Italiya murabbiy izlab yana to‘siqqa uchradi: Tiago Motta nima dedi?
Italiya milliy jamoasi bosh murabbiy izlash jarayonida yana bir kutilmagan rad javobiga duch keldi. Karlo Anchelotti va Pep Gvardioladan keyin federatsiyaning navbatdagi nomzodi — Tiago Motta ham «skuadra adzurra»ni qabul qilishni istamadi.
Federatsiya Motta bilan bevosita bog‘langan
Corriere dello Sport ma’lumotiga ko‘ra, Italiya futbol federatsiyasi «Yuventus»ning sobiq bosh murabbiyi Tiago Mottani milliy jamoani boshqarishga asosiy nomzodlardan biri sifatida ko‘rib chiqqan.
Federatsiyaning sport yo‘nalishiga mas’ul rahbarlari mutaxassis bilan bevosita aloqaga chiqib, unga Italiya terma jamoasi bosh murabbiyi lavozimini taklif qilgan. Biroq Motta taklif uchun minnatdorlik bildirib, uni muloyimlik bilan rad etgan. Rad javobining aniq sababi oshkor qilinmagan.
Italiya federatsiyasi qisqa vaqt ichida kamida uchta taniqli murabbiydan ijobiy javob ololmadi.
Mottadan keyin asosiy nomzod o‘zgardi
Tiago Mottaning qarori federatsiyani o‘z rejasini yana bir bor qayta ko‘rib chiqishga majbur qildi. Italiya matbuotiga ko‘ra, shundan so‘ng asosiy e’tibor Andrea Pirloga qaratilgan.
Pirlo federatsiya rahbariyatining dastlabki tanlovlari qatorida bo‘lmagan. Biroq Anchelotti, Gvardiola va Motta bilan bog‘liq variantlar amalga oshmagach, sobiq yarim himoyachi asosiy nomzodga aylangan. Hozircha uning tayinlovi rasman e’lon qilinmagan.
Anchelotti va Gvardiola ham rozi bo‘lmagan
Federatsiya dastlab tajribali va xalqaro miqyosda katta nufuzga ega murabbiyni jalb qilishni rejalashtirgan.
Asosiy variantlar quyidagilar edi:
Karlo Anchelotti — amaldagi majburiyatlarini davom ettirishni ma’qul ko‘rgan;
Pep Gvardiola — murabbiylik faoliyatidan tanaffus olish istagi tufayli taklifni qabul qilmagan;
Tiago Motta — federatsiya murojaatiga muloyim rad javobini bergan.
Gvardiola bilan muzokaralar o‘tkazilgani federatsiya rahbariyati tomonidan ham tasdiqlangan, ammo ispaniyalik mutaxassis Italiya termasini qabul qilishga tayyor emasligini bildirgan.
Nega Motta varianti qiziq edi?
Tiago Motta yosh murabbiylar avlodiga mansub bo‘lib, to‘p nazorati, pozitsion hujum va jamoaviy pressingga asoslangan futbol uslubi bilan tanilgan.
Uning nomzodi Italiya termasini uzoq muddatli reja asosida yangilashga mos kelishi mumkin edi. Ayni paytda Mottaning «Yuventus»dagi faoliyati kutilganidan erta yakunlangan va mutaxassis klubda rejalashtirilgan loyihani to‘liq amalga oshirish uchun unga yetarli vaqt berilmaganini aytgan edi.
Italiya uchun hal qiluvchi tanlov
Bir necha taniqli murabbiyning rad javobidan keyin Italiya futbol federatsiyasi endi vaqtni cho‘za olmaydi. Yangi murabbiy nafaqat natija qaytarishi, balki tarkibni yangilab, terma jamoaning o‘yin falsafasini ham qayta qurishi kerak bo‘ladi.
Hozir asosiy e’tibor Andrea Pirloga qaratilgan. Ammo rasmiy qaror chiqmagunicha Italiya termasi bosh murabbiyi atrofidagi intriga saqlanib qoladi.
Sizningcha, Italiyani inqirozdan olib chiqish uchun Pirlo to‘g‘ri tanlovmi yoki federatsiya tajribaliroq murabbiy izlashi kerakmi?
…