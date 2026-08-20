Enzo Fernandes Rodri oʻrniga munosib nomzodmi

·15·Sport
Enzo Fernandes Rodri oʻrniga munosib nomzodmi
Qisqacha

Rodri Barselona safiga o'tganidan so'ng, Manchester Siti uning o'rnini bosa oladigan futbolchini izlamoqda. Angliya terma jamoasining sobiq hujumchisi Jo Koul Chelsi yarim himoyachisi Enzo Fernandesni bu vazifa uchun mos nomzod deb hisoblamoqda. Biroq Koulning fikricha, Rodri kabi futbolchining o'rnini birgina o'yinchi bilan to'liq to'ldirib bo'lmaydi va Manchester Sitiga ikki nafar futbolchi kerak bo'lishi mumkin.

Angliya Premyer-ligasining amaldagi chempioni Manchester Siti jamoasi yarim himoya chizigʻini kuchaytirish va tayanch zonadagi boʻshliqni toʻldirish uchun faol izlanishlar olib bormoqda. Paddy Power nashri xabar berishicha, ispaniyalik yetakchi Rodri Barselona safiga oʻtib ketganidan soʻng, “shaharliklar” oldida uning oʻrnini bosa oladigan futbolchini topish kabi ulkan va murakkab vazifa koʻndalang boʻlib turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlumki, Rodri oʻtgan davr mobaynida nafaqat Manchester Siti klubining, balki butun Premyer-liganing eng ustun va taktik jihatdan muhim oʻyinchilaridan biriga aylangan edi. Uning maydondagi harakatlari jamoaga barqarorlik baxsh etib, raqiblar ustidan ustunlik oʻrnatishda hal qiluvchi rol oʻynagan edi. Shu boisdan ham uning ketishi murabbiylar shtabi va klub seleksiya boʻlimi uchun jiddiy boshqotirmaga aylandi.

Enzo Fernandes variantining muhokamalari

Angliya terma jamoasining sobiq hujumchisi Jo Koulning fikricha, Chelsi yarim himoyachisi Enzo Fernandes bu vazifani bajarish uchun mukammal texnik profilga ega futbolchi hisoblanadi. Koulning taʼkidlashicha, argentinalik yarim himoyachining individual mahorati va bosim ostida oʻynay olish qobiliyati uni Manchester Siti uchun ideal transfer nishoniga aylantiradi.

Shu bilan birga, mutaxassis bu transfer atrofidagi vaziyat ancha chigal kechishini taʼkidladi. Jo Koulning soʻzlariga koʻra, Enzo Fernandes oʻz faoliyatini davom ettirish uchun yangi chaqiruvlarni istamoqda va unga bir nechta nufuzli klublar qiziqish bildirmoqda. Shu sababli mazkur transfer atrofidagi muzokaralar moliyaviy shartlarga borib taqalishi kutilmoqda.

Bir futbolchi bilan muammoni hal qilib boʻladimi

Biroq Jo Koul Rodri kabi noyob va miqyosli oʻyinchining oʻrnini birgina futbolchi bilan toʻliq yopib boʻlmasligini ham alohida qayd etdi. Uning fikricha, Rodri oʻzining jismoniy kuchi va taktik zakovati evaziga maydon markazini deyarli yolgʻiz oʻzi nazorat qilib kelgan va avvalgi muvozanatni saqlab qolish uchun Manchester Siti klubiga ikki nafar oʻyinchi kerak boʻlishi mumkin.

Hozirgi paytda Enzo Fernandes kelajagi va uning ehtimoliy transferi futbol jamoatchiligi hamda OAV tomonidan qizgʻin muhokama qilinmoqda. Manchester Siti klubi rahbariyati esa yangi mavsum oldidan tarkibni kuchaytirish yoʻlida eng maqbul qarorni qabul qilish uchun transfer bozoridagi imkoniyatlarni diqqat bilan oʻrganishda davom etmoqda.

Manchester SitiEnzo FernandesRodriPremyer-ligaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Genoa hujum chizigʻini kuchaytirish uchun yangi nomlarni koʻrib chiqmoqdaGenoa hujum chizigʻini kuchaytirish uchun yangi nomlarni koʻrib chiqmoqdaBugun, 18:12Jo Koul Chelsi belgilagan narxni keskin tanqid qildiJo Koul Chelsi belgilagan narxni keskin tanqid qildiBugun, 17:54Xaver Mendes Maykl Moralesning 23 kg vazn tashlaganiga hayron qoldi...Xaver Mendes Maykl Moralesning 23 kg vazn tashlaganiga hayron qoldi...Bugun, 17:00Tarixdagi eng qimmat to‘qnashuv: Naoya Inoue va Jessi Rodriges superjangiTarixdagi eng qimmat to‘qnashuv: Naoya Inoue va Jessi Rodriges superjangiBugun, 16:51Jon Jons Islam Maxachevni GOAT deb atashga qarshi chiqdiJon Jons Islam Maxachevni GOAT deb atashga qarshi chiqdiBugun, 16:46Tayson Fyuri va Entoni Joshua jangi uchun shartnoma imzolandi...Tayson Fyuri va Entoni Joshua jangi uchun shartnoma imzolandi...Bugun, 16:40
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)