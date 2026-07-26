Behruz Karimov faoliyatini Shveysariyada davom ettirishga yaqin
O‘zbekiston milliy jamoasining 18 yoshli himoyachisi Behruz Karimov faoliyatida yangi va muhim bosqich boshlanishi mumkin. Jahon chempionatidagi ishtirokidan so‘ng Yevropa klublari e’tiboriga tushgan futbolchi Shveysariyaning «Lugano» jamoasi bilan shartnoma imzolash arafasida turibdi.
Hujjatlar yaqin kunlarda rasmiylashtirilishi kutilmoqda
Jurnalist Narzulla Saydullayev ma’lumotiga ko‘ra, «Surxon» himoyachisi faoliyatini Shveysariya chempionatida davom ettirishga yaqin.
Tomonlar o‘rtasidagi kelishuv bo‘yicha asosiy masalalar hal qilingani, qolgan rasmiyatchiliklar esa tez orada yakunlanishi kutilmoqda. Shundan so‘ng Karimov «Lugano» ixtiyoriga borib qo‘shilishi mumkin.
Hozircha «Lugano» va «Surxon» ehtimoliy transferni rasman e’lon qilgani yo‘q. Shu bois kelishuv shartnoma imzolanmaguncha yakunlangan transfer hisoblanmaydi.
Jahon chempionati Yevropa klublari e’tiborini tortdi
Behruz Karimov O‘zbekiston milliy jamoasi tarkibida JCH-2026da ishtirok etib, o‘zini katta futbol sahnasida ko‘rsatish imkoniyatiga ega bo‘ldi.
Mundialdan keyin yosh himoyachiga Yevropaning bir qator jamoalari qiziqish bildirayotgani haqida xabarlar tarqaldi. Avvalroq uni Fransiyaning «Lans» klubi ham kuzatayotgani aytilgan edi. Endi esa futbolchining faoliyatini aynan Shveysariyada davom ettirish ehtimoli oshgan.
18 yoshli Karimov himoya chizig‘ining o‘ng qanotida harakat qiladi. Uning yoshi, tezligi va katta turnirda to‘plagan tajribasi Yevropa klublari uchun asosiy qiziqish omillaridan biri bo‘lishi mumkin.
«Lugano» qanday klub?
«Lugano» — Shveysariya futbolida uzoq tarixga ega jamoalardan biri. Klub 1908 yil 28 iyulda tashkil etilgan va mamlakatning yuqori divizionida ishtirok etadi.
Jamoa 2026/27 yilgi mavsumda UYEFA Konferensiyalar ligasini ikkinchi saralash bosqichidan boshladi. Shveysariya klubi ushbu bosqichda Kosovoning «Dukadjini» jamoasiga qarshi ikki uchrashuv o‘tkazmoqda.
Karimov uchun bunday klubga o‘tish:
Yevropa futboliga moslashish;
yuqori sur’atdagi chempionatda tajriba to‘plash;
yevrokubok o‘yinlarida ishtirok etish;
milliy jamoadagi o‘rnini mustahkamlash imkonini berishi mumkin.
Yosh himoyachi oldida katta imkoniyat turibdi
Behruz Karimovning ehtimoliy transferi O‘zbekiston futboli uchun ham ahamiyatli voqea bo‘lishi mumkin. Ayniqsa, 18 yoshli futbolchining Yevropaga erta yo‘l olishi uning keyingi rivojlanishiga katta ta’sir ko‘rsatadi.
Biroq endi hammasi shartnoma shartlari, yangi chempionatga moslashish va asosiy tarkib uchun raqobatda o‘zini qanday namoyon etishiga bog‘liq. Yevropa eshigi ochilmoqda, lekin u yerda hech kim tayyor joy bermaydi — futboldagi eng qattiq reallik ham shu.
Sizningcha, Behruz Karimov «Lugano»da asosiy tarkib futbolchisiga aylana oladimi?
…