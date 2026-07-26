Shavkat Mirziyoyev qutlovlarga javob qaytardi: xalqqa muhim so‘zlar aytdi

·82·O‘zbekiston
Shavkat Mirziyoyev qutlovlarga javob qaytardi: xalqqa muhim so‘zlar aytdi

O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tavallud kuni munosabati bilan bildirilgan ko‘plab samimiy qutlovlarga javob qaytardi. Davlat rahbari minnatdorlik maktubida tabriklarni shaxsiy e’tibordan ko‘ra kengroq ma’noda qabul qilishini ta’kidlab, xalqqa alohida murojaat qildi.

Prezident kimlarga minnatdorlik bildirdi?

Shavkat Mirziyoyev uni tavallud kuni bilan qutlagan davlat va hukumat boshliqlari, xorijiy siyosat va jamoat arboblari, ishbilarmon doiralar hamda xalqaro tashkilotlar rahbarlariga chuqur minnatdorlik izhor etdi.

Shuningdek, mahallalar va mehnat jamoalari, nuroniylar, yoshlar, xotin-qizlar, tadbirkorlar va turli kasb egalari bo‘lgan barcha vatandoshlarga ham samimiy tashakkur bildirildi.

«Bag‘rikeng va oliyjanob xalqimizga yana bir bor chin dildan o‘zimning cheksiz mehrim va hurmatimni bildiraman».

Tabriklar ortidagi ma’no alohida qayd etildi

Prezident bildirilgan qutlov va ezgu tilaklarni, avvalo, ko‘p millatli O‘zbekiston xalqi hamda davlatga ko‘rsatilayotgan yuksak hurmat ifodasi sifatida qabul qilishini ma’lum qildi.

Shavkat Mirziyoyevga ko‘ra, xorijiy yetakchilar va xalqaro hamkorlarning e’tibori Yangi O‘zbekistonning jahon maydonida ortib borayotgan obro‘si va nufuzi e’tirof etilayotganini ham ko‘rsatadi.

Asosiy ishonch xalqning kuchiga qaratildi

Minnatdorlik maktubining eng muhim qismi mamlakat kelajagi va amalga oshirilayotgan islohotlarga bag‘ishlandi.

Davlat rahbari erkin, farovon va obod hayot qurish yo‘lidagi o‘zgarishlarni qo‘llab-quvvatlab kelayotgan xalqning aql-zakovati hamda fidokorona mehnatini alohida ta’kidladi.

«Ko‘pmillatli xalqimizning aql-zakovati va fidokorona mehnati bilan oldimizga qo‘ygan yuksak va sharafli maqsadlarga albatta erishamiz».

Bu so‘zlar islohotlarning keyingi bosqichida ham jamiyatning faol ishtiroki va hamjihatligi hal qiluvchi ahamiyat kasb etishiga ishora qildi.

Dunyo yetakchilaridan qutlovlar keldi

24 iyul kuni Prezidentning rasmiy saytida qator xorijiy davlatlar rahbarlari bilan telefon muloqotlari va yo‘llangan tabriklar haqida xabarlar e’lon qilindi. Ular orasida Markaziy Osiyo mamlakatlari va boshqa hamkor davlatlar yetakchilari bor.

Shavkat Mirziyoyev 1957 yil 24 iyulda Jizzax viloyatining Zomin tumanida tug‘ilgan. Davlat rahbari 2026 yilda 69 yoshni qarshi oldi.

Prezidentning minnatdorlik maktubidagi asosiy g‘oya aniq: bildirilgan tabriklar shaxsiy sana doirasidan chiqib, O‘zbekiston xalqiga bo‘lgan hurmat va mamlakat kelajagiga bildirilgan ishonch sifatida baholandi.

Shavkat MirziyoyevO'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda o‘rtacha oylik ish haqi 7 milliondan oshdiO‘zbekistonda o‘rtacha oylik ish haqi 7 milliondan oshdiKecha, 18:08Tanzila Narbayeva «El-yurt hurmati» ordeni bilan taqdirlandiTanzila Narbayeva «El-yurt hurmati» ordeni bilan taqdirlandiKecha, 12:54Abituriyentlar uchun muhim jarayon boshlandi: OTM tanlovi start oldiAbituriyentlar uchun muhim jarayon boshlandi: OTM tanlovi start oldiKecha, 12:46O‘zbekiston va Qozog‘iston kelishuvlar ijrosini tezlashtiradiO‘zbekiston va Qozog‘iston kelishuvlar ijrosini tezlashtiradiKecha, 00:36O‘zbekistonga 6 oyda davolanish uchun 35 mingdan ortiq xorijlik keldiO‘zbekistonga 6 oyda davolanish uchun 35 mingdan ortiq xorijlik keldi24.07, 23:03Toshkentda O‘zbekiston–Yaponiya qo‘shma universiteti ochiladiToshkentda O‘zbekiston–Yaponiya qo‘shma universiteti ochiladi24.07, 22:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi