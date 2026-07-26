Behruz Karimov faoliyatini Shveysariyada davom ettirishga yaqin

·116·Sport
Behruz Karimov faoliyatini Shveysariyada davom ettirishga yaqin

O‘zbekiston milliy jamoasining 18 yoshli himoyachisi Behruz Karimov faoliyatida yangi va muhim bosqich boshlanishi mumkin. Jahon chempionatidagi ishtirokidan so‘ng Yevropa klublari e’tiboriga tushgan futbolchi Shveysariyaning «Lugano» jamoasi bilan shartnoma imzolash arafasida turibdi.

Hujjatlar yaqin kunlarda rasmiylashtirilishi kutilmoqda

Jurnalist Narzulla Saydullayev ma’lumotiga ko‘ra, «Surxon» himoyachisi faoliyatini Shveysariya chempionatida davom ettirishga yaqin.

Tomonlar o‘rtasidagi kelishuv bo‘yicha asosiy masalalar hal qilingani, qolgan rasmiyatchiliklar esa tez orada yakunlanishi kutilmoqda. Shundan so‘ng Karimov «Lugano» ixtiyoriga borib qo‘shilishi mumkin.

Hozircha «Lugano» va «Surxon» ehtimoliy transferni rasman e’lon qilgani yo‘q. Shu bois kelishuv shartnoma imzolanmaguncha yakunlangan transfer hisoblanmaydi.

Jahon chempionati Yevropa klublari e’tiborini tortdi

Behruz Karimov O‘zbekiston milliy jamoasi tarkibida JCH-2026da ishtirok etib, o‘zini katta futbol sahnasida ko‘rsatish imkoniyatiga ega bo‘ldi.

Mundialdan keyin yosh himoyachiga Yevropaning bir qator jamoalari qiziqish bildirayotgani haqida xabarlar tarqaldi. Avvalroq uni Fransiyaning «Lans» klubi ham kuzatayotgani aytilgan edi. Endi esa futbolchining faoliyatini aynan Shveysariyada davom ettirish ehtimoli oshgan.

18 yoshli Karimov himoya chizig‘ining o‘ng qanotida harakat qiladi. Uning yoshi, tezligi va katta turnirda to‘plagan tajribasi Yevropa klublari uchun asosiy qiziqish omillaridan biri bo‘lishi mumkin.

«Lugano» qanday klub?

«Lugano» — Shveysariya futbolida uzoq tarixga ega jamoalardan biri. Klub 1908 yil 28 iyulda tashkil etilgan va mamlakatning yuqori divizionida ishtirok etadi.

Jamoa 2026/27 yilgi mavsumda UYEFA Konferensiyalar ligasini ikkinchi saralash bosqichidan boshladi. Shveysariya klubi ushbu bosqichda Kosovoning «Dukadjini» jamoasiga qarshi ikki uchrashuv o‘tkazmoqda.

Karimov uchun bunday klubga o‘tish:

  • Yevropa futboliga moslashish;

  • yuqori sur’atdagi chempionatda tajriba to‘plash;

  • yevrokubok o‘yinlarida ishtirok etish;

  • milliy jamoadagi o‘rnini mustahkamlash imkonini berishi mumkin.

Yosh himoyachi oldida katta imkoniyat turibdi

Behruz Karimovning ehtimoliy transferi O‘zbekiston futboli uchun ham ahamiyatli voqea bo‘lishi mumkin. Ayniqsa, 18 yoshli futbolchining Yevropaga erta yo‘l olishi uning keyingi rivojlanishiga katta ta’sir ko‘rsatadi.

Biroq endi hammasi shartnoma shartlari, yangi chempionatga moslashish va asosiy tarkib uchun raqobatda o‘zini qanday namoyon etishiga bog‘liq. Yevropa eshigi ochilmoqda, lekin u yerda hech kim tayyor joy bermaydi — futboldagi eng qattiq reallik ham shu.

Sizningcha, Behruz Karimov «Lugano»da asosiy tarkib futbolchisiga aylana oladimi?

Behruz KarimovLuganoO'zbekistonSurkhanLens
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Liverpul yangi xaridi Jeremy Jacquet qachon debyut qilishi ma’lum boʻldiLiverpul yangi xaridi Jeremy Jacquet qachon debyut qilishi ma’lum boʻldiBugun, 12:57Messisiz g‘alaba: Kazemiro debyut qildi, Suares o‘yinni hal qildi (video)Messisiz g‘alaba: Kazemiro debyut qildi, Suares o‘yinni hal qildi (video)Bugun, 12:26Ruben Amorim Milanʼdagi debyutidan soʻng: Futbolchilar hali yangi tizimni tushunishmayaptiRuben Amorim Milanʼdagi debyutidan soʻng: Futbolchilar hali yangi tizimni tushunishmayaptiBugun, 12:18Manchester Siti Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi: Real Madrid va PSJ bilan raqobatManchester Siti Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildi: Real Madrid va PSJ bilan raqobatBugun, 12:16Harri Keyn «Oltin to‘p» poygasida Yamaldan o‘zib ketdi: yana kimlar bor?Harri Keyn «Oltin to‘p» poygasida Yamaldan o‘zib ketdi: yana kimlar bor?Bugun, 12:12120 mln yevrolik transfer jangi: «Real» «Leypsig» yulduzi uchun poygaga qo‘shildi120 mln yevrolik transfer jangi: «Real» «Leypsig» yulduzi uchun poygaga qo‘shildiBugun, 12:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi