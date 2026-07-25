Specialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdi

·30·Texno
Specialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdi

AQSHning mashhur Specialized kompaniyasi oʻzining yangi premium klassdagi elektr togʻ velosipedi — S-Works Turbo Levo R Ultralight modelini namoyish etdi. Mazkur yangilik ishlab chiqaruvchi liniyasidagi eng yengil ikki podvesli (toʻliq amortizatsiyali) modellardan biriga aylandi. Ogʻirligi atigi 18 kg atrofida boʻlishiga qaramay, u oʻzining texnik imkoniyatlari bilan koʻplab zamonaviy yengil avtomobillar bilan raqobatlasha oladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Velosipedning asosi sifatida yangi FACT 11 karbonli ramasi tanlangan. Muhandislar unga GENIE rusumli maxsus podveska tizimini oʻrnatishgan boʻlib, u foydalanuvchiga harakatlanish geometriyasini oʻz xohishiga koʻra sozlash imkonini beradi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, old podveska 140 mm, orqa qismi esa 130 mm masofada tebranishni yutish xususiyatiga ega, bu esa murakkab togʻ yoʻllarida yuqori darajadagi qulaylikni taʼminlaydi.

Quvvat va texnik imkoniyatlar

S-Works Turbo Levo R Ultralight modelining eng hayratlanarli jihati uning kuch qurilmasidir. Garchi u yengillashtirilgan model boʻlsa-da, unga toʻliq oʻlchamli Specialized S-Works 3.1 elektromotori oʻrnatilgan. Ushbu dvigatel 111 N·m aylantiruvchi moment hosil qiladi, bu koʻrsatkich baʼzi kichik hajmli avtomobillarning quvvatiga tengdir. Maksimal quvvati esa 850 W (1,15 ot kuchi)ni tashkil etadi.

Xaridorlar ehtiyojiga qarab ikki xil akkumulyator sigʻimidan birini tanlashlari mumkin: 600 yoki 840 W·soat. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, velosiped bir marta quvvatlanish orqali 4,4 soatgacha avtonom harakatlanishi mumkin. Albatta, bu koʻrsatkich yoʻl relyefi va tanlangan yordamchi rejimga qarab oʻzgarishi mumkin. Uzoq masofali sayohatlar uchun qoʻshimcha 280 W·soatli tashqi akkumulyator ham taklif etilmoqda.

Aqlli texnologiyalar va xavfsizlik

Zamonaviy gadjetlar kabi, ushbu velosiped ham ilgʻor raqamli tizimlar bilan jihozlangan. Rul qismida 2,2-dyuymli Mastermind displeyi joylashgan boʻlib, u barcha muhim maʼlumotlarni koʻrsatib turadi. Shuningdek, maxsus mobil ilova orqali sozlamalarni boshqarish va Apple Find My xizmati yordamida velosipedning joylashgan joyini aniqlash imkoniyati mavjud.

Quvvatlash tizimi ham oʻziga xos intellektga ega. 12 amperli aqlli quvvatlagich bir nechta rejimlarda ishlaydi. Xususan, akkumulyatorning xizmat muddatini uzaytirish uchun quvvatni 80 foizda cheklash funksiyasi yoki zarurat tugʻilganda tezkor quvvatlash rejimi mavjud.

Premium toifadagi ushbu Specialized S-Works Turbo Levo R Ultralight modeli hozircha faqat Satin Carbon rangida sotuvga chiqdi. Uning narxi 13 ming AQSH dollarini tashkil etadi va kompaniyaning rasmiy sayti orqali buyurtma berish mumkin. Bunday narx va texnik koʻrsatkichlar ushbu modelni havaskorlar uchun emas, balki professional sportchilar va texnologiya ishqibozlari uchun eksklyuziv tanlovga aylantiradi.

SpecializedElektroveleosipedTexnologiyaS-WorksGadjet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropa Oyni oʻrganish uchun ilk MAGPIE lunoxodini yaratishga 65 million yevro ajratdiYevropa Oyni oʻrganish uchun ilk MAGPIE lunoxodini yaratishga 65 million yevro ajratdiBugun, 20:59Sunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiSunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiBugun, 20:24Roskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaRoskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaBugun, 19:29Gigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaGigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaBugun, 18:51Sunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiSunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiBugun, 18:24Google tarixda ilk bor manfiy pul oqimini qayd etdi: Sabab — sunʼiy intellekt xarajatlariGoogle tarixda ilk bor manfiy pul oqimini qayd etdi: Sabab — sunʼiy intellekt xarajatlariBugun, 18:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob