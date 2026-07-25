Specialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdi
AQSHning mashhur Specialized kompaniyasi oʻzining yangi premium klassdagi elektr togʻ velosipedi — S-Works Turbo Levo R Ultralight modelini namoyish etdi. Mazkur yangilik ishlab chiqaruvchi liniyasidagi eng yengil ikki podvesli (toʻliq amortizatsiyali) modellardan biriga aylandi. Ogʻirligi atigi 18 kg atrofida boʻlishiga qaramay, u oʻzining texnik imkoniyatlari bilan koʻplab zamonaviy yengil avtomobillar bilan raqobatlasha oladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Velosipedning asosi sifatida yangi FACT 11 karbonli ramasi tanlangan. Muhandislar unga GENIE rusumli maxsus podveska tizimini oʻrnatishgan boʻlib, u foydalanuvchiga harakatlanish geometriyasini oʻz xohishiga koʻra sozlash imkonini beradi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, old podveska 140 mm, orqa qismi esa 130 mm masofada tebranishni yutish xususiyatiga ega, bu esa murakkab togʻ yoʻllarida yuqori darajadagi qulaylikni taʼminlaydi.
Quvvat va texnik imkoniyatlarS-Works Turbo Levo R Ultralight modelining eng hayratlanarli jihati uning kuch qurilmasidir. Garchi u yengillashtirilgan model boʻlsa-da, unga toʻliq oʻlchamli Specialized S-Works 3.1 elektromotori oʻrnatilgan. Ushbu dvigatel 111 N·m aylantiruvchi moment hosil qiladi, bu koʻrsatkich baʼzi kichik hajmli avtomobillarning quvvatiga tengdir. Maksimal quvvati esa 850 W (1,15 ot kuchi)ni tashkil etadi.
Xaridorlar ehtiyojiga qarab ikki xil akkumulyator sigʻimidan birini tanlashlari mumkin: 600 yoki 840 W·soat. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, velosiped bir marta quvvatlanish orqali 4,4 soatgacha avtonom harakatlanishi mumkin. Albatta, bu koʻrsatkich yoʻl relyefi va tanlangan yordamchi rejimga qarab oʻzgarishi mumkin. Uzoq masofali sayohatlar uchun qoʻshimcha 280 W·soatli tashqi akkumulyator ham taklif etilmoqda.
Aqlli texnologiyalar va xavfsizlikZamonaviy gadjetlar kabi, ushbu velosiped ham ilgʻor raqamli tizimlar bilan jihozlangan. Rul qismida 2,2-dyuymli Mastermind displeyi joylashgan boʻlib, u barcha muhim maʼlumotlarni koʻrsatib turadi. Shuningdek, maxsus mobil ilova orqali sozlamalarni boshqarish va Apple Find My xizmati yordamida velosipedning joylashgan joyini aniqlash imkoniyati mavjud.
Quvvatlash tizimi ham oʻziga xos intellektga ega. 12 amperli aqlli quvvatlagich bir nechta rejimlarda ishlaydi. Xususan, akkumulyatorning xizmat muddatini uzaytirish uchun quvvatni 80 foizda cheklash funksiyasi yoki zarurat tugʻilganda tezkor quvvatlash rejimi mavjud.
Premium toifadagi ushbu Specialized S-Works Turbo Levo R Ultralight modeli hozircha faqat Satin Carbon rangida sotuvga chiqdi. Uning narxi 13 ming AQSH dollarini tashkil etadi va kompaniyaning rasmiy sayti orqali buyurtma berish mumkin. Bunday narx va texnik koʻrsatkichlar ushbu modelni havaskorlar uchun emas, balki professional sportchilar va texnologiya ishqibozlari uchun eksklyuziv tanlovga aylantiradi.
…