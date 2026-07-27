Borussiya Dortmund Konstantin Karetsas transferi boʻyicha hal qiluvchi muzokaralarga tayyorgarlik koʻrmoqda

·166·Sport
Borussiya Dortmund Konstantin Karetsas transferi boʻyicha hal qiluvchi muzokaralarga tayyorgarlik koʻrmoqda

Germaniyaning Borussiya Dortmund klubi Racing Genk safida toʻp surayotgan yosh iqtidor egasi Konstantin Karetsasni oʻz safiga qoʻshib olish uchun faol harakatlarni boshladi. Sky Deutschland xabar qilishicha, ushbu transfer poygasida nemis klubi raqobatda ustun kelishga yaqin turibdi, Milan esa moliyaviy vaziyat va tarkibdagi oʻzgarishlar sababli hozircha ortda qolmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Borussiya Dortmund sport direktori Nils-Ole Buk Osiyo boʻylab oʻtkaziladigan turnega jamoa bilan birga bormasligi maʼlum boʻldi. U dushanba va seshanba kunlari Belgiya tomon yoʻl olib, Racing Genk rahbariyati bilan shartnoma shartlarini yakunlash boʻyicha navbatdagi halqiluvchi uchrashuvni oʻtkazadi. Belkiya klubi oʻz futbolchisi uchun 35 million yevro kafolatlangan summa va qoʻshimcha bonuslar evaziga umumiy qiymatni 40 million yevroga yetkazishni talab qilmoqda.

Transfer bozoridagi ustuvor vazifalar

Borussiya Dortmund hujum chizigʻini kuchaytirishni yozgi transfer oynasining asosiy vazifasi etib belgilagan. Jamoani Karim Adeyemi Barselona safiga oʻtib tark etgani hamda Yulian Brandt transferi ustida Lids faol harakat qilayotgani sababli, klub rahbariyati hujum chizigʻi uchun ikkita yangi futbolchi olib kelishni rejalashtirgan. Nils-Ole Bukning soʻzlariga koʻra, klub transfer bozoridagi vaqtni hisobga olgan holda oʻz oldiga qoʻyilgan maqsadlar sari dadil bormoqda.

Nemis klubining dastlabki taklifi 30 million yevro va yana 5 million yevro miqdoridagi bonuslardan iborat boʻlgan edi, biroq Racing Genk buni rad etgan. Shunga qaramay, Borussiya Dortmund futbolchining oʻzi bilan 2031-yilning iyunigacha moʻljallangan shartnoma shartlari boʻyicha kelishuvga erishgani ularning mavqeyini mustahkamlayapti.

Milan klubining pozitsiyasi

GOAL.com maʼlumotiga koʻra, yunonistonlik hujumkor yarim himoyachi Konstantin Karetsas xizmatiga Milan ham jiddiy qiziqish bildirgan edi. Futbolchi chap oyoqda harakat qilishi va markaziy hujumchi ortida samarali oʻyin koʻrsatishi sababli Milan klubining taktik rejasiga mos kelar edi. Biroq jamoa Gonçalo Ramos va Mario Gila transferlari uchun taxminan 100 million yevro sarflagani bois hozirda moliyaviy mablagʻ va boʻsh joy yaratish uchun oʻyinchilarni sotishga eʼtibor qaratmoqda.

Xususan, Rafa Leao transferi atrofidagi vaziyat hal boʻlmaguncha, milanliklar boshqa xaridni amalga oshirishi qiyin kechadi. Aynan shu omil Borussiya Dortmundga transfer raqobatida yaqqol ustunlik taqdim etmoqda va kelgusida ijobiy natijaga erishish ehtimolini oshirmoqda.

Borussia DortmundAC MilanKonstantin KaretsasRacing GenkTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Muhammad Saloh va Besiktas muzokaralari nima sababdan toʻxtatildi?Muhammad Saloh va Besiktas muzokaralari nima sababdan toʻxtatildi?Bugun, 21:19Real Madrid Rodrini transfer qilish imkoniyatiga ijobiy qaray boshladiReal Madrid Rodrini transfer qilish imkoniyatiga ijobiy qaray boshladiBugun, 21:17Arsenal Vinisius uchun kurashadimi: transfer bozori yangiliklariArsenal Vinisius uchun kurashadimi: transfer bozori yangiliklariBugun, 20:35Jon Stounzga A Seriya grandlari daʼvogarlik qilmoqdaJon Stounzga A Seriya grandlari daʼvogarlik qilmoqdaBugun, 20:11Konstantinos Karetsas uchun transfer kurash: Borussiya va Milan daʼvogarKonstantinos Karetsas uchun transfer kurash: Borussiya va Milan daʼvogarBugun, 19:38Konstantinos Karetsas uchun kurash: Borussiya Dortmund va Milan da'vogarKonstantinos Karetsas uchun kurash: Borussiya Dortmund va Milan da'vogarBugun, 19:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi