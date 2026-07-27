Yozgi transferlar bozori: Real Madrid harakatlari grandlar rejalarini oʻzgartirmoqda
2026-yilgi jahon chempionatidan keyingi issiq yozgi transferlar mavsumi qizgʻin p palla pallasiga kirdi va Yevropaning yetakchi klublari yangi mavsum oldidan oʻz tarkibini kuchaytirish uchun faol harakat boshladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, braziliyalik Vinisius Junior, argentinalik Julian Alvares va ispaniyalik Rodri kabi yulduzlar ayni paytda transfer bozorining asosiy markazida turibdi. Ularning ehtimoliy oʻtishlari butun Yevropa boʻylab oʻziga xos zanjirsimon reaksiya – domino effektini keltirib chiqarishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Qirollik klubi hujum chizigʻini yanada kuchaytirish maqsadida RB Leyptsig yulduzi, ivuarlik qanot hujumchisi Yan Diomandeni oʻz safiga qoʻshib olishga juda yaqin keldi. Ushbu transferning amalga oshishi Real Madrid rahbariyatini Vinisius Juniorning kelajagi borasida qatʼiy qaror qabul qilishga majbur qilishi mumkin. Hozircha yangi shartnoma imzolamayotgan braziliyalik futbolchi xizmatiga Londonning Arsenal klubi jiddiy qiziqish bildirmoqda.
Transferlar zanjiri va grandlar manfaatlariAgar shartnoma uzaytirilishi choʻzilib ketsa, Vinisiusning yozda Arsenal safiga yoʻl olish ehtimoli ortib boradi. Bu esa transfer bozoridagi boshqa jamoalarning ham rejalariga bevosita taʼsir qiladi. Xususan, Yan Diomandening Leyptsigdan ketishi Barselona jamoasining rejalashtirgan transferlariga ham soya solishi mumkin.
Kataloniyaliklar Xoffenhaym safida toʻp surayotgan kosovarlik hujumchi Vedat Murikiyni oʻz safiga qoʻshib olishni maqsad qilgan edi. Biroq nemis klubi oʻz futbolchisining taqdirini ivuarlik vingerning kelajagiga bogʻlab qoʻygan. Natijada yuzaga kelgan murakkab vaziyat Blaugrana klubini asosiy hujum nishonidan mahrum qilib qoʻyishi xavfi bor.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, yozgi transfer oynasining soʻnggi haftalari barcha grand klublar uchun oʻta shiddatli kechadi. Birgina futbolchining boshqa jamoaga oʻtishi qitʼadagi bir nechta top-klublar strategiyasini oʻzgartirib yuborishiga sabab boʻladi. Real Madridning harakatlari esa bu borada asosiy katalizator vazifasini bajarmoqda.
…