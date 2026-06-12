Bavariya Ismael Saibari transferi uchun 53 million yevro taklif qildi

·5·Sport
Bavariya Ismael Saibari transferi uchun 53 million yevro taklif qildi

Myunxenning Bavariya klubi PSJ va Niderlandiya chempionatining yulduzlaridan biri Ismael Saibari uchun kurashda faollashdi. Bundesliga giganti 25 yoshli yarim himoyachi uchun umumiy qiymati 53 million yevroga teng boʻlgan yaxshilangan taklifni taqdim etdi. Marokashlik futbolchi yangi mavsum oldidan jamoa yarim himoyasini kuchaytirish uchun asosiy maqsadga aylangan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Eindhoven Dagblad nashrining xabar berishicha, Bavariya iqtidorli pleymeyker transferini tezroq yakunlash maqsadida taklifni sezilarli darajada oshirgan. Nemis klubi stolga 48 million yevro kafolatlangan toʻlov va 5 million yevro bonuslardan iborat paketni qoʻygan. Hozirda Saibari Marokash terma jamoasi safida boʻlsa-da, uning vakillari Allianz Arenaʼga koʻchib oʻtish borasida muzokaralarni davom ettirmoqda.

PSV rahbariyati ushbu kelishuvdan maksimal foyda olishga intilmoqda. Niderlandiya klubi nafaqat umumiy summaga, balki toʻlov shartlari va grafiklariga ham alohida eʼtibor qaratmoqda. Agar transfer ushbu qiymatda amalga oshsa, Saibari PSV tarixidagi eng qimmat sotilgan futbolchiga aylanadi. Amaldagi Erediviziya chempionlari oʻz yetakchisini qoʻyib yuborishga majbur ekanliklarini tushunib turishibdi.

Tomonlar shartnomani 30-iyundan keyin imzolashni rejalashtirishgan. Bu muddat PSV uchun moliyaviy hisobotlar nuqtai nazaridan strategik ahamiyatga ega. Shunga qaramay, Saibari ushbu sanaga qadar tibbiy koʻrikdan oʻtishi kutilmoqda. Bavariya tibbiy koʻrik va shartnoma kuchga kirishi orasidagi davrda barcha sugʻurta tavakkalchiliklarini oʻz zimmasiga olishga tayyorligini bildirgan.

BavariyaPSVIsmael SaibariTransferlarBundesliga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamine Yamal va Nico Williams Ispaniya terma jamoasi mashgʻulotlariga qaytdiLamine Yamal va Nico Williams Ispaniya terma jamoasi mashgʻulotlariga qaytdiBugun, 20:39Masharipov terma jamoa bilan JCH—2026 rasmiy fotosessiyasida qatnashdiMasharipov terma jamoa bilan JCH—2026 rasmiy fotosessiyasida qatnashdiBugun, 19:49Qozog‘istonlik ekspert O‘zbekiston futbolining muvaffaqiyati sirini ochdiQozog‘istonlik ekspert O‘zbekiston futbolining muvaffaqiyati sirini ochdiBugun, 19:39Joze Mourinio rasman yana «Real» klubi bosh murabbiyi etib tayinlandiJoze Mourinio rasman yana «Real» klubi bosh murabbiyi etib tayinlandiBugun, 19:00JCH—2026 g‘olibi tarixdagi eng katta mukofot pulini qo‘lga kiritadi...JCH—2026 g‘olibi tarixdagi eng katta mukofot pulini qo‘lga kiritadi...Kecha, 18:57Vataru Endo jarohat sabab Yaponiya terma jamoasidagi faoliyatini yakunladiVataru Endo jarohat sabab Yaponiya terma jamoasidagi faoliyatini yakunladiKecha, 18:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...