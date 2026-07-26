Mourino Vinisius taqdiri bo‘yicha keskin qaror qildi
«Real»da kelajagi noaniq bo‘lib turgan Vinisius Juniorga Angliya grandlari qiziqish bildirmoqda. Biroq madridliklarning yangi bosh murabbiyi Joze Mourino braziliyalik yulduz borasida klub rahbariyatiga qat’iy talab qo‘ygan.
Mourino Vinisiusni qo‘yib yubormoqchi emas
The Telegraph ma’lumotiga ko‘ra, Joze Mourino yozgi transfer oynasida Vinisius Juniorning «Real»dan ketishiga qarshi chiqqan.
Portugaliyalik mutaxassis klub rahbariyatiga jamoaning asosiy futbolchilarini saqlab qolishni istashini bildirgan. Mourino yangi mavsumda Vinisiusni o‘z rejalarining muhim qismi sifatida ko‘rmoqda.
Murabbiyning pozitsiyasi aniq: Vinisius sotuvga qo‘yilmasligi kerak.
Hozircha «Real» va qiziqish bildirayotgan klublar o‘rtasida rasmiy muzokaralar boshlangani haqida ma’lumot yo‘q. Ammo «Arsenal»ning braziliyalik hujumchini qo‘lga kiritish istagi jiddiy ekani aytilmoqda.
«Arsenal» yulduzli transferni rejalashtirmoqda
Angliya matbuotiga ko‘ra, «Arsenal» Vinisiusni hujum chizig‘ini kuchaytirish uchun asosiy nomzodlardan biri sifatida ko‘rib chiqmoqda.
Londonliklar futbolchining transferi bo‘yicha dastlabki ma’lumotlarni so‘ragan. Biroq ushbu ehtimoliy kelishuv hali boshlang‘ich bosqichda va klublar o‘rtasida to‘liq muzokaralar o‘tkazilmagan.
Shu bilan birga, avvalgi xabarlarda «Liverpul» ham Vinisiusning shartnoma bilan bog‘liq vaziyatini kuzatayotgani aytilgan. Ammo ayni paytda eng jiddiy qiziqish «Arsenal» tomonidan bildirilayotgani qayd etilmoqda.
Shartnoma masalasi «Real»ni shoshirmoqda
Vinisius Juniorning madridliklar bilan amaldagi shartnomasi 2027 yil 30 iyungacha mo‘ljallangan. Yangi bitim bo‘yicha muzokaralarda hali yakuniy kelishuvga erishilmagani futbolchining kelajagi atrofidagi savollarni ko‘paytirmoqda.
Agar tomonlar shartnomani uzaytirmasa, braziliyalik futbolchi 2027 yil yozida erkin agent sifatida klubni tark etishi mumkin. Shu sababli «Real» rahbariyati oldida murakkab tanlov turibdi:
yangi uzoq muddatli shartnoma tuzish;
futbolchini 2026 yil yozida katta mablag‘ evaziga sotish;
yoki Mourinoning talabini qabul qilib, uni yana bir mavsum jamoada saqlab qolish.
Biroq yangi bosh murabbiyning pozitsiyasi klubning transfer rejalarini o‘zgartirib yuborishi mumkin.
Vinisiusning bozor qiymati qancha?
26 yoshli Vinisius Junior «Real» safiga 2018 yil yozida Braziliyaning «Flamengo» klubidan kelib qo‘shilgan.
Transfermarkt portali 2026 yil 5 iyundagi yangilanishda futbolchining bozor qiymatini 140 million yevro deb baholagan. Uning amaldagi shartnomasi 2027 yil yozigacha davom etadi.
Braziliyalik hujumchi madridliklar safida yetakchi o‘yinchilardan biriga aylandi va klub bilan birga yirik sovrinlarni qo‘lga kiritdi. Shu bois uning ehtimoliy transferi yozgi bozordagi eng qimmat kelishuvlardan biri bo‘lishi mumkin.
Mourino «Real»ga katta rejalar bilan qaytdi
«Real» 2026 yil 11 iyunda Joze Mourinoni bosh murabbiy etib tayinlaganini rasman e’lon qildi. Portugaliyalik mutaxassis bilan 2029 yil 30 iyungacha shartnoma tuzilgan va u 13 iyuldan jamoadagi ishini boshlagan.
Mourino yangi loyihasini Vinisius, Kilian Mbappe va Jud Bellingem kabi asosiy yulduzlar atrofida qurishni rejalashtirayotgani xabar qilinmoqda. Shu sababli braziliyalik futbolchining ketishiga qo‘yilgan taqiq oddiy transfer qarori emas, balki murabbiyning kelgusi mavsum uchun strategiyasi sifatida baholanmoqda.
Endi asosiy savol bitta: «Real» Vinisius bilan yangi shartnoma bo‘yicha kelisha oladimi yoki futbolchining kelajagi yana katta transfer mojarosiga aylanadimi?
…