Sunʼiy intelekt genlarni tahrirlashda tabiatdan oʻzib ketdi: CRISPR tizimida inqilob

·43·Texno
Sunʼiy intelekt genlarni tahrirlashda tabiatdan oʻzib ketdi: CRISPR tizimida inqilob

Zamonaviy ilm-fan va texnologiyalar chorrahasida ulkan burilish yuz berdi: sunʼiy intellekt (AI) yordamida yaratilgan sintetik oqsillar genlarni tahrirlashda tabiiy fermentlardan koʻra samaraliroq natija koʻrsatdi. Science jurnalida eʼlon qilingan tadqiqot natijalari insoniyatga DNK tuzilishini oʻzgartirishda tabiat evolyutsiyasi cheklovlaridan chiqib ketish imkonini bermoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu loyihada 2020-yilgi Nobel mukofoti sovrindori Jennifer Doudna boshchiligidagi Kaliforniya universiteti (Berkli) olimlari ishtirok etishdi. Tadqiqotchilar AI modellaridan foydalanib, CRISPR tizimi uchun mutlaqo yangi, sintetik fermentlarni loyihalashtirishga muvaffaq boʻlishdi. Bu texnologiya kelajakda tibbiyot va qishloq xoʻjaligida genetik kasalliklarni davolash hamda hosildorlikni oshirishda misli koʻrilmagan imkoniyatlar ochadi.

Evolyutsiya chegaralaridan tashqarida

Anʼanaviy CRISPR tizimlari bakteriyalardan olingan Cas9 va Cas12 kabi fermentlarga tayanadi. Tabiatda bu oqsillar bakteriyalarni viruslardan himoya qilish uchun xizmat qiladi. Biroq, ularni laboratoriya sharoitida qoʻlda takomillashtirish oʻta murakkab jarayon boʻlib, har qanday kichik oʻzgarish fermentning ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin edi. AI esa bu jarayonni ming chandon tezlashtirdi.

Olimlar Cas12 oqsilining ajdodi hisoblangan TnpB fermentining sintetik versiyalariga eʼtibor qaratishdi. Maxsus algoritmlar yordamida oqsillarning aminokislotalar ketma-ketligi qayta ishlanib, ularga yangi xususiyatlar berildi. Natijada SynTnpB deb nomlangan minglab sintetik variantlar yaratildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu sunʼiy fermentlar nafaqat ishga yaroqli boʻlib chiqdi, balki bakteriya, oʻsimlik va inson hujayralarida tabiiy analoglaridan koʻra faolroq ekani isbotlandi.

Yangi davr texnologiyasi

Tsyurix universiteti molekulyar biologi Soeren Lienkampning taʼkidlashicha, agar CRISPR texnologiyasi DNKni tahrirlashni hamma uchun ochiq qilgan boʻlsa, AI yordamida oqsillarni loyihalash molekulalarga mutlaqo yangi xususiyatlarni berishga imkon beradi. Bu esa insoniyat endi tabiat bergan vositalar bilan cheklanib qolmasligini anglatadi.

Krioelektron mikroskopiya yordamida oʻtkazilgan tahlillar shuni koʻrsatdiki, sunʼiy intellekt tomonidan yaratilgan oqsillar DNK va RNK oʻrtasidagi aloqalarni yanada barqarorlashtirgan. Bu esa genlarni kesish va qayta tiklash jarayonida xatoliklar ehtimolini kamaytirib, aniqlikni oshiradi.

Ushbu kashfiyot gen muhandisligida yangi davrni boshlab beradi. Endilikda olimlar tabiatda mavjud boʻlmagan, lekin inson salomatligi uchun zarur boʻlgan oqsillarni "buyurtma asosida" yaratishlari mumkin boʻladi. Bu usul genetik nuqsonlarni bartaraf etishda xavfsizroq va samaraliroq yechimlar yaratishga xizmat qiladi.

Sunʼiy IntellektCRISPRGenetik MuhandislikTexnologiyaFan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tayvanda yangi davr: Mikrosxemalarni elektron nurlar yordamida chizuvchi litograf oʻrnatiladiTayvanda yangi davr: Mikrosxemalarni elektron nurlar yordamida chizuvchi litograf oʻrnatiladiBugun, 12:59AQSHda aeroportga ehtiyoj sezmaydigan innovatsion samolyotlar zavodi qurilmoqdaAQSHda aeroportga ehtiyoj sezmaydigan innovatsion samolyotlar zavodi qurilmoqdaBugun, 12:25Honor dunyodagi ilk «smartfon-robot»ni taqdim etadi: Yangi qurilmaning imkoniyatlariHonor dunyodagi ilk «smartfon-robot»ni taqdim etadi: Yangi qurilmaning imkoniyatlariBugun, 11:58Hindiston poytaxtida tarixiy internet-blokirovkasi: Siyosiy inqiroz va raqamli uzilishHindiston poytaxtida tarixiy internet-blokirovkasi: Siyosiy inqiroz va raqamli uzilishBugun, 11:22SpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng baland Mechazilla minorasini qurib bitkazdiSpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng baland Mechazilla minorasini qurib bitkazdiBugun, 10:54Elon Musk Marsni insoniyatni sunʼiy intellekt va pandemiyalardan qutqaruvchi qalqon deb atadiElon Musk Marsni insoniyatni sunʼiy intellekt va pandemiyalardan qutqaruvchi qalqon deb atadiBugun, 09:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob