CATL vertolyot va samolyotlar uchun xavfsiz akkumulyator sinovidan oʻtkazdi
CATL elektr vertikal uchib-o'tiruvchi (eVTOL) yo'lovchi uchish apparatlari uchun 350 vatt-soat/kg energiya sig'imiga ega yangi akkumulyator tizimini muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazdi. Tizim ikkita qo'shni katakchada bir vaqtning o'zida yuzaga kelgan termal qochishga bardosh berib, nosozlikning boshqa elementlarga tarqalishiga yo'l qo'ymadi.
Dunyodagi yetakchi akkumulyator ishlab chiqaruvchilardan biri boʻlgan CATL kompaniyasi elektr vertikal uchib oʻtiruvchi (eVTOL) yoʻlovchi uchish apparatlari uchun moʻljallangan yangi akkumulyator tizimini muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur texnologiya aviatsiya sohasida xavfsizlik va energiya sigʻimi boʻyicha muhim qadam boʻlib, kelgusida elektr aviatsiyasining ommalashishiga zamin yaratadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi batareya tizimi har bir kilogramm uchun 350 vatt-soat energiya sigʻimiga ega boʻlgan prizmatik katakchalarga asoslangan. Kompaniyaning rasmiy bayonotiga koʻra, mazkur ishlanma oʻz sinfida ikkita qoʻshni katakchaning bir vaqtning oʻzida qizib ketishi (termal qochish) holatiga bardosh bergan va avariyaning boshqa elementlarga tarqalishining oldini olgan dunyodagi ilk tizim boʻldi.
Aviatsiya xavfsizligida yangi standartSinov jarayonida mutaxassislar batareyaning turli qismlarida, jumladan, markaziy va burchak qismlarida majburiy ravishda ikkita qoʻshni katakchada termal qochish jarayonini ishga tushirishdi. Bu turli xil shikastlanish ssenariylarida tizimning oʻzini qanday tutishini tekshirish uchun amalga oshirildi. Sinovlarning barcha bosqichlarida tizim nosozlikning zanjirvorti reaksiyaga aylanib, butun batareyaning yonib ketishiga yoʻl qoʻymaslik vazifasini aʼlo darajada bajardi.
Aviatsiya akkumulyatorlari uchun bu koʻrsatkich eng muhim xavfsizlik talablaridan biri hisoblanadi. Chunki bir nechta katakchaning ishdan chiqishi butun havo kemasi halokatiga sabab boʻlmasligi shart. Qayd etilishicha, barcha sinov jarayonlari Xitoy fuqaroflik aviatsiyasi boshqarmasi vakillari ishtirokida oʻtgan, bu esa texnologiyani seriyali ishlab chiqariladigan eVTOL qurilmalariga joriy etishni sezilarli darajada osonlashtiradi.
Masofa va foydali yuk imkoniyatlariMutaxassislar taʼkidlashicha, eʼlon qilingan 350 W·ch/kg energiya sigʻimi uchish apparatlari uchun juda muhim ahamiyatga ega. eVTOL qurilmalarida batareyaning ogʻirligi toʻgʻridan-toʻgʻri parvoz masofasi, koʻtariladigan foydali yuk ogʻirligi hamda yoʻlovchilar soniga taʼsir koʻrsatadi. Shu bilan birga, akkumulyator nafaqat koʻp energiya saqlashi, balki ayniqsa vertikal uchish va qoʻnish vaqtida yuzaga keladigan oʻta ogʻir yuklamalar davrida yuqori quvvat yetkazib berishi talab etiladi.
CATL ushbu batareya allaqachon seriyali ishlab chiqarishga toʻliq tayyor ekanligini maʼlum qildi. Unga koʻra, Xitoyning AutoFlight (Fengfei Aviation) kompaniyasi yangi texnologiyaning ilk hamkoriga aylanadi. Avvalroq CATL ushbu aviatsiya kompaniyasiga yuzlab million dollar miqdorida sarmoya kiritgan boʻlib, bu tomonlarning elektr aviatsiyasini rivojlantirish borasida yaqindan hamkorlik qilishini taʼminlaydi.
Hozirgi kunda AutoFlight ikki tonnalik yuk tashuvchi eVTOL V2000CG CarryAll uchun Xitoyning tegishli sertifikatlarini qoʻlga kiritgan. Keyingi muhim qadam sifatida esa hozirda parvoz yaroqliligi sertifikatlash jarayonidan oʻtayotgan besh oʻrinli Prosperity yoʻlovchi qurilmasi rejalashtirilgan. Kompaniya mazkur jarayonni 2026-yilda yakunlashni koʻzlagan boʻlib, aynan shu yoʻlovchi tashuvchi apparatlar CATL kompaniyasining yangi akkumulyatorlari bilan jihozlanadigan ilk rusumdagi havo kemalari boʻlishi kutilmoqda.
…