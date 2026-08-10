CATL vertolyot va samolyotlar uchun xavfsiz akkumulyator sinovidan oʻtkazdi

·219·Texno
CATL vertolyot va samolyotlar uchun xavfsiz akkumulyator sinovidan oʻtkazdi
Qisqacha

CATL elektr vertikal uchib-o'tiruvchi (eVTOL) yo'lovchi uchish apparatlari uchun 350 vatt-soat/kg energiya sig'imiga ega yangi akkumulyator tizimini muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazdi. Tizim ikkita qo'shni katakchada bir vaqtning o'zida yuzaga kelgan termal qochishga bardosh berib, nosozlikning boshqa elementlarga tarqalishiga yo'l qo'ymadi.

Dunyodagi yetakchi akkumulyator ishlab chiqaruvchilardan biri boʻlgan CATL kompaniyasi elektr vertikal uchib oʻtiruvchi (eVTOL) yoʻlovchi uchish apparatlari uchun moʻljallangan yangi akkumulyator tizimini muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur texnologiya aviatsiya sohasida xavfsizlik va energiya sigʻimi boʻyicha muhim qadam boʻlib, kelgusida elektr aviatsiyasining ommalashishiga zamin yaratadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi batareya tizimi har bir kilogramm uchun 350 vatt-soat energiya sigʻimiga ega boʻlgan prizmatik katakchalarga asoslangan. Kompaniyaning rasmiy bayonotiga koʻra, mazkur ishlanma oʻz sinfida ikkita qoʻshni katakchaning bir vaqtning oʻzida qizib ketishi (termal qochish) holatiga bardosh bergan va avariyaning boshqa elementlarga tarqalishining oldini olgan dunyodagi ilk tizim boʻldi.

Aviatsiya xavfsizligida yangi standart

Sinov jarayonida mutaxassislar batareyaning turli qismlarida, jumladan, markaziy va burchak qismlarida majburiy ravishda ikkita qoʻshni katakchada termal qochish jarayonini ishga tushirishdi. Bu turli xil shikastlanish ssenariylarida tizimning oʻzini qanday tutishini tekshirish uchun amalga oshirildi. Sinovlarning barcha bosqichlarida tizim nosozlikning zanjirvorti reaksiyaga aylanib, butun batareyaning yonib ketishiga yoʻl qoʻymaslik vazifasini aʼlo darajada bajardi.

Aviatsiya akkumulyatorlari uchun bu koʻrsatkich eng muhim xavfsizlik talablaridan biri hisoblanadi. Chunki bir nechta katakchaning ishdan chiqishi butun havo kemasi halokatiga sabab boʻlmasligi shart. Qayd etilishicha, barcha sinov jarayonlari Xitoy fuqaroflik aviatsiyasi boshqarmasi vakillari ishtirokida oʻtgan, bu esa texnologiyani seriyali ishlab chiqariladigan eVTOL qurilmalariga joriy etishni sezilarli darajada osonlashtiradi.

Masofa va foydali yuk imkoniyatlari

Mutaxassislar taʼkidlashicha, eʼlon qilingan 350 W·ch/kg energiya sigʻimi uchish apparatlari uchun juda muhim ahamiyatga ega. eVTOL qurilmalarida batareyaning ogʻirligi toʻgʻridan-toʻgʻri parvoz masofasi, koʻtariladigan foydali yuk ogʻirligi hamda yoʻlovchilar soniga taʼsir koʻrsatadi. Shu bilan birga, akkumulyator nafaqat koʻp energiya saqlashi, balki ayniqsa vertikal uchish va qoʻnish vaqtida yuzaga keladigan oʻta ogʻir yuklamalar davrida yuqori quvvat yetkazib berishi talab etiladi.

CATL ushbu batareya allaqachon seriyali ishlab chiqarishga toʻliq tayyor ekanligini maʼlum qildi. Unga koʻra, Xitoyning AutoFlight (Fengfei Aviation) kompaniyasi yangi texnologiyaning ilk hamkoriga aylanadi. Avvalroq CATL ushbu aviatsiya kompaniyasiga yuzlab million dollar miqdorida sarmoya kiritgan boʻlib, bu tomonlarning elektr aviatsiyasini rivojlantirish borasida yaqindan hamkorlik qilishini taʼminlaydi.

Hozirgi kunda AutoFlight ikki tonnalik yuk tashuvchi eVTOL V2000CG CarryAll uchun Xitoyning tegishli sertifikatlarini qoʻlga kiritgan. Keyingi muhim qadam sifatida esa hozirda parvoz yaroqliligi sertifikatlash jarayonidan oʻtayotgan besh oʻrinli Prosperity yoʻlovchi qurilmasi rejalashtirilgan. Kompaniya mazkur jarayonni 2026-yilda yakunlashni koʻzlagan boʻlib, aynan shu yoʻlovchi tashuvchi apparatlar CATL kompaniyasining yangi akkumulyatorlari bilan jihozlanadigan ilk rusumdagi havo kemalari boʻlishi kutilmoqda.

CATLBatareyaElektr samolyotTexnologiyaAviatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sila kompaniyasi AQSh Pentagonidan 1,4 milliard dollar kredit oldiSila kompaniyasi AQSh Pentagonidan 1,4 milliard dollar kredit oldiBugun, 20:29Archer aviakompaniyasi sobiq raqibi Wisk Aero'ni sotib oldiArcher aviakompaniyasi sobiq raqibi Wisk Aero'ni sotib oldiBugun, 20:21Rossiya shaharlarida shahar avtoturargohlarini Yandex ilovalari orqali toʻlash imkoni yaratildiRossiya shaharlarida shahar avtoturargohlarini Yandex ilovalari orqali toʻlash imkoni yaratildiBugun, 19:57Xitoyda Long March 7A raketasi halokatga uchradiXitoyda Long March 7A raketasi halokatga uchradiBugun, 19:24Klaviyo xavfsizlik xatosi tufayli foydalanuvchilar parollari sizib chiqqani aniqlandiKlaviyo xavfsizlik xatosi tufayli foydalanuvchilar parollari sizib chiqqani aniqlandiBugun, 19:23Ceva Logistics kiberhujumga uchradi va bu butun dunyo boʻylab tarmoqlarga taʼsir qildiCeva Logistics kiberhujumga uchradi va bu butun dunyo boʻylab tarmoqlarga taʼsir qildiBugun, 19:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi