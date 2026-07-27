Yozgi transferlar bozori: Real Madrid harakatlari grandlar rejalarini oʻzgartirmoqda

·103·Sport
Yozgi transferlar bozori: Real Madrid harakatlari grandlar rejalarini oʻzgartirmoqda

2026-yilgi jahon chempionatidan keyingi issiq yozgi transferlar mavsumi qizgʻin p palla pallasiga kirdi va Yevropaning yetakchi klublari yangi mavsum oldidan oʻz tarkibini kuchaytirish uchun faol harakat boshladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, braziliyalik Vinisius Junior, argentinalik Julian Alvares va ispaniyalik Rodri kabi yulduzlar ayni paytda transfer bozorining asosiy markazida turibdi. Ularning ehtimoliy oʻtishlari butun Yevropa boʻylab oʻziga xos zanjirsimon reaksiya – domino effektini keltirib chiqarishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Qirollik klubi hujum chizigʻini yanada kuchaytirish maqsadida RB Leyptsig yulduzi, ivuarlik qanot hujumchisi Yan Diomandeni oʻz safiga qoʻshib olishga juda yaqin keldi. Ushbu transferning amalga oshishi Real Madrid rahbariyatini Vinisius Juniorning kelajagi borasida qatʼiy qaror qabul qilishga majbur qilishi mumkin. Hozircha yangi shartnoma imzolamayotgan braziliyalik futbolchi xizmatiga Londonning Arsenal klubi jiddiy qiziqish bildirmoqda.

Transferlar zanjiri va grandlar manfaatlari

Agar shartnoma uzaytirilishi choʻzilib ketsa, Vinisiusning yozda Arsenal safiga yoʻl olish ehtimoli ortib boradi. Bu esa transfer bozoridagi boshqa jamoalarning ham rejalariga bevosita taʼsir qiladi. Xususan, Yan Diomandening Leyptsigdan ketishi Barselona jamoasining rejalashtirgan transferlariga ham soya solishi mumkin.

Kataloniyaliklar Xoffenhaym safida toʻp surayotgan kosovarlik hujumchi Vedat Murikiyni oʻz safiga qoʻshib olishni maqsad qilgan edi. Biroq nemis klubi oʻz futbolchisining taqdirini ivuarlik vingerning kelajagiga bogʻlab qoʻygan. Natijada yuzaga kelgan murakkab vaziyat Blaugrana klubini asosiy hujum nishonidan mahrum qilib qoʻyishi xavfi bor.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, yozgi transfer oynasining soʻnggi haftalari barcha grand klublar uchun oʻta shiddatli kechadi. Birgina futbolchining boshqa jamoaga oʻtishi qitʼadagi bir nechta top-klublar strategiyasini oʻzgartirib yuborishiga sabab boʻladi. Real Madridning harakatlari esa bu borada asosiy katalizator vazifasini bajarmoqda.

Real MadridBarselonaArsenalTransferlarFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Muhammad Saloh va Besiktas muzokaralari nima sababdan toʻxtatildi?Muhammad Saloh va Besiktas muzokaralari nima sababdan toʻxtatildi?Bugun, 21:19Real Madrid Rodrini transfer qilish imkoniyatiga ijobiy qaray boshladiReal Madrid Rodrini transfer qilish imkoniyatiga ijobiy qaray boshladiBugun, 21:17Arsenal Vinisius uchun kurashadimi: transfer bozori yangiliklariArsenal Vinisius uchun kurashadimi: transfer bozori yangiliklariBugun, 20:35Jon Stounzga A Seriya grandlari daʼvogarlik qilmoqdaJon Stounzga A Seriya grandlari daʼvogarlik qilmoqdaBugun, 20:11Konstantinos Karetsas uchun transfer kurash: Borussiya va Milan daʼvogarKonstantinos Karetsas uchun transfer kurash: Borussiya va Milan daʼvogarBugun, 19:38Konstantinos Karetsas uchun kurash: Borussiya Dortmund va Milan da'vogarKonstantinos Karetsas uchun kurash: Borussiya Dortmund va Milan da'vogarBugun, 19:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi