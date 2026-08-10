Superior kompaniyasi oʻziga xos osma tizimli eWAY 6.1 shahar velosipedini taqdim etdi

·161·Texno
Superior kompaniyasi oʻziga xos osma tizimli eWAY 6.1 shahar velosipedini taqdim etdi
Qisqacha

Superior brendi 25 mm yurish masofasiga ega bitta amortizatorli monopodvezkali oldingi osma tizim bilan jihozlangan eWAY 6.1 shahar elektr velosipedini namoyish etdi. Velosiped Bosch Active Line Plus markaziy motori, 50 N·m gacha aylanish momenti va raka ichiga yashirilgan 500 W·soat sig'imli Bosch PowerTube akkumulyatoriga ega.

Velosipedsozlik bozorida shaharliklar uchun moʻljallangan yana bir oʻziga xos transport vositasi paydo boʻldi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Superior brendi oʻzining yangi eWAY 6.1 nomli shahar elektr velosipedini namoyish etdi. Mazkur model oʻzining noanʼanaviy konstruksiyasi, quvvatli elektr qismlari hamda yuqori darajadagi qulaylik elementlari bilan eʼtiborni tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Asosiy eʼtiborga molik jihatlardan biri bu velosipedning oldingi osma tizimidir. Odatdagi ikkita amortizatsion ustun oʻrniga bu yerda atigi 25 mm yurish masofasiga ega bitta amortizatorli monopodvezkali vilka ishlatilgan. Ushbu yechim togʻ yoʻllari uchun emas, balki shahar sharoitidagi asfalt yoriqlari, kichik toʻsiqlar va gʻovaklarni yumshatishga moʻljallangan.

Qulaylik va texnik imkoniyatlar

Haydovchining qulayligini yanada oshirish maqsadida eWAY 6.1 modeli maxsus amortizatsion oʻrindiq shtiri bilan jihozlangan. Oldingi osma tizim bilan birgalikda bu detallar buzilgan shahar yoʻllarida harakatlanishni sezilarli darajada yumshatadi. Elektr tizimi esa toʻliq nufuzli Bosch kompaniyasi komponentlariga tayanadi.

Velosipedga oʻrnatilgan Bosch Active Line Plus markaziy motori 50 N·m gacha aylanish momentini taʼminlay oladi. Uni quvvatlantirish uchun esa raka ichiga toʻliq yashiringan 500 W·soat sigʻimli Bosch PowerTube akkumulyatori xizmat qiladi. Biroq ishlab chiqaruvchi aniq yurish masofasini keltirib oʻtmagan, chunki bu koʻrsatkich yoʻlovchining vazni, ob-havo sharoiti va tanlangan elektr yordam darajasiga qarab oʻzgaradi.

Uzatish mexanizmi va jihozlanishi

Qurilmaning uzatmalar tizimi ham eʼtiborga loyiq. Unda yetti pogʻonali Shimano Nexus planetar vtulkasi qoʻllanilgan. Oddiy oʻtkazgichlardan farqli oʻlaroq, bu mexanizm kir va changdan yaxshi himoyalangan boʻlib, kamroq texnik xizmat koʻrsatishni talab qiladi. Shuningdek, zanjir uzatmasi ham maxsus qobiq bilan toʻliq berkitilgan.

Superior muhandislari jihozlash borasida tejab qolmagan. eWAY 6.1 modeli zavoddayoq toʻliq oʻlchamli qanotlar, Spanninga yoritish chiroqlari, tayanch oyogʻi va orqa yukxona bilan taʼminlangan. Biroq bunday boy toʻplam va qulayliklar velosipedning ogʻirligiga oʻz taʼsirini koʻrsatmasdan qolmagan — uning vazni 29,1 kg ni tashkil etadi.

Hozirgi vaqtda Germaniya va Yevropa Ittifoqining boshqa davlatlarida xaridorlarga taqdim etilayotgan ushbu elektr velosipedning tavsiya etilgan narxi 3400 yevroni tashkil qiladi. Shahar sharoitida qulay va ishonchli transport qidirayotganlar uchun bu zamonaviy yechim muhim tanlovga aylanishi mumkin.

SuperiorElektr velosipedBoschVelosipedTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sila kompaniyasi AQSh Pentagonidan 1,4 milliard dollar kredit oldiSila kompaniyasi AQSh Pentagonidan 1,4 milliard dollar kredit oldiBugun, 20:29Archer aviakompaniyasi sobiq raqibi Wisk Aero'ni sotib oldiArcher aviakompaniyasi sobiq raqibi Wisk Aero'ni sotib oldiBugun, 20:21Rossiya shaharlarida shahar avtoturargohlarini Yandex ilovalari orqali toʻlash imkoni yaratildiRossiya shaharlarida shahar avtoturargohlarini Yandex ilovalari orqali toʻlash imkoni yaratildiBugun, 19:57Xitoyda Long March 7A raketasi halokatga uchradiXitoyda Long March 7A raketasi halokatga uchradiBugun, 19:24Klaviyo xavfsizlik xatosi tufayli foydalanuvchilar parollari sizib chiqqani aniqlandiKlaviyo xavfsizlik xatosi tufayli foydalanuvchilar parollari sizib chiqqani aniqlandiBugun, 19:23Ceva Logistics kiberhujumga uchradi va bu butun dunyo boʻylab tarmoqlarga taʼsir qildiCeva Logistics kiberhujumga uchradi va bu butun dunyo boʻylab tarmoqlarga taʼsir qildiBugun, 19:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi