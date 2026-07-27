Borussiya Dortmund Konstantin Karetsas transferi boʻyicha hal qiluvchi muzokaralarga tayyorgarlik koʻrmoqda
Germaniyaning Borussiya Dortmund klubi Racing Genk safida toʻp surayotgan yosh iqtidor egasi Konstantin Karetsasni oʻz safiga qoʻshib olish uchun faol harakatlarni boshladi. Sky Deutschland xabar qilishicha, ushbu transfer poygasida nemis klubi raqobatda ustun kelishga yaqin turibdi, Milan esa moliyaviy vaziyat va tarkibdagi oʻzgarishlar sababli hozircha ortda qolmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Borussiya Dortmund sport direktori Nils-Ole Buk Osiyo boʻylab oʻtkaziladigan turnega jamoa bilan birga bormasligi maʼlum boʻldi. U dushanba va seshanba kunlari Belgiya tomon yoʻl olib, Racing Genk rahbariyati bilan shartnoma shartlarini yakunlash boʻyicha navbatdagi halqiluvchi uchrashuvni oʻtkazadi. Belkiya klubi oʻz futbolchisi uchun 35 million yevro kafolatlangan summa va qoʻshimcha bonuslar evaziga umumiy qiymatni 40 million yevroga yetkazishni talab qilmoqda.
Transfer bozoridagi ustuvor vazifalarBorussiya Dortmund hujum chizigʻini kuchaytirishni yozgi transfer oynasining asosiy vazifasi etib belgilagan. Jamoani Karim Adeyemi Barselona safiga oʻtib tark etgani hamda Yulian Brandt transferi ustida Lids faol harakat qilayotgani sababli, klub rahbariyati hujum chizigʻi uchun ikkita yangi futbolchi olib kelishni rejalashtirgan. Nils-Ole Bukning soʻzlariga koʻra, klub transfer bozoridagi vaqtni hisobga olgan holda oʻz oldiga qoʻyilgan maqsadlar sari dadil bormoqda.
Nemis klubining dastlabki taklifi 30 million yevro va yana 5 million yevro miqdoridagi bonuslardan iborat boʻlgan edi, biroq Racing Genk buni rad etgan. Shunga qaramay, Borussiya Dortmund futbolchining oʻzi bilan 2031-yilning iyunigacha moʻljallangan shartnoma shartlari boʻyicha kelishuvga erishgani ularning mavqeyini mustahkamlayapti.
Milan klubining pozitsiyasiGOAL.com maʼlumotiga koʻra, yunonistonlik hujumkor yarim himoyachi Konstantin Karetsas xizmatiga Milan ham jiddiy qiziqish bildirgan edi. Futbolchi chap oyoqda harakat qilishi va markaziy hujumchi ortida samarali oʻyin koʻrsatishi sababli Milan klubining taktik rejasiga mos kelar edi. Biroq jamoa Gonçalo Ramos va Mario Gila transferlari uchun taxminan 100 million yevro sarflagani bois hozirda moliyaviy mablagʻ va boʻsh joy yaratish uchun oʻyinchilarni sotishga eʼtibor qaratmoqda.
Xususan, Rafa Leao transferi atrofidagi vaziyat hal boʻlmaguncha, milanliklar boshqa xaridni amalga oshirishi qiyin kechadi. Aynan shu omil Borussiya Dortmundga transfer raqobatida yaqqol ustunlik taqdim etmoqda va kelgusida ijobiy natijaga erishish ehtimolini oshirmoqda.
…