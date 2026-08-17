Dana Uayt va Habib o‘rtasida bahs: Sobiq chempionning hozirgi vazni qancha?

·4·Sport
Dana Uayt va Habib o‘rtasida bahs: Sobiq chempionning hozirgi vazni qancha?
Qisqacha

Dana Uayt Habib Nurmagomedovning hozirgi vazni taxminan 225 funt (102 kg) ekanini aytgan, biroq Habib o'z vazni 205 funt (taxminan 93 kg) ekanini bildirdi. 37 yoshni qarshilagan Habib Nurmagomedov UFCdagi debyutini 2012 yilda o'tkazib, 2018 yilda yengil vazn toifasi chempioniga aylangan. U kamarini Konor Makgregor, Dastin Pore va Jastin Getjiga qarshi 3 marta himoya qilgan.

UFC promousheni prezidenti Dana Uayt va yengil vazn toifasining sobiq mutlaq chempioni Habib Nurmagomedov o‘rtasidagi navbatdagi qiziqarli va hazilomuz dialog sport jamoatchiligi e’tiborini tortdi.

Ommaviy axborot vositalari uchun o‘tkazilgan matbuot anjumanida Dana Uayt rossiyalik afsonaviy jangchining nega endi oktagonga qayta olmasligi sababini uning ancha vazn to‘plagani bilan izohladi.

«U endi jang qilmaydi»: Dana Uayt nima degan edi?

UFC rahbari Habibning hozirgi jismoniy ko‘rsatkichlari haqida to‘xtalib, shunday dedi:

«U hozirda taxminan 225 funt (102 kg) vaznga ega. Tabiiyki, u endi oktagonda jang qilmaydi».

«Mening vaznim 205 funt»: Nurmagomedovdan aniqlik

Dana Uaytning ushbu bayonoti tarqalganidan ko‘p o‘tmay, Habib Nurmagomedov o‘zining ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifasi orqali promoushen rahbariga murojaat qilib, raqamlarni to‘g‘rilab qo‘ydi:

«Mening vaznim 205 funt (taxminan 93 kg), Dana».

Habibning bu qisqa va o‘ziga xos javobi muxlislar orasida yana bir bor uning professional sportchilik intizomini yo‘qotmagani borasidagi qizg‘in bahslarga sabab bo‘ldi.

Yengilmas chempionning tarixiy yo‘li

Hozirda 37 yoshni qarshilagan Habib Nurmagomedov MMA tarixidagi eng yorqin va yengilmas yulduzlardan biri bo‘lib qolmoqda:

  • Debyut va kamar: Rossiyalik sportchi UFC tashkilotidagi debyutini 2012 yilda o‘tkazgan hamda 2018 yilda yengil vazn (70 kg gacha) toifasi chempioniga aylangan;

  • Muvaffaqiyatli himoyalar: U o‘z kamarini Konor Makgregor, Dastin Pore va Jastin Getji kabi kuchli da’vogarlarga qarshi 3 marta muvaffaqiyatli himoya qilgan;

  • Faoliyatni yakunlash: 2020 yilning kuzida 29 ta g‘alaba va 0 mag‘lubiyat (UFC'da 13-0) ko‘rsatkichi bilan katta sportni rasman tark etgan.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Dana WhiteKhabib NurmagomedovUFCConor McGregorDustin Poirier
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangilangan rekord: Islam Maxachev Gerriga qarshi bahs sirlarini ochdi...Yangilangan rekord: Islam Maxachev Gerriga qarshi bahs sirlarini ochdi...Bugun, 11:06O‘zbek dueti benefisi: Shomurodov va Fayzullayevning o‘yiniga qanday baho berildi?O‘zbek dueti benefisi: Shomurodov va Fayzullayevning o‘yiniga qanday baho berildi?Bugun, 11:01Dani Sebalos transferi: Napoli tajribali yarim himoyachi uchun harakatni boshladiDani Sebalos transferi: Napoli tajribali yarim himoyachi uchun harakatni boshladiBugun, 10:54UFC 330 finalidan so‘ng Habib Nurmagomedovning shov-shuvli posti tarqaldiUFC 330 finalidan so‘ng Habib Nurmagomedovning shov-shuvli posti tarqaldiBugun, 10:50Djed Spens Tottenxemdan Interga transfer qilindiDjed Spens Tottenxemdan Interga transfer qilindiBugun, 10:17Yuventus Emiliano Martines transferidan voz kechdiYuventus Emiliano Martines transferidan voz kechdiBugun, 10:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?