Enzo Fernandes Rodri oʻrniga munosib nomzodmi
Rodri Barselona safiga o'tganidan so'ng, Manchester Siti uning o'rnini bosa oladigan futbolchini izlamoqda. Angliya terma jamoasining sobiq hujumchisi Jo Koul Chelsi yarim himoyachisi Enzo Fernandesni bu vazifa uchun mos nomzod deb hisoblamoqda. Biroq Koulning fikricha, Rodri kabi futbolchining o'rnini birgina o'yinchi bilan to'liq to'ldirib bo'lmaydi va Manchester Sitiga ikki nafar futbolchi kerak bo'lishi mumkin.
Angliya Premyer-ligasining amaldagi chempioni Manchester Siti jamoasi yarim himoya chizigʻini kuchaytirish va tayanch zonadagi boʻshliqni toʻldirish uchun faol izlanishlar olib bormoqda. Paddy Power nashri xabar berishicha, ispaniyalik yetakchi Rodri Barselona safiga oʻtib ketganidan soʻng, “shaharliklar” oldida uning oʻrnini bosa oladigan futbolchini topish kabi ulkan va murakkab vazifa koʻndalang boʻlib turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlumki, Rodri oʻtgan davr mobaynida nafaqat Manchester Siti klubining, balki butun Premyer-liganing eng ustun va taktik jihatdan muhim oʻyinchilaridan biriga aylangan edi. Uning maydondagi harakatlari jamoaga barqarorlik baxsh etib, raqiblar ustidan ustunlik oʻrnatishda hal qiluvchi rol oʻynagan edi. Shu boisdan ham uning ketishi murabbiylar shtabi va klub seleksiya boʻlimi uchun jiddiy boshqotirmaga aylandi.
Enzo Fernandes variantining muhokamalariAngliya terma jamoasining sobiq hujumchisi Jo Koulning fikricha, Chelsi yarim himoyachisi Enzo Fernandes bu vazifani bajarish uchun mukammal texnik profilga ega futbolchi hisoblanadi. Koulning taʼkidlashicha, argentinalik yarim himoyachining individual mahorati va bosim ostida oʻynay olish qobiliyati uni Manchester Siti uchun ideal transfer nishoniga aylantiradi.
Shu bilan birga, mutaxassis bu transfer atrofidagi vaziyat ancha chigal kechishini taʼkidladi. Jo Koulning soʻzlariga koʻra, Enzo Fernandes oʻz faoliyatini davom ettirish uchun yangi chaqiruvlarni istamoqda va unga bir nechta nufuzli klublar qiziqish bildirmoqda. Shu sababli mazkur transfer atrofidagi muzokaralar moliyaviy shartlarga borib taqalishi kutilmoqda.
Bir futbolchi bilan muammoni hal qilib boʻladimiBiroq Jo Koul Rodri kabi noyob va miqyosli oʻyinchining oʻrnini birgina futbolchi bilan toʻliq yopib boʻlmasligini ham alohida qayd etdi. Uning fikricha, Rodri oʻzining jismoniy kuchi va taktik zakovati evaziga maydon markazini deyarli yolgʻiz oʻzi nazorat qilib kelgan va avvalgi muvozanatni saqlab qolish uchun Manchester Siti klubiga ikki nafar oʻyinchi kerak boʻlishi mumkin.
Hozirgi paytda Enzo Fernandes kelajagi va uning ehtimoliy transferi futbol jamoatchiligi hamda OAV tomonidan qizgʻin muhokama qilinmoqda. Manchester Siti klubi rahbariyati esa yangi mavsum oldidan tarkibni kuchaytirish yoʻlida eng maqbul qarorni qabul qilish uchun transfer bozoridagi imkoniyatlarni diqqat bilan oʻrganishda davom etmoqda.
…