Real Madrid transfer bozorida navbatdagi “bomba”ni tayyorlamoqda: 120 million yevrolik reja

·66·Sport
Real Madrid transfer bozorida navbatdagi “bomba”ni tayyorlamoqda: 120 million yevrolik reja

Ispaniyaning Real Madrid klubi transfer bozorida oʻziga xos strategik yurishni amalga oshirmoqda. "Qirollik klubi" Michael Olise atrofidagi mish-mishlardan niqob sifatida foydalanib, aslida Germaniyaning RB Leipzig jamoasi yulduzi Yan Diomande transferi boʻyicha jiddiy muzokaralarni boshlab yuborgan. Ushbu kelashuvning umumiy qiymati 120 million yevroga yetishi kutilmoqda, bu esa Madrid klubining moliyaviy qudrati va tarkibni yoshartirish siyosati naqadar qatʼiy ekanligini anglatadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Diario AS nashri xabar berishicha, Florentino Pérez boshchiligidagi rahbariyat 19 yoshli kot-d’ivuarlik vinger uchun kurashda barcha raqiblarini ortda qoldirgan. Yan Diomande oʻtgan jahon chempionatidagi yorqin oʻyinlari orqali Yevropaning eng koʻzga koʻringan iqtidorlaridan biriga aylandi. Hozirda Madrid klubi ushbu transferni yakunlashga juda yaqin turibdi va bu Los Blancos uchun yozgi transfer oynasidagi navbatdagi katta bayonot boʻlishi shubhasiz.

Transfer ortidagi maxfiy strategiya

Qiziqarli jihati shundaki, Real Madrid matbuot eʼtiborini Michael Olise tomon yoʻnaltirib, Yan Diomande boʻyicha muzokaralarni parda ortida olib bordi. OAV Bavariya yulduzi haqida yozayotgan bir paytda, Madrid rasmiylari Germaniyada RB Leipzig rahbariyati bilan uchrashib, transferning soʻnggi detallarini muhokama qilishgan. Bu transfer bozoridagi oʻziga xos "master-klass" sifatida baholanmoqda.

Yan Diomande uchun kurashda Pari Sen-Jermen va Liverpul kabi grandlar ham bor edi. Xususan, Parij klubi iyun oyi oxiridayoq futbolchi bilan shaxsiy shartnoma borasida kelishuvga erishgani aytilgan edi. Biroq Leipzig bilan transfer summasi borasida kelisha olmagani sababli, Real Madrid vaziyatdan unumli foydalanib qoldi. Futbolchining oʻzi ham Ispaniya futboli bilan tanish ekani, xususan, avvalroq Leganes safida toʻp surgani muzokaralar jarayonini osonlashtirdi.

Moliyaviy tafsilotlar va natijalar

RB Leipzig uchun bu bitim ulkan foyda keltiradi. Germaniya klubi atigi bir yil avval futbolchini Leganesdan 20 million yevroga sotib olgan edi. Endilikda ular 115-120 million yevro atrofida daromad koʻrishlari kutilmoqda. Diomandening Leipzig bilan 2030-yilgacha shartnomasi borligi sababli nemislar narxni maksimal darajada ushlab turishdi, biroq Real Madridning moliyaviy taklifi ularni qoniqtirgan.

Yan Diomandening oʻtgan mavsumdagi statistikasi ham tahsinga loyiq:

  • Barcha musobaqalarda 36 ta uchrashuv;
  • 13 ta urilgan gol;
  • 10 ta samarali golli uzatma;
  • Jamoasining Chempionlar ligasi yoʻllanmasini qoʻlga kiritishiga qoʻshgan ulkan hissasi.
Real Madrid joriy yozda allaqachon Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Bernardo Silva va Ibrahima Konate kabi yulduzlarni oʻz safiga qoʻshib oldi. Yan Diomande transferi ushbu zanjirning mantiqiy davomi boʻladi. Mutaxassislarning fikricha, bunday yosh va iqtidorli futbolchilarning jalb etilishi Madrid klubining kelgusi oʻn yillikdagi gegemonligini taʼminlashga xizmat qiladi.

Hozirda tomonlar transferning soʻnggi texnik jihatlarini koʻrib chiqishmoqda. Agar kutilmagan toʻsiqlar yuzaga kelmasa, yaqin kunlarda Yan Diomande rasman Real Madrid futbolchisi sifatida tanishtiriladi. Bu transfer nafaqat Ispaniya, balki butun Yevropa futbolidagi kuchlar nisbatiga sezilarli taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda.

Real MadridTransferYan DiomandeRB LeipzigFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Liverpul yangi xaridi Jeremy Jacquet qachon debyut qilishi ma’lum boʻldiLiverpul yangi xaridi Jeremy Jacquet qachon debyut qilishi ma’lum boʻldiBugun, 12:57Messisiz g‘alaba: Kazemiro debyut qildi, Suares o‘yinni hal qildi (video)Messisiz g‘alaba: Kazemiro debyut qildi, Suares o‘yinni hal qildi (video)Bugun, 12:26Ruben Amorim Milanʼdagi debyutidan soʻng: Futbolchilar hali yangi tizimni tushunishmayaptiRuben Amorim Milanʼdagi debyutidan soʻng: Futbolchilar hali yangi tizimni tushunishmayaptiBugun, 12:18Manchester Siti Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi: Real Madrid va PSJ bilan raqobatManchester Siti Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi: Real Madrid va PSJ bilan raqobatBugun, 12:16Harri Keyn «Oltin to‘p» poygasida Yamaldan o‘zib ketdi: yana kimlar bor?Harri Keyn «Oltin to‘p» poygasida Yamaldan o‘zib ketdi: yana kimlar bor?Bugun, 12:12120 mln yevrolik transfer jangi: «Real» «Leypsig» yulduzi uchun poygaga qo‘shildi120 mln yevrolik transfer jangi: «Real» «Leypsig» yulduzi uchun poygaga qo‘shildiBugun, 12:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi