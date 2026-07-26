Bir «Damas»da 17 bola: Qiziltepada xavfli holat aniqlandi
Navoiy viloyatining Qiziltepa tumanida huquqni muhofaza qiluvchi xodimlar me’yoridan ortiq yo‘lovchi olib ketayotgan «Damas» avtomobilni to‘xtatdi. Mashina saloni tekshirilganda, haydovchidan tashqari unda 17 nafar bog‘cha tarbiyalanuvchisi va bir nafar xodima borligi ma’lum bo‘ldi.
Bolalar old o‘rindiqqa ham joylashtirilgan
Hodisa 21 iyul kuni Qiziltepa tumanidagi Vang‘ozi mahalla fuqarolar yig‘ini hududida sodir bo‘lgan.
Hududda xizmat olib borayotgan huquqbuzarliklar profilaktikasi inspektorlari old o‘rindig‘ida uch nafar bola o‘tirgan «Damas» avtomobiliga e’tibor qaratib, uni to‘xtatgan.
Avtomobilda haydovchi bilan birga jami 19 kishi bo‘lgan.
Tekshiruv davomida mashinada:
17 nafar bog‘cha tarbiyalanuvchisi;
bir nafar bog‘cha xodimasi;
haydovchi bo‘lgani aniqlangan.
Haydovchi talabga bo‘ysunishni istamagan
Ma’lum qilinishicha, haydovchi huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlarining qonuniy talabini bajarish o‘rniga ular bilan baland ovozda bahslashgan.
Shuningdek, u voqea joyidan ketishga ham uringan. Biroq inspektorlar tomonidan holat nazoratga olingan.
Haydovchiga ma’muriy chora ko‘rildi
Mazkur holat yuzasidan haydovchiga nisbatan belgilangan tartibda ma’muriy chora qo‘llangan.
Ayni paytda bolalarni bunday tarzda tashish kim tomonidan tashkil etilgani va bog‘cha mas’ullariga nisbatan ham tekshiruv o‘tkazilgan-o‘tkazilmagani haqida qo‘shimcha ma’lumot berilmagan.
Bir lahzalik beparvolik katta xavfga aylanishi mumkin
Kichik hajmli avtomobilda shuncha ko‘p bolani tashish yo‘l-transport hodisasi sodir bo‘lgan taqdirda og‘ir oqibatlarga sabab bo‘lishi mumkin edi.
Voqea yana bir bor bolalarni tashishda xavfsizlik talablariga qat’iy amal qilish, har bir yo‘lovchi uchun munosib va xavfsiz joy ajratish zarurligini ko‘rsatdi.
Sizningcha, bunday holatlarda faqat haydovchimi yoki bolalarni yo‘lga chiqargan mas’ullar ham javob berishi kerakmi?
…