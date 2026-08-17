Jeymi Karrager Liverpulning taktik uslubini keskin tanqid qildi
Liverpul jamoasining sobiq himoyachisi va afsonasi Jeymi Karrager klub boshqaruviga kelgan bosh murabbiy Andoni Iraola qoʻl ostidagi taktik yoʻnalishdan jiddiy xavotirda ekanini bildirdi. The Overlap Fan Debate shousida soʻz olgan ekspertning fikricha, jamoaning mavsumoldi oʻyinlaridagi tartibsiz va ochiq oʻyin uslubi Angliya Premer-ligasining eng yuqori choʻqqisida raqobatlashish uchun yetarli muvozanatga ega emas. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
ixbt.com va Sky Bet maʼlumotlariga koʻra, Liverpul oʻzining soʻnggi nazorat uchrashuvida Enfildda Komoni 2:0 hisobida magʻlub etgan boʻlsa-da, bu natija jamoaning himoyadagi muammolarini yashira olmadi. Qizillar mavsumoldi tayyorgarlik doirasidagi oxirgi beshta oʻyinda naqd 18 ta gol oʻtkazib yubordi va shuncha toʻp kiritdi, bu esa mutaxassislarda haqli savollarni tugʻdirmoqda.
Taktik xaos va basketbolcha oʻyinJeymi Karrager oʻz chiqishida jamoaning maydondagi harakatlarini keskin baholab, Liverpul haddan tashqari koʻp hujumkor futbolchilarni maydonga tushirayotganini va faqat oldinga intilayotganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, joriy mavsumoldi uchrashuvlari xuddi basketbol oʻyinini eslatib yubormoqda va hech qanday top-klub bunday uslubda toʻp surmaydi.
Klub rahbariyati Arne Slot isteʼfoga chiqarilganidan soʻng, jamoaga Yurgen Klopp davridagi shiddatli va agressiv pressing uslubini qaytarish maqsadida Andoni Iraolani taklif qilgandi. Sobiq Bornmut ustozi aynan shu oʻyin falsafasi uchun tanlangan boʻlsa-da, Karrager bu yondashuv hozircha kutilgan barqarorlikni bermayotganini qayd etdi.
Yangi mavsum oldidagi bosim va taqvimOldinda jamoani Nyukaslga qarshi Angliya Premer-ligasining birinchi oʻyini kutib turibdi va futbolchilardan tezda moslashish talab etilmoqda. Qizigʻi shundaki, Liverpul dastlabki olti turda yozda oʻz murabbiyini almashtirgan jamoalarga qarshi bahs olib boradi, bu esa oʻziga xos raqobat muhitini yaratadi.
Agar natijalar koʻngildagidek chiqmasa, ayb murabbiyda emas, balki futbolchilarda koʻrilishi aniq. Karragerning fikricha, muxlislar yuqori energiyali futbolni talab qilmoqda va agar oʻyinchilar bu talabni bajara olmasa, barcha masʼuliyat ularning oʻz zimmasida qoladi.
…