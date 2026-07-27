Mikki van de Ven Tottenxemning transferlardagi yangi ambitsiyalarini yuqori baholadi

·40·Sport
Mikki van de Ven Tottenxemning transferlardagi yangi ambitsiyalarini yuqori baholadi

Tottenxem jamoasi himoyachisi Mikki van de Ven klubning transfer bozoridagi yangi strategiyasi va oʻtish davridagi oʻzgarishlar haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Avstraliyaning Sidney shahrida oʻtkazilayotgan mavsumoldi yigʻini chogʻida BBC Sport nashriga bergan intervyusida niderlandiyalik futbolchi jamoaning soʻnggi mavsumdagi natijalari qoniqarsiz boʻlganini tan olib, klub rahbariyatining jiddiy moliyaviy qoʻllab-quvvatlovi futbolchilar ruhiyatiga ijobiy taʼsir koʻrsatayotganini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Eslatib oʻtamiz, Tottenxem jamoasi yakunlangan mavsumni ogʻir kechirib, quyi ligaga tushib ketish xavfi ostida qoldi va chempionatni ketma-ket ikkinchi yil 17-oʻrinda yakunladi. Bunday stressli va qiyin davrdan keyin klub rahbariyati tarkibni tubdan yangilashga qaror qildi. Himoyachining soʻzlariga koʻra, oʻtgan mavsumdagi koʻrsatkichlar jamoa darajasiga mutlaqo mos kelmaydi va endi barchasi ortda qolib, yangi sahifa ochilmoqda.

Roberto De Zerbi boshchiligidagi yangi davr

Joriy yilning mart oyi oxirida Tottenxem bosh murabbiyi etib tayinlangan Roberto De Zerbi oʻzining hujumkor va toʻpga egalik qilishga asoslangan taktikasi bilan jamoaga yangi nafas olib kirdi. Avvalgi murabbiylarning pragmatik yondashuvidan farqli oʻlaroq, italiyalik mutaxassis maydonda yanada jozibali va faol oʻyin namoyish etishni talab qilmoqda. Bu esa ogʻir mavsumdan soʻng oʻziga boʻlgan ishontchni yoʻqotgan futbolchilarda katta ishtiyoq uygʻotdi.

Mikki van de Venning taʼkidlashicha, De Zerbi mashgʻulotlarga olib kirgan ijobiy energiya va oʻyin felsefasi jamoaga suv va havodek zarur edi. Himoyachi yangi murabbiyning mashgʻulot jarayonidagi ishtiyoqi va har bir futbolchiga boʻlgan yondashuvi jamoadagi umumiy muhitni butunlay oʻzgartirib yuborganini alohida eʼtirof etdi.

Rekord darajadagi transferlar va kuchaytirilgan tarkib

Goal.com va BBC Sport maʼlumotlariga koʻra, Tottenxem rahbariyatining Roberto De Zerbi gʻoyalarini amalga oshirish yoʻlidagi saʼy-harakatlari rekord miqdordagi investitsiyalar bilan mustahkamlandi. Londonliklar qisqa fursat ichida transfer rekordini ikki bor yangilab, tarkibni bir qator yulduz futbolchilar bilan toʻldirishdi:

  • Mateus Fernandes Vest Xem klubidan 85 million funt sterling evaziga sotib olindi;
  • Nyukasl Yunayted safidan Sandro Tonali 100 million funt sterlinglik rekord summa evaziga jamoaga qoʻshildi;
  • Brayton safidan niderlandiyalik himoyachi Yan Paul van Xek 52 million funt sterlingga olib kelindi;
  • Shuningdek, Endryu Robertson, Markos Senesi va Martin Dubravka kabi tajribali futbolchilar erkin agent maqomida tarkibni kuchaytirishdi.
Klub tomonidan amalga oshirilgan 237 million funt sterlinglik ulkan sarmoya va transferlar jamoaning yangi mavsumdagi maqsadlari naqadar jiddiyligidan dalolat beradi. Mikki van de Venning fikricha, yangi kelgan futbolchilar jamoaga juda tez moslashib, umumiy muhitni yanada yaxshilagan.

Sidneydagi yigʻin davomida yangi kelganlar va tajribali oʻyinchilar oʻrtasidagi oʻzaro tushunish yuqori darajada ekani koʻzga tashlanmoqda. Futbolchi barcha qiyinchiliklar ortda qolganini va jamoa yangi mavsumda muxlislarga munosib oʻyin koʻrsatishga tayyor ekanini qayd etdi.

TottenxemMikki van de VenRoberto De ZerbiAPLTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Muhammad Saloh va Besiktas muzokaralari nima sababdan toʻxtatildi?Muhammad Saloh va Besiktas muzokaralari nima sababdan toʻxtatildi?Bugun, 21:19Real Madrid Rodrini transfer qilish imkoniyatiga ijobiy qaray boshladiReal Madrid Rodrini transfer qilish imkoniyatiga ijobiy qaray boshladiBugun, 21:17Arsenal Vinisius uchun kurashadimi: transfer bozori yangiliklariArsenal Vinisius uchun kurashadimi: transfer bozori yangiliklariBugun, 20:35Jon Stounzga A Seriya grandlari daʼvogarlik qilmoqdaJon Stounzga A Seriya grandlari daʼvogarlik qilmoqdaBugun, 20:11Konstantinos Karetsas uchun transfer kurash: Borussiya va Milan daʼvogarKonstantinos Karetsas uchun transfer kurash: Borussiya va Milan daʼvogarBugun, 19:38Konstantinos Karetsas uchun kurash: Borussiya Dortmund va Milan da'vogarKonstantinos Karetsas uchun kurash: Borussiya Dortmund va Milan da'vogarBugun, 19:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi