Italiya murabbiy izlab yana to‘siqqa uchradi: Tiago Motta nima dedi?

·56·Sport
Italiya murabbiy izlab yana to‘siqqa uchradi: Tiago Motta nima dedi?

Italiya milliy jamoasi bosh murabbiy izlash jarayonida yana bir kutilmagan rad javobiga duch keldi. Karlo Anchelotti va Pep Gvardioladan keyin federatsiyaning navbatdagi nomzodi — Tiago Motta ham «skuadra adzurra»ni qabul qilishni istamadi.

Federatsiya Motta bilan bevosita bog‘langan

Corriere dello Sport ma’lumotiga ko‘ra, Italiya futbol federatsiyasi «Yuventus»ning sobiq bosh murabbiyi Tiago Mottani milliy jamoani boshqarishga asosiy nomzodlardan biri sifatida ko‘rib chiqqan.

Federatsiyaning sport yo‘nalishiga mas’ul rahbarlari mutaxassis bilan bevosita aloqaga chiqib, unga Italiya terma jamoasi bosh murabbiyi lavozimini taklif qilgan. Biroq Motta taklif uchun minnatdorlik bildirib, uni muloyimlik bilan rad etgan. Rad javobining aniq sababi oshkor qilinmagan.

Italiya federatsiyasi qisqa vaqt ichida kamida uchta taniqli murabbiydan ijobiy javob ololmadi.

Mottadan keyin asosiy nomzod o‘zgardi

Tiago Mottaning qarori federatsiyani o‘z rejasini yana bir bor qayta ko‘rib chiqishga majbur qildi. Italiya matbuotiga ko‘ra, shundan so‘ng asosiy e’tibor Andrea Pirloga qaratilgan.

Pirlo federatsiya rahbariyatining dastlabki tanlovlari qatorida bo‘lmagan. Biroq Anchelotti, Gvardiola va Motta bilan bog‘liq variantlar amalga oshmagach, sobiq yarim himoyachi asosiy nomzodga aylangan. Hozircha uning tayinlovi rasman e’lon qilinmagan.

Anchelotti va Gvardiola ham rozi bo‘lmagan

Federatsiya dastlab tajribali va xalqaro miqyosda katta nufuzga ega murabbiyni jalb qilishni rejalashtirgan.

Asosiy variantlar quyidagilar edi:

  • Karlo Anchelotti — amaldagi majburiyatlarini davom ettirishni ma’qul ko‘rgan;

  • Pep Gvardiola — murabbiylik faoliyatidan tanaffus olish istagi tufayli taklifni qabul qilmagan;

  • Tiago Motta — federatsiya murojaatiga muloyim rad javobini bergan.

Gvardiola bilan muzokaralar o‘tkazilgani federatsiya rahbariyati tomonidan ham tasdiqlangan, ammo ispaniyalik mutaxassis Italiya termasini qabul qilishga tayyor emasligini bildirgan.

Nega Motta varianti qiziq edi?

Tiago Motta yosh murabbiylar avlodiga mansub bo‘lib, to‘p nazorati, pozitsion hujum va jamoaviy pressingga asoslangan futbol uslubi bilan tanilgan.

Uning nomzodi Italiya termasini uzoq muddatli reja asosida yangilashga mos kelishi mumkin edi. Ayni paytda Mottaning «Yuventus»dagi faoliyati kutilganidan erta yakunlangan va mutaxassis klubda rejalashtirilgan loyihani to‘liq amalga oshirish uchun unga yetarli vaqt berilmaganini aytgan edi.

Italiya uchun hal qiluvchi tanlov

Bir necha taniqli murabbiyning rad javobidan keyin Italiya futbol federatsiyasi endi vaqtni cho‘za olmaydi. Yangi murabbiy nafaqat natija qaytarishi, balki tarkibni yangilab, terma jamoaning o‘yin falsafasini ham qayta qurishi kerak bo‘ladi.

Hozir asosiy e’tibor Andrea Pirloga qaratilgan. Ammo rasmiy qaror chiqmagunicha Italiya termasi bosh murabbiyi atrofidagi intriga saqlanib qoladi.

Sizningcha, Italiyani inqirozdan olib chiqish uchun Pirlo to‘g‘ri tanlovmi yoki federatsiya tajribaliroq murabbiy izlashi kerakmi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Liverpul yangi xaridi Jeremy Jacquet qachon debyut qilishi ma’lum boʻldiLiverpul yangi xaridi Jeremy Jacquet qachon debyut qilishi ma’lum boʻldiBugun, 12:57Messisiz g‘alaba: Kazemiro debyut qildi, Suares o‘yinni hal qildi (video)Messisiz g‘alaba: Kazemiro debyut qildi, Suares o‘yinni hal qildi (video)Bugun, 12:26Ruben Amorim Milanʼdagi debyutidan soʻng: Futbolchilar hali yangi tizimni tushunishmayaptiRuben Amorim Milanʼdagi debyutidan soʻng: Futbolchilar hali yangi tizimni tushunishmayaptiBugun, 12:18Manchester Siti Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi: Real Madrid va PSJ bilan raqobatManchester Siti Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi: Real Madrid va PSJ bilan raqobatBugun, 12:16Harri Keyn «Oltin to‘p» poygasida Yamaldan o‘zib ketdi: yana kimlar bor?Harri Keyn «Oltin to‘p» poygasida Yamaldan o‘zib ketdi: yana kimlar bor?Bugun, 12:12120 mln yevrolik transfer jangi: «Real» «Leypsig» yulduzi uchun poygaga qo‘shildi120 mln yevrolik transfer jangi: «Real» «Leypsig» yulduzi uchun poygaga qo‘shildiBugun, 12:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi