Real Madrid transfer bozorida navbatdagi “bomba”ni tayyorlamoqda: 120 million yevrolik reja
Ispaniyaning Real Madrid klubi transfer bozorida oʻziga xos strategik yurishni amalga oshirmoqda. "Qirollik klubi" Michael Olise atrofidagi mish-mishlardan niqob sifatida foydalanib, aslida Germaniyaning RB Leipzig jamoasi yulduzi Yan Diomande transferi boʻyicha jiddiy muzokaralarni boshlab yuborgan. Ushbu kelashuvning umumiy qiymati 120 million yevroga yetishi kutilmoqda, bu esa Madrid klubining moliyaviy qudrati va tarkibni yoshartirish siyosati naqadar qatʼiy ekanligini anglatadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Diario AS nashri xabar berishicha, Florentino Pérez boshchiligidagi rahbariyat 19 yoshli kot-d’ivuarlik vinger uchun kurashda barcha raqiblarini ortda qoldirgan. Yan Diomande oʻtgan jahon chempionatidagi yorqin oʻyinlari orqali Yevropaning eng koʻzga koʻringan iqtidorlaridan biriga aylandi. Hozirda Madrid klubi ushbu transferni yakunlashga juda yaqin turibdi va bu Los Blancos uchun yozgi transfer oynasidagi navbatdagi katta bayonot boʻlishi shubhasiz.
Transfer ortidagi maxfiy strategiyaQiziqarli jihati shundaki, Real Madrid matbuot eʼtiborini Michael Olise tomon yoʻnaltirib, Yan Diomande boʻyicha muzokaralarni parda ortida olib bordi. OAV Bavariya yulduzi haqida yozayotgan bir paytda, Madrid rasmiylari Germaniyada RB Leipzig rahbariyati bilan uchrashib, transferning soʻnggi detallarini muhokama qilishgan. Bu transfer bozoridagi oʻziga xos "master-klass" sifatida baholanmoqda.
Yan Diomande uchun kurashda Pari Sen-Jermen va Liverpul kabi grandlar ham bor edi. Xususan, Parij klubi iyun oyi oxiridayoq futbolchi bilan shaxsiy shartnoma borasida kelishuvga erishgani aytilgan edi. Biroq Leipzig bilan transfer summasi borasida kelisha olmagani sababli, Real Madrid vaziyatdan unumli foydalanib qoldi. Futbolchining oʻzi ham Ispaniya futboli bilan tanish ekani, xususan, avvalroq Leganes safida toʻp surgani muzokaralar jarayonini osonlashtirdi.
Moliyaviy tafsilotlar va natijalarRB Leipzig uchun bu bitim ulkan foyda keltiradi. Germaniya klubi atigi bir yil avval futbolchini Leganesdan 20 million yevroga sotib olgan edi. Endilikda ular 115-120 million yevro atrofida daromad koʻrishlari kutilmoqda. Diomandening Leipzig bilan 2030-yilgacha shartnomasi borligi sababli nemislar narxni maksimal darajada ushlab turishdi, biroq Real Madridning moliyaviy taklifi ularni qoniqtirgan.
Yan Diomandening oʻtgan mavsumdagi statistikasi ham tahsinga loyiq:
- Barcha musobaqalarda 36 ta uchrashuv;
- 13 ta urilgan gol;
- 10 ta samarali golli uzatma;
- Jamoasining Chempionlar ligasi yoʻllanmasini qoʻlga kiritishiga qoʻshgan ulkan hissasi.
Hozirda tomonlar transferning soʻnggi texnik jihatlarini koʻrib chiqishmoqda. Agar kutilmagan toʻsiqlar yuzaga kelmasa, yaqin kunlarda Yan Diomande rasman Real Madrid futbolchisi sifatida tanishtiriladi. Bu transfer nafaqat Ispaniya, balki butun Yevropa futbolidagi kuchlar nisbatiga sezilarli taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda.
…