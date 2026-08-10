Superior kompaniyasi oʻziga xos osma tizimli eWAY 6.1 shahar velosipedini taqdim etdi
Superior brendi 25 mm yurish masofasiga ega bitta amortizatorli monopodvezkali oldingi osma tizim bilan jihozlangan eWAY 6.1 shahar elektr velosipedini namoyish etdi. Velosiped Bosch Active Line Plus markaziy motori, 50 N·m gacha aylanish momenti va raka ichiga yashirilgan 500 W·soat sig'imli Bosch PowerTube akkumulyatoriga ega.
Velosipedsozlik bozorida shaharliklar uchun moʻljallangan yana bir oʻziga xos transport vositasi paydo boʻldi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Superior brendi oʻzining yangi eWAY 6.1 nomli shahar elektr velosipedini namoyish etdi. Mazkur model oʻzining noanʼanaviy konstruksiyasi, quvvatli elektr qismlari hamda yuqori darajadagi qulaylik elementlari bilan eʼtiborni tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Asosiy eʼtiborga molik jihatlardan biri bu velosipedning oldingi osma tizimidir. Odatdagi ikkita amortizatsion ustun oʻrniga bu yerda atigi 25 mm yurish masofasiga ega bitta amortizatorli monopodvezkali vilka ishlatilgan. Ushbu yechim togʻ yoʻllari uchun emas, balki shahar sharoitidagi asfalt yoriqlari, kichik toʻsiqlar va gʻovaklarni yumshatishga moʻljallangan.
Qulaylik va texnik imkoniyatlarHaydovchining qulayligini yanada oshirish maqsadida eWAY 6.1 modeli maxsus amortizatsion oʻrindiq shtiri bilan jihozlangan. Oldingi osma tizim bilan birgalikda bu detallar buzilgan shahar yoʻllarida harakatlanishni sezilarli darajada yumshatadi. Elektr tizimi esa toʻliq nufuzli Bosch kompaniyasi komponentlariga tayanadi.
Velosipedga oʻrnatilgan Bosch Active Line Plus markaziy motori 50 N·m gacha aylanish momentini taʼminlay oladi. Uni quvvatlantirish uchun esa raka ichiga toʻliq yashiringan 500 W·soat sigʻimli Bosch PowerTube akkumulyatori xizmat qiladi. Biroq ishlab chiqaruvchi aniq yurish masofasini keltirib oʻtmagan, chunki bu koʻrsatkich yoʻlovchining vazni, ob-havo sharoiti va tanlangan elektr yordam darajasiga qarab oʻzgaradi.
Uzatish mexanizmi va jihozlanishiQurilmaning uzatmalar tizimi ham eʼtiborga loyiq. Unda yetti pogʻonali Shimano Nexus planetar vtulkasi qoʻllanilgan. Oddiy oʻtkazgichlardan farqli oʻlaroq, bu mexanizm kir va changdan yaxshi himoyalangan boʻlib, kamroq texnik xizmat koʻrsatishni talab qiladi. Shuningdek, zanjir uzatmasi ham maxsus qobiq bilan toʻliq berkitilgan.
Superior muhandislari jihozlash borasida tejab qolmagan. eWAY 6.1 modeli zavoddayoq toʻliq oʻlchamli qanotlar, Spanninga yoritish chiroqlari, tayanch oyogʻi va orqa yukxona bilan taʼminlangan. Biroq bunday boy toʻplam va qulayliklar velosipedning ogʻirligiga oʻz taʼsirini koʻrsatmasdan qolmagan — uning vazni 29,1 kg ni tashkil etadi.
Hozirgi vaqtda Germaniya va Yevropa Ittifoqining boshqa davlatlarida xaridorlarga taqdim etilayotgan ushbu elektr velosipedning tavsiya etilgan narxi 3400 yevroni tashkil qiladi. Shahar sharoitida qulay va ishonchli transport qidirayotganlar uchun bu zamonaviy yechim muhim tanlovga aylanishi mumkin.
…