Yerevandan to‘rt bokschimiz 4 medal bilan qaytdi: Xabibullayev chempion!
O‘zbekiston bokschilari Armaniston poytaxtida o‘tkazilgan xalqaro turnirda yuz foizlik natija qayd etdi. Yerevanga yo‘l olgan to‘rt nafar vakilimizning har biri shohsupaga ko‘tarildi, ulardan biri esa musobaqani chempion sifatida yakunladi.
To‘rt ishtirokchi ham medal bilan qaytdi
20–25 iyul kunlari Armanistonning Yerevan shahrida kattalar o‘rtasidagi “Yerevan Mayor Cup” xalqaro boks turniri bo‘lib o‘tdi.
Musobaqada O‘zbekiston sharafini to‘rt nafar bokschi himoya qildi. E’tiborlisi, sportchilarimizning barchasi final bosqichlarigacha yetib borib, turli qiymatdagi medallarni qo‘lga kiritdi.
O‘zbekiston delegatsiyasi turnirni 1 ta oltin, 1 ta kumush va 2 ta bronza medali bilan yakunladi.
To‘rabek Xabibullayev Yerevanda chempion bo‘ldi
-90 kg vazn toifasida ringga ko‘tarilgan To‘rabek Xabibullayev barcha raqiblaridan ustun kelib, oltin medalga sazovor bo‘ldi.
Uning g‘alabasi O‘zbekiston terma jamoasining mazkur xalqaro turnirdagi eng yuqori natijasi bo‘ldi.
Shaxzod Muzaffarov finalgacha yetib bordi
-55 kg vazn toifasida ishtirok etgan Shaxzod Muzaffarov hal qiluvchi janggacha yetib borib, kumush medalni qo‘lga kiritdi.
Yana ikki nafar bokschimiz esa musobaqani bronza medali bilan yakunladi:
-60 kg: Samandar Olimov — bronza medali;
-70 kg: Iqboljon Xoldorov — bronza medali.
Delegatsiya tarkibida kimlar bor edi?
O‘zbekiston bokschilariga musobaqa davomida murabbiy Nodir G‘ulomov boshchilik qildi.
Shuningdek, xalqaro turnirda o‘zbekistonlik hakam Asliddin Abdualimov ham faoliyat olib bordi.
Mazkur natija haqida O‘zbekiston Boks federatsiyasi xabar berdi.
Sizningcha, Yerevanda sovrin olgan bokschilardan qay biri kelajakda katta xalqaro musobaqalarda ham chempion bo‘la oladi?
…