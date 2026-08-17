Inter Curtis Jones transferi boʻyicha Liverpul bilan muzokaralarni boshlaydi
Inter klubi Liverpul yarim himoyachisi Curtis Jonesni transfer qilish uchun yaqin kunlarda yangi muzokaralarni boshlashga tayyorlanmoqda. Italiya OAV futbolchining so'nggi o'rtoqlik o'yinlarida qatnashmagani jarohat emas, balki uning Interga o'tish istagi bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini yozdi. Liverpul Curtis Jones uchun 40 million yevro atrofida mablag' talab qilmoqda, Inter esa bonuslar bilan birga 30 million yevrolik taklif tayyorlamoqda.
Yozgi transferlar mavsumi qizgʻin palla sari borar ekan, Italiyaning Inter klubi Liverpul yarim himoyachisi Curtis Jonesni oʻz safiga qoʻshib olish uchun harakatlarni yana-da faollashtirdi. Sport Mediaset va Corriere dello Sport nashrlari tarqatgan xabarlarga koʻra, tomonlar yaqin kunlarda kelishuv shartlarini muhokama qilish uchun yangi muzokaralar stoliga oʻtirishga hozirlik koʻrmoqda. Bu qiziqish ortida esa futbolchining soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinlaridagi kutilmagan ishtirokisiz qolgani va uning Italiyaga koʻchib oʻtish istagi yotgani aytilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlumki, Liverpul jamoasining Como jamoasiga qarshi oʻtkazgan oʻrtoqlik uchrashuvlari chogʻida Curtis Jonesning qaydnomaga kiritilmagani muxlislar eʼtiborini tortgan edi. Angliya klubi rasman futbolchining tizzasidan olgan jarohati sababli oʻyinni oʻtkazib yuborayotganini eʼlon qilgandi. Biroq Italiya OAV bu maʼlumotni shubha ostiga olib, haqiqiy sabab boshqada ekanini taʼkidlamoqda. Manbalarga koʻra, tibbiy sabablar haqidagi rasmiy bayonot aslida vaziyatni yashirish uchun aytilgan kichik rostakam bahona boʻlib, futbolchining oʻzi San-Siroga oʻtishni qattiq xohlamoqda.
Inter va ingliz futbolchilari loyihasiAgar ushbu transfer amalga oshsa, Curtis Jones Cristian Chivuning Milan shahridagi jamoasida toʻp suradigan navbatdagi taniqli ingliz futbolchisiga aylanadi. Hozirning oʻzida Inter safida John Stones va Djed Spence kabi vatandoshlari muvaffaqiyatli toʻp surib kelmoqda. Bu kabi ingliz futbolchilarining jalb etilishi Italiya chempionining soʻnggi paytlardagi transfer siyosatining asosiy ustunlaridan biriga aylangani diqqatga sazovordir.
Liverpul akademiyasi tarbiyalanuvchisi boʻlgan Curtis Jones oʻz kelajagini bolalik klubida emas, balki Italiyada koʻrayotgani va tanish yuzlar qurshovida oʻynashni istayotgani xabar qilinmoqda. Shunga qaramay, transfer narxi borasida ikki klub oʻrtasida hamon sezilarli tafovut saqlanib qolmoqda. Liverpul rahbariyati futbolchi uchun 40 million yevro atrofidagi mablagʻni talab qilmoqda. Biroq Milan klubi bu narxni toʻlashga shoshilmayapti, chunki yarim himoyachining amaldagi shartnomasi kelasi yili oʻz nihoyasiga yetadi.
…