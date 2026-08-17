Dana Uayt va Habib o‘rtasida bahs: Sobiq chempionning hozirgi vazni qancha?
Dana Uayt Habib Nurmagomedovning hozirgi vazni taxminan 225 funt (102 kg) ekanini aytgan, biroq Habib o'z vazni 205 funt (taxminan 93 kg) ekanini bildirdi. 37 yoshni qarshilagan Habib Nurmagomedov UFCdagi debyutini 2012 yilda o'tkazib, 2018 yilda yengil vazn toifasi chempioniga aylangan. U kamarini Konor Makgregor, Dastin Pore va Jastin Getjiga qarshi 3 marta himoya qilgan.
UFC promousheni prezidenti Dana Uayt va yengil vazn toifasining sobiq mutlaq chempioni Habib Nurmagomedov o‘rtasidagi navbatdagi qiziqarli va hazilomuz dialog sport jamoatchiligi e’tiborini tortdi.
Ommaviy axborot vositalari uchun o‘tkazilgan matbuot anjumanida Dana Uayt rossiyalik afsonaviy jangchining nega endi oktagonga qayta olmasligi sababini uning ancha vazn to‘plagani bilan izohladi.
«U endi jang qilmaydi»: Dana Uayt nima degan edi?
UFC rahbari Habibning hozirgi jismoniy ko‘rsatkichlari haqida to‘xtalib, shunday dedi:
«U hozirda taxminan 225 funt (102 kg) vaznga ega. Tabiiyki, u endi oktagonda jang qilmaydi».
«Mening vaznim 205 funt»: Nurmagomedovdan aniqlik
Dana Uaytning ushbu bayonoti tarqalganidan ko‘p o‘tmay, Habib Nurmagomedov o‘zining ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifasi orqali promoushen rahbariga murojaat qilib, raqamlarni to‘g‘rilab qo‘ydi:
«Mening vaznim 205 funt (taxminan 93 kg), Dana».
Habibning bu qisqa va o‘ziga xos javobi muxlislar orasida yana bir bor uning professional sportchilik intizomini yo‘qotmagani borasidagi qizg‘in bahslarga sabab bo‘ldi.
Yengilmas chempionning tarixiy yo‘li
Hozirda 37 yoshni qarshilagan Habib Nurmagomedov MMA tarixidagi eng yorqin va yengilmas yulduzlardan biri bo‘lib qolmoqda:
Debyut va kamar: Rossiyalik sportchi UFC tashkilotidagi debyutini 2012 yilda o‘tkazgan hamda 2018 yilda yengil vazn (70 kg gacha) toifasi chempioniga aylangan;
Muvaffaqiyatli himoyalar: U o‘z kamarini Konor Makgregor, Dastin Pore va Jastin Getji kabi kuchli da’vogarlarga qarshi 3 marta muvaffaqiyatli himoya qilgan;
Faoliyatni yakunlash: 2020 yilning kuzida 29 ta g‘alaba va 0 mag‘lubiyat (UFC'da 13-0) ko‘rsatkichi bilan katta sportni rasman tark etgan.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…