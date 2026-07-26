Mourino Vinisius taqdiri bo‘yicha keskin qaror qildi

·109·Sport
Mourino Vinisius taqdiri bo‘yicha keskin qaror qildi

«Real»da kelajagi noaniq bo‘lib turgan Vinisius Juniorga Angliya grandlari qiziqish bildirmoqda. Biroq madridliklarning yangi bosh murabbiyi Joze Mourino braziliyalik yulduz borasida klub rahbariyatiga qat’iy talab qo‘ygan.

Mourino Vinisiusni qo‘yib yubormoqchi emas

The Telegraph ma’lumotiga ko‘ra, Joze Mourino yozgi transfer oynasida Vinisius Juniorning «Real»dan ketishiga qarshi chiqqan.

Portugaliyalik mutaxassis klub rahbariyatiga jamoaning asosiy futbolchilarini saqlab qolishni istashini bildirgan. Mourino yangi mavsumda Vinisiusni o‘z rejalarining muhim qismi sifatida ko‘rmoqda.

Murabbiyning pozitsiyasi aniq: Vinisius sotuvga qo‘yilmasligi kerak.

Hozircha «Real» va qiziqish bildirayotgan klublar o‘rtasida rasmiy muzokaralar boshlangani haqida ma’lumot yo‘q. Ammo «Arsenal»ning braziliyalik hujumchini qo‘lga kiritish istagi jiddiy ekani aytilmoqda.

«Arsenal» yulduzli transferni rejalashtirmoqda

Angliya matbuotiga ko‘ra, «Arsenal» Vinisiusni hujum chizig‘ini kuchaytirish uchun asosiy nomzodlardan biri sifatida ko‘rib chiqmoqda.

Londonliklar futbolchining transferi bo‘yicha dastlabki ma’lumotlarni so‘ragan. Biroq ushbu ehtimoliy kelishuv hali boshlang‘ich bosqichda va klublar o‘rtasida to‘liq muzokaralar o‘tkazilmagan.

Shu bilan birga, avvalgi xabarlarda «Liverpul» ham Vinisiusning shartnoma bilan bog‘liq vaziyatini kuzatayotgani aytilgan. Ammo ayni paytda eng jiddiy qiziqish «Arsenal» tomonidan bildirilayotgani qayd etilmoqda.

Shartnoma masalasi «Real»ni shoshirmoqda

Vinisius Juniorning madridliklar bilan amaldagi shartnomasi 2027 yil 30 iyungacha mo‘ljallangan. Yangi bitim bo‘yicha muzokaralarda hali yakuniy kelishuvga erishilmagani futbolchining kelajagi atrofidagi savollarni ko‘paytirmoqda.

Agar tomonlar shartnomani uzaytirmasa, braziliyalik futbolchi 2027 yil yozida erkin agent sifatida klubni tark etishi mumkin. Shu sababli «Real» rahbariyati oldida murakkab tanlov turibdi:

  • yangi uzoq muddatli shartnoma tuzish;

  • futbolchini 2026 yil yozida katta mablag‘ evaziga sotish;

  • yoki Mourinoning talabini qabul qilib, uni yana bir mavsum jamoada saqlab qolish.

Biroq yangi bosh murabbiyning pozitsiyasi klubning transfer rejalarini o‘zgartirib yuborishi mumkin.

Vinisiusning bozor qiymati qancha?

26 yoshli Vinisius Junior «Real» safiga 2018 yil yozida Braziliyaning «Flamengo» klubidan kelib qo‘shilgan.

Transfermarkt portali 2026 yil 5 iyundagi yangilanishda futbolchining bozor qiymatini 140 million yevro deb baholagan. Uning amaldagi shartnomasi 2027 yil yozigacha davom etadi.

Braziliyalik hujumchi madridliklar safida yetakchi o‘yinchilardan biriga aylandi va klub bilan birga yirik sovrinlarni qo‘lga kiritdi. Shu bois uning ehtimoliy transferi yozgi bozordagi eng qimmat kelishuvlardan biri bo‘lishi mumkin.

Mourino «Real»ga katta rejalar bilan qaytdi

«Real» 2026 yil 11 iyunda Joze Mourinoni bosh murabbiy etib tayinlaganini rasman e’lon qildi. Portugaliyalik mutaxassis bilan 2029 yil 30 iyungacha shartnoma tuzilgan va u 13 iyuldan jamoadagi ishini boshlagan.

Mourino yangi loyihasini Vinisius, Kilian Mbappe va Jud Bellingem kabi asosiy yulduzlar atrofida qurishni rejalashtirayotgani xabar qilinmoqda. Shu sababli braziliyalik futbolchining ketishiga qo‘yilgan taqiq oddiy transfer qarori emas, balki murabbiyning kelgusi mavsum uchun strategiyasi sifatida baholanmoqda.

Endi asosiy savol bitta: «Real» Vinisius bilan yangi shartnoma bo‘yicha kelisha oladimi yoki futbolchining kelajagi yana katta transfer mojarosiga aylanadimi?

Jose MourinhoVinicius JuniorReal MadridArsenalLiverpool
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Liverpul yangi xaridi Jeremy Jacquet qachon debyut qilishi ma’lum boʻldiLiverpul yangi xaridi Jeremy Jacquet qachon debyut qilishi ma’lum boʻldiBugun, 12:57Messisiz g‘alaba: Kazemiro debyut qildi, Suares o‘yinni hal qildi (video)Messisiz g‘alaba: Kazemiro debyut qildi, Suares o‘yinni hal qildi (video)Bugun, 12:26Ruben Amorim Milanʼdagi debyutidan soʻng: Futbolchilar hali yangi tizimni tushunishmayaptiRuben Amorim Milanʼdagi debyutidan soʻng: Futbolchilar hali yangi tizimni tushunishmayaptiBugun, 12:18Manchester Siti Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi: Real Madrid va PSJ bilan raqobatManchester Siti Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi: Real Madrid va PSJ bilan raqobatBugun, 12:16Harri Keyn «Oltin to‘p» poygasida Yamaldan o‘zib ketdi: yana kimlar bor?Harri Keyn «Oltin to‘p» poygasida Yamaldan o‘zib ketdi: yana kimlar bor?Bugun, 12:12120 mln yevrolik transfer jangi: «Real» «Leypsig» yulduzi uchun poygaga qo‘shildi120 mln yevrolik transfer jangi: «Real» «Leypsig» yulduzi uchun poygaga qo‘shildiBugun, 12:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi