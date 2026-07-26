Bir «Damas»da 17 bola: Qiziltepada xavfli holat aniqlandi

·49·Jamiyat
Bir «Damas»da 17 bola: Qiziltepada xavfli holat aniqlandi

Navoiy viloyatining Qiziltepa tumanida huquqni muhofaza qiluvchi xodimlar me’yoridan ortiq yo‘lovchi olib ketayotgan «Damas» avtomobilni to‘xtatdi. Mashina saloni tekshirilganda, haydovchidan tashqari unda 17 nafar bog‘cha tarbiyalanuvchisi va bir nafar xodima borligi ma’lum bo‘ldi.

Bolalar old o‘rindiqqa ham joylashtirilgan

Hodisa 21 iyul kuni Qiziltepa tumanidagi Vang‘ozi mahalla fuqarolar yig‘ini hududida sodir bo‘lgan.

Hududda xizmat olib borayotgan huquqbuzarliklar profilaktikasi inspektorlari old o‘rindig‘ida uch nafar bola o‘tirgan «Damas» avtomobiliga e’tibor qaratib, uni to‘xtatgan.

Avtomobilda haydovchi bilan birga jami 19 kishi bo‘lgan.

Tekshiruv davomida mashinada:

  • 17 nafar bog‘cha tarbiyalanuvchisi;

  • bir nafar bog‘cha xodimasi;

  • haydovchi bo‘lgani aniqlangan.

Haydovchi talabga bo‘ysunishni istamagan

Ma’lum qilinishicha, haydovchi huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlarining qonuniy talabini bajarish o‘rniga ular bilan baland ovozda bahslashgan.

Shuningdek, u voqea joyidan ketishga ham uringan. Biroq inspektorlar tomonidan holat nazoratga olingan.

Haydovchiga ma’muriy chora ko‘rildi

Mazkur holat yuzasidan haydovchiga nisbatan belgilangan tartibda ma’muriy chora qo‘llangan.

Ayni paytda bolalarni bunday tarzda tashish kim tomonidan tashkil etilgani va bog‘cha mas’ullariga nisbatan ham tekshiruv o‘tkazilgan-o‘tkazilmagani haqida qo‘shimcha ma’lumot berilmagan.

Bir lahzalik beparvolik katta xavfga aylanishi mumkin

Kichik hajmli avtomobilda shuncha ko‘p bolani tashish yo‘l-transport hodisasi sodir bo‘lgan taqdirda og‘ir oqibatlarga sabab bo‘lishi mumkin edi.

Voqea yana bir bor bolalarni tashishda xavfsizlik talablariga qat’iy amal qilish, har bir yo‘lovchi uchun munosib va xavfsiz joy ajratish zarurligini ko‘rsatdi.

Sizningcha, bunday holatlarda faqat haydovchimi yoki bolalarni yo‘lga chiqargan mas’ullar ham javob berishi kerakmi?

KiziltepaNavoiDamasVangazi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

50 kiloli ulkan laqqa baliq internetni hayratga soldi (video)50 kiloli ulkan laqqa baliq internetni hayratga soldi (video)Bugun, 11:04Toshkentdagi bekatda 32 yoshli erkak o‘lik holda topildiToshkentdagi bekatda 32 yoshli erkak o‘lik holda topildiKecha, 22:1563 yoshida talabalik orzusini ro‘yobga chiqargan ayol hammani hayratga soldi63 yoshida talabalik orzusini ro‘yobga chiqargan ayol hammani hayratga soldiKecha, 19:45Boysundagi avariya uchun hal qiluvchi reja ishga tushmoqdaBoysundagi avariya uchun hal qiluvchi reja ishga tushmoqdaKecha, 18:31Ota chaqalog‘ini tug‘ruqxonadan bezatilgan furada olib chiqdiOta chaqalog‘ini tug‘ruqxonadan bezatilgan furada olib chiqdiKecha, 16:28Jizzaxda 308 million so‘mlik KIA K8 xatlandiJizzaxda 308 million so‘mlik KIA K8 xatlandiKecha, 15:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi