klubi yarim himoyachisi Frenkie de Jong oʻng tizzasidagi jarohatni jarrohlik amaliyotisiz, konservativ usulda davolashga qaror qildi. Garchi klub rahbariyati va tibbiy shtabi futbolchining bu tanlovini hurmat qilishini bildirgan boʻlsa-da, jamoa ichida jiddiy xavotirlar yuzaga kelgan. Sport nashri xabariga koʻra, klub mutasaddilari voqealar rivoji kutilmagan tomonga burilib ketishidan choʻchimoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Gap shundaki, niderlandiyalik futbolchining oʻng tizza medial kollateral boylami yirtilishi bilan bogʻliq jarohati uzoq muddatli tiklanishni talab etadi. Barselona shifokorlari jarrohlik amaliyotini tavsiya etishgan edi, biroq De Jong pichoq ostiga yotishdan bosh tortdi. Bu vaziyat klub rahbariyatiga bundan uch yil avvalgi Ansu Fati bilan bogʻliq koʻngilsiz xotiralarni eslatib yubordi.
Ansu Fati ssenariysi takrorlanadimi?Klubning xavotiri bejiz emas. 2022-yilning yanvar oyida hujumchi Ansu Fati ham chap son qismidagi jarohatini operatsiya qildirishdan bosh tortib, konservativ davolashni tanlagan edi. Oʻshanda Barselona shifokorlari jarrohlik eng xavfsiz yoʻl ekanini taʼkidlashgan, biroq futbolchi oʻz qarorida qatʼiy turgan. Yakunda esa bu tanlov kutilgan natijani bermadi va futbolchining tiklanish jarayoni choʻzilib, uning sport formasiga jiddiy taʼsir koʻrsatdi.
Frenkie de Jong vaziyatida ham xuddi shunday holat kuzatilmoqda: klub tibbiy xodimlari va futbolchining qarashlari bir nuqtada kesishmayapti. Agar konservativ davolash usuli samara bermasa va baribir operatsiya talab etilsa, futbolchi kamida toʻrt oydan koʻproq vaqtni boy berishi mumkin. Bu esa jamoaning mavsumdagi rejalariga katta zarba boʻlishi aniq.
Maʼlum boʻlishicha, De Jong ushbu jarohatni Niderlandiya terma jamoasi safida, Jahon chempionati vaqtida orttirib olgan. Futbolchining soʻzlariga koʻra, terma jamoa shifokorlari unga jarohat unchalik jiddiy emasligini va oʻynashda davom etsa, ahvoli yomonlashmasligini aytishgan. Biroq Barselonaga qaytgach oʻtkazilgan tibbiy koʻriklar boylamlarning jiddiy yirtilganini koʻrsatdi.
Hozirda Frenkie de Jong Barselona maydonidagi eng nufuzli va oʻyinni boshqaradigan futbolchilardan biri hisoblanadi. Uning uzoq muddatga safdan chiqishi Hansi Flick boshchiligidagi jamoa uchun markaziy chiziqda katta boʻshliqni yuzaga keltiradi. Klub rahbariyati futbolchining tezroq va asoratsiz qaytishidan umidvor, ammo tibbiy prognozlar borasidagi noaniqlik jamoada taranglikni saqlab turibdi.
…