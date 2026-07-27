Xitoyning Long March 7A raketasi uchirish maydonchasiga keltirildi
Xitoy fazoviy tadqiqotlar sohasida navbatdagi muhim qadamni tashlashga hozirlik koʻrmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi avlodga mansub uch bosqichli suyuq yoqilgʻida ishlovchi Long March 7A raketa-носиteli 2026-yil 27-iyul kuni tongda muvaffaqiyatli tarzda start maydonchasiga keltirildi. Mazkur qurilmaning parvozga hozirlangani global kosmik sanoatda katta qiziqish uygʻotmoqda, chunki uning texnik parametrlari koʻplab xalqaro standartlardan ustun turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Texnik xususiyatlari va oʻlchamlariMazkur raketa Xitoy raketasozlik akademiyasi tomonidan Long March 7 bazasida ishlab chiqilgan boʻlib, yuqori orbitalarga parvozlarni amalga moʻljallangan. Uning uzunligi 60,1 metrni tashkil etadi. Taqqoslash uchun, SpaceX kompaniyasining mashhur Starship kosmik kemasi (Super Heavy tezlatgichisiz) modifikatsiyasiga qarab taxminan 50–52 metr balandlikka ega. Demak, Xitoyning bu raketa-носиteli balandlik boʻyicha hatto taniqli raqobatchisidan ham oʻzib ketadi.
Raketaning uchinchi bosqichi Long March 3A seriyali raketalarining texnologiyalarini meros qilib olgan boʻlib, suyuq vodorod va suyuq kisloroddan yoqilgʻi sifatida foydalanadi. Asosiy bosqich ikkita YF-75 suyuq vodorod-kislorod dvigateli bilan jihozlangan boʻlib, u geosinxron oʻtish orbitasiga 7 tonnagacha boʻlgan foydali yukni yetkazib berish quvvatiga ega.
Uchirishga tayyorgarlik jarayoniMutaxassislarning taʼkidlashicha, raketaning start maydonchasiga koʻchirilishi tayyorgarlikning yakuniy bosqichi boshlanganini bildiradi. Qurilma Vэnchan hamda Sichan maydonchalaridan uchirilishga moslashtirilgan boʻlib, diametri 4,2 metr va 3,7 metr boʻlgan ikki xil turdagi обтекатели (fairing) bilan jihozlanishi mumkin.
Hozirgi vaqtda muhandislar oldida bir qator muhim sinovlar turibdi. Xususan, quyidagi jarayonlar amalga oshirilishi rejalashtirilgan:
- Raketaning vertikal sinovlarini oʻtkazish
- Tizimlarning muvofiqligini tekshirish
- Raketa baklarini yoqilgʻi bilan toʻldirish
…