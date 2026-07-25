GeForce RTX 5060 narxi keskin koʻtarila boshladi: Xitoy bozorida 16 foizlik oʻsish
Grafik protsessorlar bozorida navbatdagi narxlar toʻlqini boshlanayotgan koʻrinadi. Xitoyda NVIDIA kompaniyasining yangi avlod videokartalari, xususan, GeForce RTX 5060 modellari narxi bir necha kun ichida sezilarli darajada qimmatlashdi. Ushbu oʻzgarish nafaqat Osiyo bozoriga, balki global texnologiya segmentiga ham oʻz taʼsirini oʻtkazishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Gigabyte brendi ostidagi GeForce RTX 5060 Eagle OC SFF 8 GB modeli bir hafta oldin 2600–2700 yuan (taxminan 400 dollar) atrofida sotilayotgan edi. Biroq soʻnggi kunlarda ushbu qurilmaning narxi 3215 yuanga (taxminan 475 dollar) yetdi. Bu bor-yoʻgʻi bir necha kun ichida narxning 16 foizga yoki naqd 75 dollarga oshganini anglatadi.
Narxlar oshishining asosiy sabablariMutaxassislarning fikricha, bunday keskin sakrashga NVIDIA kompaniyasining oʻz hamkorlarini GPU va xotira modullari (GDDR6 hamda GDDR7) narxi oshishi haqida ogohlantirgani sabab boʻlgan. Ishlab chiqarish zanjiridagi xarajatlarning ortishi bevosita yakuniy mahsulot tannarxiga taʼsir koʻrsatmoqda.
Bundan tashqari, jahon bozorida mikrosxemalarning yetishmovchiligi va xotira chiplari narxining barqaror oʻsib borayotgani vaziyatni yanada murakkablashtirmoqda. Hozircha narxlar oshishi asosan Xitoy bozorida kuzatilayotgan boʻlsa-da, bu tendensiya tez orada boshqa mintaqalarga ham yetib borishi ehtimoli yuqori.
Global bozorga taʼsiri va Oʻzbekiston segmentiTaqqoslash uchun, ayni paytda AQSH bozorida GeForce RTX 5060 kartalarini hali ham 350 dollar atrofida topish mumkin. Biroq logistika va ishlab chiqaruvchilarning yangi narx siyosati tufayli Gʻarb bozorlarida ham yaqin haftalarda narxlar qayta koʻrib chiqilishi kutilmoqda.
Oʻzbekistondagi texnika doʻkonlari va riteylerlar asosan BAA va Xitoy bozorlariga tayanadi. Shu sababli, Xitoydagi narx oʻzgarishlari mahalliy bozordagi videokartalar narxiga ham bevosita taʼsir koʻrsatishi mumkin. Kompyuter yigʻishni rejalashtirgan foydalanuvchilar uchun bu noxush xabar boʻlishi tabiiy.
Hozircha NVIDIA rasmiy ravishda global narxlar oshishi boʻyicha bayonot bermadi, ammo bozor ishtirokchilari taqchillik va xomashyo narxi oshishi fonida arzonlashuvni kutmaslik kerakligini taʼkidlamoqda. Yaqin oylarda GeForce RTX 50 seriyasining boshqa modellari ham shunday bosim ostida qolishi mumkin.
…