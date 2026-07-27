Madina Tojiboyeva va o‘g‘li Miran tantanali kutib olindi (video)

·175·Madaniyat
Madina Tojiboyeva va o‘g‘li Miran tantanali kutib olindi (video)

Madina Tojiboyeva va Uztim xonadonida quvonchli kunlar davom etmoqda. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda Madina 17 iyul kuni o‘g‘il farzandni dunyoga keltirgani, oradan ikki kun o‘tib esa 28 yoshini qarshi olgani haqida xabarlar tarqalgan edi.

Shuningdek, ular 24 iyul kuni tug‘ruqxonaning o‘zida yaqinlari va do‘stlari uchun kichik bayram tashkil etishganini ham ma’lum qilgandi. Uztimning aytishicha, ushbu tadbir Madina va chaqaloq uyga chiqishidan oldin, yosh onani ortiqcha charchatmaslik maqsadida aynan tug‘ruqxonaning o‘zida o‘tkazilgan.

Uztim avvalroq 26 iyul kuni turmush o‘rtog‘i va o‘g‘li bilan uyga qaytishlarini, o‘sha kuni xonadonda ham alohida bayram bo‘lishini aytgan edi. Kecha, 26 iyul kuni esa yosh oilaning quvonchli lahzalari aks etgan videolar ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo‘ldi.

Videolarda Madina va chaqaloqni yaqinlari tantanali tarzda kutib olayotgani, uy atrofi sharlar va nafis bezaklar bilan bezatilgani, oila a’zolari hamda do‘stlari bayramona kayfiyatda ularni qarshi olgani tasvirlangan. Bezaklar orasida chaqaloqning tug‘ilgan sanasi va ismi yozilgan maxsus fon ham e’tiborni tortadi. Unda "17.07.2026 Miran" degan yozuv aks etgan.

Mazkur video ijtimoiy tarmoqlarda iliq kutib olindi. Izohlarda kuzatuvchilar Madina Tojiboyeva va Uztimni o‘g‘il farzandi bilan samimiy tabriklab, Miranga sog‘lom va baxtli umr tilab, yosh oilaga ezgu tilaklarini yo‘llashmoqda.

Madina TojiboyevaMiranUztim
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aysanem Yusupova muxlislariga yangi tarona taqdim etdi (audio)Aysanem Yusupova muxlislariga yangi tarona taqdim etdi (audio)Bugun, 21:20“Mendirman Jaloliddin” yulduzi Jahongir Abdumalikov ilk bor ota bo‘ldi“Mendirman Jaloliddin” yulduzi Jahongir Abdumalikov ilk bor ota bo‘ldiBugun, 15:56Musulmon Yunusov va rafiqasi kulgili, qiziqarli savollarga ochiq javob berdi (video)Musulmon Yunusov va rafiqasi kulgili, qiziqarli savollarga ochiq javob berdi (video)Bugun, 15:54Zebo Rahimova 70 ming dollarni sayohatga sarflaganini ochiqladiZebo Rahimova 70 ming dollarni sayohatga sarflaganini ochiqladiBugun, 14:48Musulmon Yunusov: "Yo‘qchilikda to‘yga boshlovchilik qilishga chiqqanman" (video)Musulmon Yunusov: "Yo‘qchilikda to‘yga boshlovchilik qilishga chiqqanman" (video)Bugun, 12:39Shahlo Salayeva turmush o‘rtog‘idan to‘yida mahrga nima so‘raganini ochiq aytdiShahlo Salayeva turmush o‘rtog‘idan to‘yida mahrga nima so‘raganini ochiq aytdiBugun, 12:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida