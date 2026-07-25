GeForce RTX 5060 narxi keskin koʻtarila boshladi: Xitoy bozorida 16 foizlik oʻsish

·76·Texno
GeForce RTX 5060 narxi keskin koʻtarila boshladi: Xitoy bozorida 16 foizlik oʻsish

Grafik protsessorlar bozorida navbatdagi narxlar toʻlqini boshlanayotgan koʻrinadi. Xitoyda NVIDIA kompaniyasining yangi avlod videokartalari, xususan, GeForce RTX 5060 modellari narxi bir necha kun ichida sezilarli darajada qimmatlashdi. Ushbu oʻzgarish nafaqat Osiyo bozoriga, balki global texnologiya segmentiga ham oʻz taʼsirini oʻtkazishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Gigabyte brendi ostidagi GeForce RTX 5060 Eagle OC SFF 8 GB modeli bir hafta oldin 2600–2700 yuan (taxminan 400 dollar) atrofida sotilayotgan edi. Biroq soʻnggi kunlarda ushbu qurilmaning narxi 3215 yuanga (taxminan 475 dollar) yetdi. Bu bor-yoʻgʻi bir necha kun ichida narxning 16 foizga yoki naqd 75 dollarga oshganini anglatadi.

Narxlar oshishining asosiy sabablari

Mutaxassislarning fikricha, bunday keskin sakrashga NVIDIA kompaniyasining oʻz hamkorlarini GPU va xotira modullari (GDDR6 hamda GDDR7) narxi oshishi haqida ogohlantirgani sabab boʻlgan. Ishlab chiqarish zanjiridagi xarajatlarning ortishi bevosita yakuniy mahsulot tannarxiga taʼsir koʻrsatmoqda.

Bundan tashqari, jahon bozorida mikrosxemalarning yetishmovchiligi va xotira chiplari narxining barqaror oʻsib borayotgani vaziyatni yanada murakkablashtirmoqda. Hozircha narxlar oshishi asosan Xitoy bozorida kuzatilayotgan boʻlsa-da, bu tendensiya tez orada boshqa mintaqalarga ham yetib borishi ehtimoli yuqori.

Global bozorga taʼsiri va Oʻzbekiston segmenti

Taqqoslash uchun, ayni paytda AQSH bozorida GeForce RTX 5060 kartalarini hali ham 350 dollar atrofida topish mumkin. Biroq logistika va ishlab chiqaruvchilarning yangi narx siyosati tufayli Gʻarb bozorlarida ham yaqin haftalarda narxlar qayta koʻrib chiqilishi kutilmoqda.

Oʻzbekistondagi texnika doʻkonlari va riteylerlar asosan BAA va Xitoy bozorlariga tayanadi. Shu sababli, Xitoydagi narx oʻzgarishlari mahalliy bozordagi videokartalar narxiga ham bevosita taʼsir koʻrsatishi mumkin. Kompyuter yigʻishni rejalashtirgan foydalanuvchilar uchun bu noxush xabar boʻlishi tabiiy.

Hozircha NVIDIA rasmiy ravishda global narxlar oshishi boʻyicha bayonot bermadi, ammo bozor ishtirokchilari taqchillik va xomashyo narxi oshishi fonida arzonlashuvni kutmaslik kerakligini taʼkidlamoqda. Yaqin oylarda GeForce RTX 50 seriyasining boshqa modellari ham shunday bosim ostida qolishi mumkin.

NVIDIAGeForce RTX 5060VideokartaTexnologiyaNarxlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda aeroportga ehtiyoj sezmaydigan innovatsion samolyotlar zavodi qurilmoqdaAQSHda aeroportga ehtiyoj sezmaydigan innovatsion samolyotlar zavodi qurilmoqdaBugun, 12:25Honor dunyodagi ilk «smartfon-robot»ni taqdim etadi: Yangi qurilmaning imkoniyatlariHonor dunyodagi ilk «smartfon-robot»ni taqdim etadi: Yangi qurilmaning imkoniyatlariBugun, 11:58Hindiston poytaxtida tarixiy internet-blokirovkasi: Siyosiy inqiroz va raqamli uzilishHindiston poytaxtida tarixiy internet-blokirovkasi: Siyosiy inqiroz va raqamli uzilishBugun, 11:22SpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng baland Mechazilla minorasini qurib bitkazdiSpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng baland Mechazilla minorasini qurib bitkazdiBugun, 10:54Elon Musk Marsni insoniyatni sunʼiy intellekt va pandemiyalardan qutqaruvchi qalqon deb atadiElon Musk Marsni insoniyatni sunʼiy intellekt va pandemiyalardan qutqaruvchi qalqon deb atadiBugun, 09:50OpenAI 20 milliard dollarlik yirik loyihani eʻlon qildi: Camellia loyihasi tafsilotlariOpenAI 20 milliard dollarlik yirik loyihani eʻlon qildi: Camellia loyihasi tafsilotlariBugun, 06:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob