Shavkat Mirziyoyev qutlovlarga javob qaytardi: xalqqa muhim so‘zlar aytdi
O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tavallud kuni munosabati bilan bildirilgan ko‘plab samimiy qutlovlarga javob qaytardi. Davlat rahbari minnatdorlik maktubida tabriklarni shaxsiy e’tibordan ko‘ra kengroq ma’noda qabul qilishini ta’kidlab, xalqqa alohida murojaat qildi.
Prezident kimlarga minnatdorlik bildirdi?
Shavkat Mirziyoyev uni tavallud kuni bilan qutlagan davlat va hukumat boshliqlari, xorijiy siyosat va jamoat arboblari, ishbilarmon doiralar hamda xalqaro tashkilotlar rahbarlariga chuqur minnatdorlik izhor etdi.
Shuningdek, mahallalar va mehnat jamoalari, nuroniylar, yoshlar, xotin-qizlar, tadbirkorlar va turli kasb egalari bo‘lgan barcha vatandoshlarga ham samimiy tashakkur bildirildi.
«Bag‘rikeng va oliyjanob xalqimizga yana bir bor chin dildan o‘zimning cheksiz mehrim va hurmatimni bildiraman».
Tabriklar ortidagi ma’no alohida qayd etildi
Prezident bildirilgan qutlov va ezgu tilaklarni, avvalo, ko‘p millatli O‘zbekiston xalqi hamda davlatga ko‘rsatilayotgan yuksak hurmat ifodasi sifatida qabul qilishini ma’lum qildi.
Shavkat Mirziyoyevga ko‘ra, xorijiy yetakchilar va xalqaro hamkorlarning e’tibori Yangi O‘zbekistonning jahon maydonida ortib borayotgan obro‘si va nufuzi e’tirof etilayotganini ham ko‘rsatadi.
Asosiy ishonch xalqning kuchiga qaratildi
Minnatdorlik maktubining eng muhim qismi mamlakat kelajagi va amalga oshirilayotgan islohotlarga bag‘ishlandi.
Davlat rahbari erkin, farovon va obod hayot qurish yo‘lidagi o‘zgarishlarni qo‘llab-quvvatlab kelayotgan xalqning aql-zakovati hamda fidokorona mehnatini alohida ta’kidladi.
«Ko‘pmillatli xalqimizning aql-zakovati va fidokorona mehnati bilan oldimizga qo‘ygan yuksak va sharafli maqsadlarga albatta erishamiz».
Bu so‘zlar islohotlarning keyingi bosqichida ham jamiyatning faol ishtiroki va hamjihatligi hal qiluvchi ahamiyat kasb etishiga ishora qildi.
Dunyo yetakchilaridan qutlovlar keldi
24 iyul kuni Prezidentning rasmiy saytida qator xorijiy davlatlar rahbarlari bilan telefon muloqotlari va yo‘llangan tabriklar haqida xabarlar e’lon qilindi. Ular orasida Markaziy Osiyo mamlakatlari va boshqa hamkor davlatlar yetakchilari bor.
Shavkat Mirziyoyev 1957 yil 24 iyulda Jizzax viloyatining Zomin tumanida tug‘ilgan. Davlat rahbari 2026 yilda 69 yoshni qarshi oldi.
Prezidentning minnatdorlik maktubidagi asosiy g‘oya aniq: bildirilgan tabriklar shaxsiy sana doirasidan chiqib, O‘zbekiston xalqiga bo‘lgan hurmat va mamlakat kelajagiga bildirilgan ishonch sifatida baholandi.
…