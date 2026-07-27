Mikki van de Ven Tottenxemning transferlardagi yangi ambitsiyalarini yuqori baholadi
Tottenxem jamoasi himoyachisi Mikki van de Ven klubning transfer bozoridagi yangi strategiyasi va oʻtish davridagi oʻzgarishlar haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Avstraliyaning Sidney shahrida oʻtkazilayotgan mavsumoldi yigʻini chogʻida BBC Sport nashriga bergan intervyusida niderlandiyalik futbolchi jamoaning soʻnggi mavsumdagi natijalari qoniqarsiz boʻlganini tan olib, klub rahbariyatining jiddiy moliyaviy qoʻllab-quvvatlovi futbolchilar ruhiyatiga ijobiy taʼsir koʻrsatayotganini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Eslatib oʻtamiz, Tottenxem jamoasi yakunlangan mavsumni ogʻir kechirib, quyi ligaga tushib ketish xavfi ostida qoldi va chempionatni ketma-ket ikkinchi yil 17-oʻrinda yakunladi. Bunday stressli va qiyin davrdan keyin klub rahbariyati tarkibni tubdan yangilashga qaror qildi. Himoyachining soʻzlariga koʻra, oʻtgan mavsumdagi koʻrsatkichlar jamoa darajasiga mutlaqo mos kelmaydi va endi barchasi ortda qolib, yangi sahifa ochilmoqda.
Roberto De Zerbi boshchiligidagi yangi davrJoriy yilning mart oyi oxirida Tottenxem bosh murabbiyi etib tayinlangan Roberto De Zerbi oʻzining hujumkor va toʻpga egalik qilishga asoslangan taktikasi bilan jamoaga yangi nafas olib kirdi. Avvalgi murabbiylarning pragmatik yondashuvidan farqli oʻlaroq, italiyalik mutaxassis maydonda yanada jozibali va faol oʻyin namoyish etishni talab qilmoqda. Bu esa ogʻir mavsumdan soʻng oʻziga boʻlgan ishontchni yoʻqotgan futbolchilarda katta ishtiyoq uygʻotdi.
Mikki van de Venning taʼkidlashicha, De Zerbi mashgʻulotlarga olib kirgan ijobiy energiya va oʻyin felsefasi jamoaga suv va havodek zarur edi. Himoyachi yangi murabbiyning mashgʻulot jarayonidagi ishtiyoqi va har bir futbolchiga boʻlgan yondashuvi jamoadagi umumiy muhitni butunlay oʻzgartirib yuborganini alohida eʼtirof etdi.
Rekord darajadagi transferlar va kuchaytirilgan tarkibGoal.com va BBC Sport maʼlumotlariga koʻra, Tottenxem rahbariyatining Roberto De Zerbi gʻoyalarini amalga oshirish yoʻlidagi saʼy-harakatlari rekord miqdordagi investitsiyalar bilan mustahkamlandi. Londonliklar qisqa fursat ichida transfer rekordini ikki bor yangilab, tarkibni bir qator yulduz futbolchilar bilan toʻldirishdi:
- Mateus Fernandes Vest Xem klubidan 85 million funt sterling evaziga sotib olindi;
- Nyukasl Yunayted safidan Sandro Tonali 100 million funt sterlinglik rekord summa evaziga jamoaga qoʻshildi;
- Brayton safidan niderlandiyalik himoyachi Yan Paul van Xek 52 million funt sterlingga olib kelindi;
- Shuningdek, Endryu Robertson, Markos Senesi va Martin Dubravka kabi tajribali futbolchilar erkin agent maqomida tarkibni kuchaytirishdi.
Sidneydagi yigʻin davomida yangi kelganlar va tajribali oʻyinchilar oʻrtasidagi oʻzaro tushunish yuqori darajada ekani koʻzga tashlanmoqda. Futbolchi barcha qiyinchiliklar ortda qolganini va jamoa yangi mavsumda muxlislarga munosib oʻyin koʻrsatishga tayyor ekanini qayd etdi.
…