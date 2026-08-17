Jeymi Karrager Liverpulning taktik uslubini keskin tanqid qildi

·0·Sport
Jeymi Karrager Liverpulning taktik uslubini keskin tanqid qildi

Liverpul jamoasining sobiq himoyachisi va afsonasi Jeymi Karrager klub boshqaruviga kelgan bosh murabbiy Andoni Iraola qoʻl ostidagi taktik yoʻnalishdan jiddiy xavotirda ekanini bildirdi. The Overlap Fan Debate shousida soʻz olgan ekspertning fikricha, jamoaning mavsumoldi oʻyinlaridagi tartibsiz va ochiq oʻyin uslubi Angliya Premer-ligasining eng yuqori choʻqqisida raqobatlashish uchun yetarli muvozanatga ega emas. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

ixbt.com va Sky Bet maʼlumotlariga koʻra, Liverpul oʻzining soʻnggi nazorat uchrashuvida Enfildda Komoni 2:0 hisobida magʻlub etgan boʻlsa-da, bu natija jamoaning himoyadagi muammolarini yashira olmadi. Qizillar mavsumoldi tayyorgarlik doirasidagi oxirgi beshta oʻyinda naqd 18 ta gol oʻtkazib yubordi va shuncha toʻp kiritdi, bu esa mutaxassislarda haqli savollarni tugʻdirmoqda.

Taktik xaos va basketbolcha oʻyin

Jeymi Karrager oʻz chiqishida jamoaning maydondagi harakatlarini keskin baholab, Liverpul haddan tashqari koʻp hujumkor futbolchilarni maydonga tushirayotganini va faqat oldinga intilayotganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, joriy mavsumoldi uchrashuvlari xuddi basketbol oʻyinini eslatib yubormoqda va hech qanday top-klub bunday uslubda toʻp surmaydi.

Klub rahbariyati Arne Slot isteʼfoga chiqarilganidan soʻng, jamoaga Yurgen Klopp davridagi shiddatli va agressiv pressing uslubini qaytarish maqsadida Andoni Iraolani taklif qilgandi. Sobiq Bornmut ustozi aynan shu oʻyin falsafasi uchun tanlangan boʻlsa-da, Karrager bu yondashuv hozircha kutilgan barqarorlikni bermayotganini qayd etdi.

Yangi mavsum oldidagi bosim va taqvim

Oldinda jamoani Nyukaslga qarshi Angliya Premer-ligasining birinchi oʻyini kutib turibdi va futbolchilardan tezda moslashish talab etilmoqda. Qizigʻi shundaki, Liverpul dastlabki olti turda yozda oʻz murabbiyini almashtirgan jamoalarga qarshi bahs olib boradi, bu esa oʻziga xos raqobat muhitini yaratadi.

Agar natijalar koʻngildagidek chiqmasa, ayb murabbiyda emas, balki futbolchilarda koʻrilishi aniq. Karragerning fikricha, muxlislar yuqori energiyali futbolni talab qilmoqda va agar oʻyinchilar bu talabni bajara olmasa, barcha masʼuliyat ularning oʻz zimmasida qoladi.

LiverpulJeymi KarragerAndoni IraolaPremer-ligaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mikel Arteta Angliya Premyer-ligasining yangi qoidasini masxara qildiMikel Arteta Angliya Premyer-ligasining yangi qoidasini masxara qildiBugun, 16:16Real Madrid Martin Zubimendi transferiga qiziqish bildirmoqdaReal Madrid Martin Zubimendi transferiga qiziqish bildirmoqdaBugun, 16:15Hans-Diter Flik «Bazel» bilan o‘yindan so‘ng nimalarni tan oldi?Hans-Diter Flik «Bazel» bilan o‘yindan so‘ng nimalarni tan oldi?Bugun, 15:24Rodri nima uchun Real Madrid oʻrniga Barselonani tanladiRodri nima uchun Real Madrid oʻrniga Barselonani tanladiBugun, 15:16Milan transfer oynasi yakunida tarkibni kuchaytirmoqchiMilan transfer oynasi yakunida tarkibni kuchaytirmoqchiBugun, 14:31Rodri transferi Atletiko va Vilyarrealga katta foyda keltiradiRodri transferi Atletiko va Vilyarrealga katta foyda keltiradiBugun, 14:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi