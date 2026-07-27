O‘zbekistonda har kuni 13 dan ortiq YTH sodir bo‘lmoqda
2026 yilning dastlabki olti oyida O‘zbekistonda yo‘l-transport hodisalari soni yuqoriligicha qolmoqda. Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, yanvar–iyun oylari davomida mamlakat bo‘ylab 2 286 ta YTH qayd etilgan. Bu esa har kuni o‘rtacha 13 ta yo‘l-transport hodisasi sodir bo‘lganini anglatadi.
Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, mazkur hodisalar oqibatida jami 3 306 nafar fuqaro turli darajada tan jarohati olgan.
Hududlar kesimida eng ko‘p YTH Toshkent shahrida ro‘yxatga olingan. Poytaxtda olti oy ichida 420 ta yo‘l hodisasi qayd etilgan bo‘lib, bu respublika bo‘yicha umumiy ko‘rsatkichning 18,4 foizini tashkil etadi. Ya’ni mamlakatdagi deyarli har beshinchi YTH Toshkent shahri hissasiga to‘g‘ri kelgan.
Keyingi o‘rinlarda Samarqand viloyati (311 ta), Toshkent viloyati (271 ta) va Farg‘ona viloyati (218 ta) joylashgan. Shuningdek, Namangan viloyatida 196 ta, Andijonda 160 ta, Qashqadaryoda 135 ta, Surxondaryoda 120 ta, Qoraqalpog‘iston Respublikasida 114 ta, Xorazmda 85 ta, Navoiyda 83 ta, Jizzaxda 75 ta va Sirdaryo viloyatida 50 ta YTH qayd etilgan.
Eng kam yo‘l-transport hodisasi Buxoro viloyatida kuzatilgan bo‘lib, bu yerda olti oy davomida 48 ta YTH rasman ro‘yxatga olingan.
Taqqoslash uchun, 2025 yil yakunida mamlakat bo‘yicha jami 9 226 ta yo‘l-transport hodisasi sodir bo‘lgan. Ular oqibatida 2 188 nafar inson hayotdan ko‘z yumgan, yana 8 901 nafar fuqaro turli og‘irlikda jarohatlangan.
Statistika shuni ko‘rsatmoqdaki, 2026 yilning dastlabki yarmida qayd etilgan YTHlar o‘tgan yildagi umumiy hodisalarning qariyb chorak qismini tashkil qilgan. Bu esa yo‘l harakati xavfsizligi masalasi dolzarbligicha qolayotganini yana bir bor namoyon etmoqda.
…