O‘zbekistonda har kuni 13 dan ortiq YTH sodir bo‘lmoqda

·39·O‘zbekiston
O‘zbekistonda har kuni 13 dan ortiq YTH sodir bo‘lmoqda

2026 yilning dastlabki olti oyida O‘zbekistonda yo‘l-transport hodisalari soni yuqoriligicha qolmoqda. Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, yanvar–iyun oylari davomida mamlakat bo‘ylab 2 286 ta YTH qayd etilgan. Bu esa har kuni o‘rtacha 13 ta yo‘l-transport hodisasi sodir bo‘lganini anglatadi.

Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, mazkur hodisalar oqibatida jami 3 306 nafar fuqaro turli darajada tan jarohati olgan.

Hududlar kesimida eng ko‘p YTH Toshkent shahrida ro‘yxatga olingan. Poytaxtda olti oy ichida 420 ta yo‘l hodisasi qayd etilgan bo‘lib, bu respublika bo‘yicha umumiy ko‘rsatkichning 18,4 foizini tashkil etadi. Ya’ni mamlakatdagi deyarli har beshinchi YTH Toshkent shahri hissasiga to‘g‘ri kelgan.

Keyingi o‘rinlarda Samarqand viloyati (311 ta), Toshkent viloyati (271 ta) va Farg‘ona viloyati (218 ta) joylashgan. Shuningdek, Namangan viloyatida 196 ta, Andijonda 160 ta, Qashqadaryoda 135 ta, Surxondaryoda 120 ta, Qoraqalpog‘iston Respublikasida 114 ta, Xorazmda 85 ta, Navoiyda 83 ta, Jizzaxda 75 ta va Sirdaryo viloyatida 50 ta YTH qayd etilgan.

Eng kam yo‘l-transport hodisasi Buxoro viloyatida kuzatilgan bo‘lib, bu yerda olti oy davomida 48 ta YTH rasman ro‘yxatga olingan.

Taqqoslash uchun, 2025 yil yakunida mamlakat bo‘yicha jami 9 226 ta yo‘l-transport hodisasi sodir bo‘lgan. Ular oqibatida 2 188 nafar inson hayotdan ko‘z yumgan, yana 8 901 nafar fuqaro turli og‘irlikda jarohatlangan.

Statistika shuni ko‘rsatmoqdaki, 2026 yilning dastlabki yarmida qayd etilgan YTHlar o‘tgan yildagi umumiy hodisalarning qariyb chorak qismini tashkil qilgan. Bu esa yo‘l harakati xavfsizligi masalasi dolzarbligicha qolayotganini yana bir bor namoyon etmoqda.

UzbekistanTashkentSamarkandFerganaAndijan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Prezidentimiz Ramazon Temirovning jangini kuzatganini va uning g‘alabasidan xursand bo‘lganini ma’lum qildilarPrezidentimiz Ramazon Temirovning jangini kuzatganini va uning g‘alabasidan xursand bo‘lganini ma’lum qildilarBugun, 17:27Yarim yilda 4,8 mlrd kilovatt-soat elektr energiyasi yo‘qotildiYarim yilda 4,8 mlrd kilovatt-soat elektr energiyasi yo‘qotildiBugun, 16:3810% qo‘shimcha grant: Bu yildan kuchga kiradigan yangi tartib va shartlar...10% qo‘shimcha grant: Bu yildan kuchga kiradigan yangi tartib va shartlar...Bugun, 15:59«Muammo boshqaruvda!» — Prezident energetika tizimidagi asosiy kamchilikni aytdi«Muammo boshqaruvda!» — Prezident energetika tizimidagi asosiy kamchilikni aytdiBugun, 15:434 mingta avariya va uzilishlar: Prezident energetiklarni keskin tanqid qildi4 mingta avariya va uzilishlar: Prezident energetiklarni keskin tanqid qildiBugun, 15:37Sherzod Xo‘jayev Energetika vaziri etib tayinlandi — Prezident farmoniSherzod Xo‘jayev Energetika vaziri etib tayinlandi — Prezident farmoniBugun, 15:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi