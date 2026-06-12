Bavariya Ismael Saibari transferi uchun 53 million yevro taklif qildi
Myunxenning Bavariya klubi PSJ va Niderlandiya chempionatining yulduzlaridan biri Ismael Saibari uchun kurashda faollashdi. Bundesliga giganti 25 yoshli yarim himoyachi uchun umumiy qiymati 53 million yevroga teng boʻlgan yaxshilangan taklifni taqdim etdi. Marokashlik futbolchi yangi mavsum oldidan jamoa yarim himoyasini kuchaytirish uchun asosiy maqsadga aylangan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Eindhoven Dagblad nashrining xabar berishicha, Bavariya iqtidorli pleymeyker transferini tezroq yakunlash maqsadida taklifni sezilarli darajada oshirgan. Nemis klubi stolga 48 million yevro kafolatlangan toʻlov va 5 million yevro bonuslardan iborat paketni qoʻygan. Hozirda Saibari Marokash terma jamoasi safida boʻlsa-da, uning vakillari Allianz Arenaʼga koʻchib oʻtish borasida muzokaralarni davom ettirmoqda.
PSV rahbariyati ushbu kelishuvdan maksimal foyda olishga intilmoqda. Niderlandiya klubi nafaqat umumiy summaga, balki toʻlov shartlari va grafiklariga ham alohida eʼtibor qaratmoqda. Agar transfer ushbu qiymatda amalga oshsa, Saibari PSV tarixidagi eng qimmat sotilgan futbolchiga aylanadi. Amaldagi Erediviziya chempionlari oʻz yetakchisini qoʻyib yuborishga majbur ekanliklarini tushunib turishibdi.
Tomonlar shartnomani 30-iyundan keyin imzolashni rejalashtirishgan. Bu muddat PSV uchun moliyaviy hisobotlar nuqtai nazaridan strategik ahamiyatga ega. Shunga qaramay, Saibari ushbu sanaga qadar tibbiy koʻrikdan oʻtishi kutilmoqda. Bavariya tibbiy koʻrik va shartnoma kuchga kirishi orasidagi davrda barcha sugʻurta tavakkalchiliklarini oʻz zimmasiga olishga tayyorligini bildirgan.
…