Inter Curtis Jones transferi boʻyicha Liverpul bilan muzokaralarni boshlaydi

·18·Sport
Inter Curtis Jones transferi boʻyicha Liverpul bilan muzokaralarni boshlaydi
Qisqacha

Inter klubi Liverpul yarim himoyachisi Curtis Jonesni transfer qilish uchun yaqin kunlarda yangi muzokaralarni boshlashga tayyorlanmoqda. Italiya OAV futbolchining so'nggi o'rtoqlik o'yinlarida qatnashmagani jarohat emas, balki uning Interga o'tish istagi bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini yozdi. Liverpul Curtis Jones uchun 40 million yevro atrofida mablag' talab qilmoqda, Inter esa bonuslar bilan birga 30 million yevrolik taklif tayyorlamoqda.

Yozgi transferlar mavsumi qizgʻin palla sari borar ekan, Italiyaning Inter klubi Liverpul yarim himoyachisi Curtis Jonesni oʻz safiga qoʻshib olish uchun harakatlarni yana-da faollashtirdi. Sport Mediaset va Corriere dello Sport nashrlari tarqatgan xabarlarga koʻra, tomonlar yaqin kunlarda kelishuv shartlarini muhokama qilish uchun yangi muzokaralar stoliga oʻtirishga hozirlik koʻrmoqda. Bu qiziqish ortida esa futbolchining soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinlaridagi kutilmagan ishtirokisiz qolgani va uning Italiyaga koʻchib oʻtish istagi yotgani aytilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlumki, Liverpul jamoasining Como jamoasiga qarshi oʻtkazgan oʻrtoqlik uchrashuvlari chogʻida Curtis Jonesning qaydnomaga kiritilmagani muxlislar eʼtiborini tortgan edi. Angliya klubi rasman futbolchining tizzasidan olgan jarohati sababli oʻyinni oʻtkazib yuborayotganini eʼlon qilgandi. Biroq Italiya OAV bu maʼlumotni shubha ostiga olib, haqiqiy sabab boshqada ekanini taʼkidlamoqda. Manbalarga koʻra, tibbiy sabablar haqidagi rasmiy bayonot aslida vaziyatni yashirish uchun aytilgan kichik rostakam bahona boʻlib, futbolchining oʻzi San-Siroga oʻtishni qattiq xohlamoqda.

Inter va ingliz futbolchilari loyihasi

Agar ushbu transfer amalga oshsa, Curtis Jones Cristian Chivuning Milan shahridagi jamoasida toʻp suradigan navbatdagi taniqli ingliz futbolchisiga aylanadi. Hozirning oʻzida Inter safida John Stones va Djed Spence kabi vatandoshlari muvaffaqiyatli toʻp surib kelmoqda. Bu kabi ingliz futbolchilarining jalb etilishi Italiya chempionining soʻnggi paytlardagi transfer siyosatining asosiy ustunlaridan biriga aylangani diqqatga sazovordir.

Liverpul akademiyasi tarbiyalanuvchisi boʻlgan Curtis Jones oʻz kelajagini bolalik klubida emas, balki Italiyada koʻrayotgani va tanish yuzlar qurshovida oʻynashni istayotgani xabar qilinmoqda. Shunga qaramay, transfer narxi borasida ikki klub oʻrtasida hamon sezilarli tafovut saqlanib qolmoqda. Liverpul rahbariyati futbolchi uchun 40 million yevro atrofidagi mablagʻni talab qilmoqda. Biroq Milan klubi bu narxni toʻlashga shoshilmayapti, chunki yarim himoyachining amaldagi shartnomasi kelasi yili oʻz nihoyasiga yetadi.

Yangi taklif va muzokaralar

Tuttosport nashrining yozishicha, Davide Frattesining Latsio klubiga ijara asosida oʻtishi Interga tarkibda boʻsh joy yaratish imkonini berdi va bu Curtis Jonesni roʻyxatdan oʻtkazish yoʻlini ochdi. Shu munosabat bilan milanliklar Liverpulga bonuslar bilan birga 30 million yevrolik rasmiy taklif tayyorlamoqda. Italiya klubi futbolchining shartnomasi tugashiga bir yil qolgani va uning oʻzi ketishni istayotgani Liverpulni yon berishga majbur qilishiga umid qilmoqda.

InterCurtis JonesLiverpulTransferA Seriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mark Kukurelya Real Madrid safidagi debyutidan so‘ng o‘z taassurotlari bilan bo‘lishdiMark Kukurelya Real Madrid safidagi debyutidan so‘ng o‘z taassurotlari bilan bo‘lishdiBugun, 18:35Atletiko Madrid Julian Alvarez transferi va uning sport formasidan xavotirdaAtletiko Madrid Julian Alvarez transferi va uning sport formasidan xavotirdaBugun, 18:33Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdiYamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdiBugun, 17:30Jeymi Karrager Liverpulning taktik uslubini keskin tanqid qildiJeymi Karrager Liverpulning taktik uslubini keskin tanqid qildiBugun, 17:16Mikel Arteta Angliya Premyer-ligasining yangi qoidasini masxara qildiMikel Arteta Angliya Premyer-ligasining yangi qoidasini masxara qildiBugun, 16:16Real Madrid Martin Zubimendi transferiga qiziqish bildirmoqdaReal Madrid Martin Zubimendi transferiga qiziqish bildirmoqdaBugun, 16:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi