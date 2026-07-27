Xitoyning Long March 7A raketasi uchirish maydonchasiga keltirildi

·45·Texno
Xitoyning Long March 7A raketasi uchirish maydonchasiga keltirildi

Xitoy fazoviy tadqiqotlar sohasida navbatdagi muhim qadamni tashlashga hozirlik koʻrmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi avlodga mansub uch bosqichli suyuq yoqilgʻida ishlovchi Long March 7A raketa-носиteli 2026-yil 27-iyul kuni tongda muvaffaqiyatli tarzda start maydonchasiga keltirildi. Mazkur qurilmaning parvozga hozirlangani global kosmik sanoatda katta qiziqish uygʻotmoqda, chunki uning texnik parametrlari koʻplab xalqaro standartlardan ustun turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Texnik xususiyatlari va oʻlchamlari

Mazkur raketa Xitoy raketasozlik akademiyasi tomonidan Long March 7 bazasida ishlab chiqilgan boʻlib, yuqori orbitalarga parvozlarni amalga moʻljallangan. Uning uzunligi 60,1 metrni tashkil etadi. Taqqoslash uchun, SpaceX kompaniyasining mashhur Starship kosmik kemasi (Super Heavy tezlatgichisiz) modifikatsiyasiga qarab taxminan 50–52 metr balandlikka ega. Demak, Xitoyning bu raketa-носиteli balandlik boʻyicha hatto taniqli raqobatchisidan ham oʻzib ketadi.

Raketaning uchinchi bosqichi Long March 3A seriyali raketalarining texnologiyalarini meros qilib olgan boʻlib, suyuq vodorod va suyuq kisloroddan yoqilgʻi sifatida foydalanadi. Asosiy bosqich ikkita YF-75 suyuq vodorod-kislorod dvigateli bilan jihozlangan boʻlib, u geosinxron oʻtish orbitasiga 7 tonnagacha boʻlgan foydali yukni yetkazib berish quvvatiga ega.

Uchirishga tayyorgarlik jarayoni

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, raketaning start maydonchasiga koʻchirilishi tayyorgarlikning yakuniy bosqichi boshlanganini bildiradi. Qurilma Vэnchan hamda Sichan maydonchalaridan uchirilishga moslashtirilgan boʻlib, diametri 4,2 metr va 3,7 metr boʻlgan ikki xil turdagi обтекатели (fairing) bilan jihozlanishi mumkin.

Hozirgi vaqtda muhandislar oldida bir qator muhim sinovlar turibdi. Xususan, quyidagi jarayonlar amalga oshirilishi rejalashtirilgan:

  • Raketaning vertikal sinovlarini oʻtkazish
  • Tizimlarning muvofiqligini tekshirish
  • Raketa baklarini yoqilgʻi bilan toʻldirish
Barcha zaruriy texnik muolajalar yakunlangach, kosmik kema parvozga shay holatga keladi. Manbaga koʻra, mazkur raketa-носиtel uchun ilk start oynasi joriy yilning 29-iyul kunlari ochilishi kutilmoqda.

Long March 7AXitoy kosmonavtikasiRaketaStarshipKosmik texnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aeromaks vertikal uchuvchi yangi dronni taqdim etdiAeromaks vertikal uchuvchi yangi dronni taqdim etdiBugun, 21:28Google qidiruvida sunʼiy intellekt asosiy formatga aylanmoqdaGoogle qidiruvida sunʼiy intellekt asosiy formatga aylanmoqdaBugun, 20:52Starship kosmosdan ilk bor suratga olindi: kema suvda suzishda davom etmoqdaStarship kosmosdan ilk bor suratga olindi: kema suvda suzishda davom etmoqdaBugun, 20:52Ilya Sutskever asos solgan SSI kompaniyasi Nvidia bilan strategik hamkorlikni boshladiIlya Sutskever asos solgan SSI kompaniyasi Nvidia bilan strategik hamkorlikni boshladiBugun, 20:26Ijtimoiy tarmoqlardan qochishga yordam beruvchi 9 dollarlik NFC kaliti taqdim etildiIjtimoiy tarmoqlardan qochishga yordam beruvchi 9 dollarlik NFC kaliti taqdim etildiBugun, 20:26Redmi Note 17 seriyali smartfonlarning Yevropa bozoridagi narxlari maʼlum boʻldiRedmi Note 17 seriyali smartfonlarning Yevropa bozoridagi narxlari maʼlum boʻldiBugun, 20:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob